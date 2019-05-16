Давить на Россию американцам больше нечем? "Очередной дешёвый блеф"

Обещанные Вашингтоном "санкции из ада" могут и не быть введены. На это открыто намекнула заместитель госсекретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасности Андреа Томпсон.

Выступая на слушаниях в Конгрессе, она заявила, что, мол, Соединённые Штаты не хотят применять второй пакет санкций по делу Скрипалей в рамках "более крупной стратегии в отношении России".

"Мы проделали анализ санкций. Мы их подготовили", - отметила Томпсон, добавив, что "речь идет о части более крупной стратегии в отношении России". И добавила, что об этом вперёд следовало бы сказать президенту США Дональду Трампу и госсекретарю Майку Помпео.

В Сети ответу немало удивились, задавшись вопросом: неужели американцам больше нечем давить на Россию?

"США исчерпали все возможности политического и экономического влияния на Россию", - полагают интернет-пользователи.

Но немало и тех, кто видит за этим только слова.

"Очередной дешёвый блеф, - отмечают в Сети. - Ключевое - очередной. А так да, более крупная. Затем ещё более крупная. Потом самая-самая крупная. За ней ну така-а-ая крупная, угу…".

Им вторят и другие, напоминая, что распоследние санкции нам уже были обещаны. И не раз.

"Так вроде уж был "финальный пакет", помню, год назад анонсировали "главный пакет", а ещё был "мощнейший набор", а ещё были самые страшные "санкции из ада".

Очередное заявление в Сети расценили как пафос и приготовились ждать "очередной 50-й финальный пакет".

"США не хотят применять второй пакет санкций по делу Скрипалей в рамках "более крупной стратегии в отношении России".



Очередной дешевый блеф. Ключевое - очередной.

А так да, более крупная. Затем еще более крупная. Потом самая-самая крупная. За ней ну такааая крупная, угу.. — Уругвайская разведка (@UrgIntellegence) 16 мая 2019 г.

"Санкции из ада"

Напомним, год назад, в начале апреля 2018-го, США ввели против России наиболее жёсткие санкции. Под удар попали многие крупные компании, отдельные лица, включая олигархов. Целый год с санкциями боролся и РУСАЛ, принадлежавший Олегу Дерипаске. Итог борьбы оказался печальным для крупнейшей алюминиевой компании России, да и для всей этой отрасли в нашей стране. Дерипаска сдал позиции Вашингтону, который теперь назначает членов совета директоров компании.

С конца лета 2018 года и на протяжении осени в Вашингтоне не раз заявляли о подготовке новых санкций против России. И даже весьма нескромно их называли "санкциями из ада". Под удар впервые должны были попасть российские госбанки и российский госдолг. Но вмешался Его Величество Случай: в Штатах начался "шатдаун" - приостановка финансирования американского правительства из-за противоречий по утверждению бюджета.

Был бы повод

С наступлением 2019 года тема новых антироссийских санкций продолжилась. Но теперь Москве грозят рестрикции из-за поддержки в Венесуэле законного президента Николаса Мадуро.

Что это будут за меры, пока неизвестно. Однако едва успела прозвучать угроза, как в США объявили о подготовке ещё одного пакета санкций - из-за отравления в британском Солсбери бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Неважно, доказана ли в этом деле вина России, главное ведь - санкции, а повод найдётся.

Напомним, отравление Скрипаля и его дочери произошло в начале марта прошлого года. Лондон тут же голословно обвинил в инциденте Москву. До сих пор по деле не было предъявлено ни одного реального доказательства. Россия категорически отвергает свою причастность и требует от Великобритании допуска к расследованию, поскольку пострадала и гражданка РФ.

Удар по Трампу?

Ранее экономический эксперт Юрий Пронько в авторской программе на телеканале Царьград оценил законопроект о новых ограничениях Вашингтона в отношении России. Пронько считает, что это "самый жесткий вариант антироссийских санкций", и он превратит Трампа в "козла отпущения".