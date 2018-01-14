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«Давайте по-честному — у нас эпидемия»: почему на Украине не могут остановить распространение кори

14 января 2018, 03:39  •  479 • Украина
Украину охватила эпидемия кори. За первые десять дней января только в Киеве выявлен 61 случай заболевания, в то время как за весь прошлый год зарегистрировали всего 80 инфицированных. В украинской столице не привитым от кори детям теперь запрещено посещать детсады и школы. В качестве главной причины эпидемии специалисты называют низкий уровень вакцинации. Власти призывают население срочно делать прививки. Однако эта мера, по мнению врачей, в ближайший год не даст ожидаемого эффекта. О том, сможет ли Украина справиться с опасным вирусом, — в материале RT.
 
© Corbis / Getty Images
 

Украинские врачи бьют тревогу — в стране набирает обороты эпидемия кори. Только за первые десять дней нового года в Киеве заболел 61 человек. Тяжёлая ситуация и в других городах — заболевание корью зафиксировано в 18 регионах. По информации местных администраций, в Днепропетровской области — 63 случая, в Херсонской— восемь, в Одесской — 11. Как сообщают украинские СМИ, от осложнений уже умерли несколько человек, в том числе и дети.

По данным Минздрава Украины, за первые десять дней 2018 года в стране выявлено 200 случаев заболевания корью, и каждый день фиксируются новые. Однако и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун уверяет, что никакой эпидемии в стране нет. Впрочем, с её мнением на Украине согласны далеко не все.

Эксперты считают, что официальная статистика приуменьшает масштабы бедствия.

«Несколько случаев смерти от кори в больницах Одесской области в этом году не были зарегистрированы, поскольку врачи и руководство области не хотят привлекать внимание. Уверен, что такие же случаи есть и в других регионах страны», — сказал в беседе с RT главврач киевской больницы.

«Давайте по-честному: у нас идёт эпидемия. Об этом говорится всю осень и начало зимы», — заявила в эфире украинской радиостанции «Голос столицы» врач-инфекционист Евгения Менжулина.

 

Административный ресурс

 

На протяжении последних нескольких дней украинские СМИ рассказывают о симптомах заболевания, а врачи с экранов телевизоров и страниц интернет-сайтов призывают при первых признаках недомогания обращаться к специалистам и не заниматься самолечением. Но остановить распространение вируса не удаётся.

«Корь — достаточно тяжёлое инфекционное заболевание, сопровождающееся сменой нескольких периодов болезни, длительно протекающее (это не грипп, где за три-пять дней можно уже выздороветь) и имеющее ряд тяжелейших осложнений. Кроме того, корь очень заразна, практически все, кто сталкивается с вирусом и не имеет иммунитета, болеют», — отметила на своей странице в Facebook главный инфекционист Минздрава Украины Ольга Голубовская.

Киевская администрация разослала во все детсады и школы предписание с требованием не пропускать в группы и классы детей, у которых нет прививок от кори. Эта карантинная мера сроком на 30 дней введена с 11 января. Также в городе ограничено проведение массовых мероприятий — около 20 человек заболели после посещения столичного цирка «Кобзов», в результате чего мэрия приостановила его работу на месяц.

«В детских учреждениях необходимо организовать проверки детей на наличие у них прививок против кори. Дети, у которых такие прививки отсутствуют или нет соответствующих справок о том, что ребёнок переболел корью и у него есть иммунитет, или же такому ребёнку противопоказаны прививки, допускаться к занятиям в школах не будут», — заявил 10 января первый заместитель киевской администрации Николай Поворозник.

Ограничения вводят и другие регионы. Так, в Одесской области каникулы в школах продлили на неделю — до 20 января.

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«Люди знают»

 

За последние несколько лет ситуация с распространением вируса резко ухудшилась. По данным Министерства здравоохранения Украины, в 2016 году корью в стране переболели 78 человек, в 2017-м — уже около 3 тыс., при этом скончались четыре человека, из них двое детей. Больше всего в прошлом году пострадали Ивано-Франковская, Одесская и Тернопольская области. 2018 год, по словам экспертов, грозит побить все антирекорды.

