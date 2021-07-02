Дави его! Скрытый сигнал Путина НАТО

Япония сильно забеспокоилась после геостратегического по характеру и взрывного по сути заявления президента Путина. После его слов, что если бы русские и потопили давеча английский корабль около Крыма, мировой войны это не вызвало бы, все поняли: в следующий раз Россия за ценой не постоит. И неожиданно выяснилось, что "заявления Путина в отношении британского эсминца направлены и против Японии".

Слова президента России –

Даже если бы мы потопили этот корабль, мир не оказался бы на пороге мировой войны. Потому что те, кто осуществлял провокацию, прекрасно понимали, что в их ситуации нельзя победить. Мы-то знаем, за что боремся. Это же не мы к ним пришли. А они к нам. К нашим границам.

– фактически стали минной банкой на пути будущих провокаторов "свободы мореплавания" и "мирных проходов".

Минные банки – это выставленные в хитром порядке морские мины, которые кое-кто предлагал навалить на некоторых участках морских границ России, стратегами НАТО заявляемых как "свободные для мирного прохода". Современные мины – не древние рогатые чушки; они вполне управляемы, так что для действительно мирного прохода не опасны. А вот наглец-провокатор отправится на дно морское.

Однако только одно заявление Владимира Владимировича фактически и сделало ту же работу. Причём не на каком-то одном участке, а везде, где коллективный Запад заявил о претензиях на русские рубежи. И на Чёрном море, и на Балтике, и на Дальнем Востоке. Где на русские Курилы роняет слюнки Япония.

Эти минные заграждения называются коротко и грозно: мировая война.

Потопим, и нам за это ничего не будет. В Японии почему-то испугались

Казалось бы – где Чёрное море и где Япония? Но в японской прессе тут же пошли отклики в том смысле, что

заявления Путина в отношении британского эсминца направлены и против Японии.

Кое-кто идёт и дальше:

Теперь в том числе и Японии в Тихом и Индийском океане предстоит противостоять уже не одному Китаю, но еще и России!

И наконец:

Дело становится опасным!

Подогревают подобные настроения ещё и сообщения о том, что сотворили с голландским фрегатом Evertsen русские истребители, чтобы отогнать того от Керченского пролива. Голландцы обиделись: русские "пролетали опасно низко и близко", имитировали атаки, а завершили дело тем, что своими средствами РЭБ пожгли радиоэлектронное оборудование натовского судна. Передав заодно привет всем тем, кто считал дурным анекдотцем историю от 2014 года, когда наш самолёт оглушил и ослепил американский эсминец УРО "Дональд Кук", а его экипаж заставил не вылезать из памперсов вплоть до Констанцы, где храбрые американские моряки дружно подали в отставку.

Что же до Японии, то тут всё ясно прежде всего самим японцам. У них под давлением тотальной пропаганды сформировалась настоящая мания по русским Курильским островам. Самураи, забывшие, как делается сеппуку, ныне катаются в истерике и грызут свои циновки, требуя вернуть им "северные территории". Забыли и слова собственного министра иностранных дел, который после их победы в Русско-японской войне в 1905 году заявил:

Война рвёт все договоры.

Вторую русско-японскую в 1945 году они продули по всем параметрам, продули за две недели, продули миллионной армией против меньшей численностью русской армии. Но уныние требует выхода, и Токио с упорством маньяка объявляет Курилы своими.

Вот тут и начинается аналогия с натовскими провокаторами. Те тоже произвольно объявляют что-то своими, что-то – международными водами, требуют для себя свободного прохода, пролёта и вообще покорности от Москвы. А тут возле Курил русские пограничники японских браконьеров гоняют, как хотят, а бывало дело, и топили. И многих в Токио, конечно, так и подмывает послать в их "собственные" территориальные воды "северных территорий" эсминец-другой. Это вам не браконьерская шхуна, их русские топить не осмелятся! Чтобы не вызвать войны.

И вот тут случилось страшное…

И вот тут у президента России спросили, не считает ли он, что могла начаться третья мировая война, если бы в территориальных водах России на траверзе мыса Фиолент потопили бы английский корабль?

Путин хладнокровно ответил, что нет, он так не считает. А считает он действия британского эсминца Defender спланированной провокацией. И дальше сказал то, что сказал. Чем подал сигнал не только английским властям, что спланировали провокацию, но и всему коллективному Западу: потопление их кораблей с нашей стороны допустимо; Россия этого не боится; Запад на мировую войну не осмелится.

Были ли основания для такого заявления? Конечно. История знает несколько десятков подобных инцидентов между русскими и западными "оппонентами" по холодной войне. Там втихую и подводные лодки топили. Самолётов сколько сбили! И никто войну не начал. Просто трезво соотнеся цену корабля или самолёта с ценою всей человеческой цивилизации.

Вот Путин об этой цене и напомнил. Тем самым подняв её, цену будущей провокации, до принципиально ужасающей высоты. Вот от этой высоты и отхлынула кровь от сердца что у англичан, что у японцев.