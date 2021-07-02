Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"Отогнали наглеца": Коц показал бегство эсминца США
"Ми з тобою не один народ": Зеленского поставили в тупик одной фотогра...
Американский эсминец вторгся в русские воды возле Крыма - Коц
В Кремле ответили на вопрос о готовности открыть огонь по кораблям НАТО
Главная / В мире

Дави его! Скрытый сигнал Путина НАТО

02 июля 2021, 18:25  •  167 • В мире
Япония сильно забеспокоилась после геостратегического по характеру и взрывного по сути заявления президента Путина. После его слов, что если бы русские и потопили давеча английский корабль около Крыма, мировой войны это не вызвало бы, все поняли: в следующий раз Россия за ценой не постоит. И неожиданно выяснилось, что "заявления Путина в отношении британского эсминца направлены и против Японии".
Слова президента России –
Даже если бы мы потопили этот корабль, мир не оказался бы на пороге мировой войны. Потому что те, кто осуществлял провокацию, прекрасно понимали, что в их ситуации нельзя победить. Мы-то знаем, за что боремся. Это же не мы к ним пришли. А они к нам. К нашим границам.
– фактически стали минной банкой на пути будущих провокаторов "свободы мореплавания" и "мирных проходов".
Минные банки – это выставленные в хитром порядке морские мины, которые кое-кто предлагал навалить на некоторых участках морских границ России, стратегами НАТО заявляемых как "свободные для мирного прохода". Современные мины – не древние рогатые чушки; они вполне управляемы, так что для действительно мирного прохода не опасны. А вот наглец-провокатор отправится на дно морское.
Однако только одно заявление Владимира Владимировича фактически и сделало ту же работу. Причём не на каком-то одном участке, а везде, где коллективный Запад заявил о претензиях на русские рубежи. И на Чёрном море, и на Балтике, и на Дальнем Востоке. Где на русские Курилы роняет слюнки Япония.
Эти минные заграждения называются коротко и грозно: мировая война.

Потопим, и нам за это ничего не будет. В Японии почему-то испугались

Казалось бы – где Чёрное море и где Япония? Но в японской прессе тут же пошли отклики в том смысле, что
заявления Путина в отношении британского эсминца направлены и против Японии.
Кое-кто идёт и дальше:
Теперь в том числе и Японии в Тихом и Индийском океане предстоит противостоять уже не одному Китаю, но еще и России!
И наконец:
Дело становится опасным!
Подогревают подобные настроения ещё и сообщения о том, что сотворили с голландским фрегатом Evertsen русские истребители, чтобы отогнать того от Керченского пролива. Голландцы обиделись: русские "пролетали опасно низко и близко", имитировали атаки, а завершили дело тем, что своими средствами РЭБ пожгли радиоэлектронное оборудование натовского судна. Передав заодно привет всем тем, кто считал дурным анекдотцем историю от 2014 года, когда наш самолёт оглушил и ослепил американский эсминец УРО "Дональд Кук", а его экипаж заставил не вылезать из памперсов вплоть до Констанцы, где храбрые американские моряки дружно подали в отставку.
Что же до Японии, то тут всё ясно прежде всего самим японцам. У них под давлением тотальной пропаганды сформировалась настоящая мания по русским Курильским островам. Самураи, забывшие, как делается сеппуку, ныне катаются в истерике и грызут свои циновки, требуя вернуть им "северные территории". Забыли и слова собственного министра иностранных дел, который после их победы в Русско-японской войне в 1905 году заявил:
Война рвёт все договоры.
Вторую русско-японскую в 1945 году они продули по всем параметрам, продули за две недели, продули миллионной армией против меньшей численностью русской армии. Но уныние требует выхода, и Токио с упорством маньяка объявляет Курилы своими.
Вот тут и начинается аналогия с натовскими провокаторами. Те тоже произвольно объявляют что-то своими, что-то – международными водами, требуют для себя свободного прохода, пролёта и вообще покорности от Москвы. А тут возле Курил русские пограничники японских браконьеров гоняют, как хотят, а бывало дело, и топили. И многих в Токио, конечно, так и подмывает послать в их "собственные" территориальные воды "северных территорий" эсминец-другой. Это вам не браконьерская шхуна, их русские топить не осмелятся! Чтобы не вызвать войны.

И вот тут случилось страшное…

И вот тут у президента России спросили, не считает ли он, что могла начаться третья мировая война, если бы в территориальных водах России на траверзе мыса Фиолент потопили бы английский корабль?
Путин хладнокровно ответил, что нет, он так не считает. А считает он действия британского эсминца Defender спланированной провокацией. И дальше сказал то, что сказал. Чем подал сигнал не только английским властям, что спланировали провокацию, но и всему коллективному Западу: потопление их кораблей с нашей стороны допустимо; Россия этого не боится; Запад на мировую войну не осмелится.
Были ли основания для такого заявления? Конечно. История знает несколько десятков подобных инцидентов между русскими и западными "оппонентами" по холодной войне. Там втихую и подводные лодки топили. Самолётов сколько сбили! И никто войну не начал. Просто трезво соотнеся цену корабля или самолёта с ценою всей человеческой цивилизации.
Вот Путин об этой цене и напомнил. Тем самым подняв её, цену будущей провокации, до принципиально ужасающей высоты. Вот от этой высоты и отхлынула кровь от сердца что у англичан, что у японцев.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники






167
Источник
Похожие новости
02 июля 2021, 04:40
Свадьба в Ираке обернулась трагедией. Повару сильно не повезло с супом
01 июля 2021, 23:10
Американцы скрыли от русских запуск спутника с МКС
02 июля 2021, 07:25
Пол-лимона - и в школу не пойдём: Британские дети заигрались с тестами на COVID-19
01 июля 2021, 10:20
Княгиня Монако заразилась неизвестной инфекцией: Подданные в тревоге
02 июля 2021, 11:05
Играли на камеру: На открытии памятника матери между Уильямом и Гарри "пробежала чёрная кошка"
02 июля 2021, 01:50
Нерешённые проблемы: почему экс-президент Афганистана назвал военное присутствие в стране НАТО и США провалом
Новости партнеров
 
Выбор дня
02 июля 2021, 01:00
В Киеве сделали вывод после прямой линии с Путиным: Украине осталось недолго
02 июля 2021, 01:00
"Чехи не понимают правил игры": Иностранцев впечатлил меткий ответ Захарово...
02 июля 2021, 05:35
На Украине напуганы новым мощным российским оружием
02 июля 2021, 09:15
Никаких оправданий: Русские дипломаты осадили США и ткнули в их собственное "бре...
02 июля 2021, 11:05
"Глубоководное чудище" Путина напугало англичан: "Стреляет по-дикому&q...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
26 июня 2021, 02:55
Вторжение Defender было лишь репетицией? Названа цель будущей провокации
30 июня 2021, 22:25
В "семье Ельцина" недовольны правдой Путина о передаче власти
27 июня 2021, 11:00
Неудобно получилось: Зеленского вызвали в Лондон и дали инструкции
28 июня 2021, 22:45
Диаспоры должны соблюдать законы России: Азербайджанским преступникам поставили условие
26 июня 2021, 02:55
Украинский самолёт начал крушить имущество НАТО, едва долетев до Великобритании
26 июня 2021, 06:35
Китай предъявил Украине вакцинный ультиматум – СМИ
26 июня 2021, 10:15
Неандертальцы говорили по-украински: Откровения школьных учебников
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.