Специалисты уверены, что главная причина вспышек заболевания — крайне низкий уровень вакцинации.

«Это абсолютный провал Украины не только по кори, а по всем вакциноуправляемым инфекциям. Вы знаете, какие у нас постоянно проблемы с поставкой вакцин, с их качеством, с организацией прививок», — заявлял в интервью украинским СМИ экс-заместитель председателя Государственной санитарно-эпидемиологической службы Украины Святослав Протас.

По данным Минздрава страны, прививки от кори получили только 45,5% украинцев, при том что, согласно рекомендации ВОЗ, необходимо чтобы было привито 95% населения страны.

«При высоком уровне вакцинации заразиться было бы просто негде», — пояснил источник RT в Министерстве здравоохранения Украины.

  • В прививочном кабинете детской поликлиники
  • РИА Новости
  • © Игорь Зарембо

Отметим, что вакцинация на Украине не обязательная, и многие родители не делают своим детям прививок.

«Родители могут написать заявление и отказаться делать прививки своим детям. Мы уже сталкивались с несколькими случаями, когда справки о введении вакцины покупались», — рассказал в беседе с RT главврач киевской больницы.

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По его словам, отказ от прививок в большинстве случаев связан с низким качеством вакцины, которая применяется на Украине, — примерно у трети детей после уколов были осложнения.

«Хороший препарат ещё полгода назад можно было купить только в частной больнице, но за одну прививку родителям необходимо было заплатить около 500 грн ($18)», — отметил собеседник RT.

Также родителей пугает, что вакцина может оказаться не просто низкого качества, а фальсификатом, и последствия от её применения могут быть плачевными.

«Люди знают о летальных исходах после вакцинации и знают, как происходят закупки медикаментов, а также постоянно слышат в СМИ о выявлении фальсификата медицинских препаратов в аптеках», — заявил на канале «112 Украина» эксперт Валерий Дымов.

Ещё одна причина срыва вакцинации населения — острый дефицит медикаментов, который наблюдается на Украине на протяжении двух последних лет.

«В целом с вакцинами ситуация очень тревожная. Украина вовремя перечислила международным организациям деньги, но вакцины всё равно не были закуплены. Когда начали разбираться, оказалось, что Минздрав вовремя не дал заявки на вакцины», — заявила в конце декабря прошлого года главный инфекционист ведомства Ольга Голубовская.

Однако и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун утверждает, что вакцины в стране есть.

«Во всех областях есть вакцины, область распределяет их по районам и городам. Если в вашем городе нет вакцин, надо обратиться к области», — пояснила Супрун в эфире телеканала «Эспрессо».

 

В авральном режиме

 

В связи с этим некоторые медики призывают население вообще не делать прививок.

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«В 1998 году было доказано, что именно трёхкомпонентная вакцина (помимо кори, защищающая от воспаления околоушной железы — паротита и краснухи. — RT) от кори приводит к аутизму. И это впоследствии неоднократно было доказано. Хоть человек вакцинирован, хоть не вакцинирован, он в любом случае может заболеть. И это некорректно, что если у человека стоит отметка о том, что он привит, то его можно пускать в детский коллектив, а если он не привит, то нельзя», — заявила в эфире радиостанции «Голос столицы» врач-гомеопат Наталья Коломиец, член организации «Лига защиты гражданских прав».

Правда, большинство специалистов всё-таки призывают украинцев срочно делать прививки от кори. Так, директор департамента образования и науки КГГА Елена Фиданян завила, что привиться можно даже в субботу.

Однако попытки провести вакцинацию в авральном режиме не дадут ожидаемого эффекта, считает главврач киевской больницы.

«За неделю увеличить уровень вакцинации в два раза невозможно — для этого необходимо не менее года-полутора активно работать с родителями. Более того, сейчас иммунитет у многих детей из-за промозглой погоды ослаблен, а анализы перед прививками у нас, как известно, никто не сдаёт», — отметил собеседник RT.

По прогнозу специалиста, такая бесконтрольная вакцинация приведёт лишь к росту осложнений после прививок и, как следствие, увеличит число родителей, которые выступают против вакцинации. 

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