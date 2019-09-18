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«Давайте Илона Маска заставим получить военную приемку, лицензию ФСБ и отчитаться по требованиям «Агата». И все – космос наш!»

18 сентября 2019, 20:24  •  88 • В России

Владимир Путин перед тем, как отправиться на заседание наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив, заглянул на выставку передовых проектов в сферах образования, медицины, городского и технологического развития. И каждый из участников старался на свой лад удивить президента.

Путину показывали такое, про что в сказках лаконично говорили мол даже невозможно пером описать:

- две установки квантовой передачи информации: промышленная, которая гарантирует защиту данных и может использоваться с различных сферах, и академическая, предназначенная для исследований и подготовки специалистов.

- сверхчувствительные сенсоры, предназначенные для повышения точности и надежности работы оптических радаров на беспилотном транспорте.

- стенд конкурса профессионального мастерства "Навыки мудрых" среди людей старше 50 лет.

- уникальный лазерный комплекс для обработки наружных поверхностей изделий сложной формы.

- экзоскелеты для промышленного использования и медицинской реабилитации. Для примера на глазах Путина тут же с помощью экзоскелета перенесли 30-килограммовый бочонок неизвестно с чем.

- и даже модель железнодорожной колесной пары нового типа, которая позволяет на 40-50% снизить нагрузку на железнодорожное полотно.

Путин тоже не остался в долгу и еще перед началом осмотра вручил гендиректору АСИ Светлане Чупшевой большой букет роз, поздравив с прошедшим днем рождения.

На встрече с лидерами техпроектов и компаний Национальной технологической инициативы президенту по уже сложившейся традиции пришлось выслушивать жалобы на отечественную бюрократию и административные барьеры.

- Даже с военными, в армии когда обсуждали вопрос, было предложение: а давайте мы заставим Илона Маска получить военную приемку, лицензию ФСБ и отчитаться по требованиям «Агата». Все – космос наш! - в такой яркой аллегорической форме жаловался один из участников на бесконечное число проверяющих органов его скромного, хоть и космического стартапа.

Автор другого проекта посетовала на то, что их среднего размера проект не интересен венчурным фондам, которые привыкли вкладываться в большие идеи.

- У венчурного финансирования восемь неудач, а потом две удачи, которые перекрывают эти две удачи, - пояснил помощник президента Андрей Белоусов. - Но у нас так устроено законодательство, что за эти восемь неудач с бюжетными деньгами можно получить двадцать лет.

- Могу сказать, что и в моем личном опыте есть ситуации, при которых несмотря на большое количество неудач мы принимали в конечном итоге правильное решение поддерживать те или иные разработки, которые закончились очень хорошим результатом для страны, - сдержанно улыбаясь, рассказал о чем-то своем и ясно военно-промышленном Путин, поддержав просьбу расширить рамки финансирования.

Уже на наблюдательном совете АСИ президент, переосмыслив увиденное и услышанное, вернулся назад:

- Я обратил внимание на такой элемент - взаимное обучение между системами «искусственного интеллекта» и человеком, когда человек и «искусственный интеллект» обучают друг друга, - вспомнил он. - Такая, мне кажется, переходная модель развития в сфере образования, которая может привести к совершенно неожиданным и масштабным результатам.

Путин напомнил, что в Послании Федеральному собранию поручил АСИ запустить специальную цифровую платформу, с помощью которой предприниматели могли бы сообщать о случаях давления на их бизнес.

- Сейчас были представлены предложения по поводу того, что и как нужно сделать в этом направлении. Непросто это идет, - констатировал президент. - Но хочу вас заверить – сделаю все для того, чтобы эта система была внедрена. Ничего здесь не вижу опасного для правоохранительной сферы, кроме одного – сделать работу всей правоохранительной системы более эффективной, отвечающей требованиям сегодняшнего дня, обеспечивающей интересы общества в целом, как отдельных граждан, так и предпринимательского сообщества в целом.

Владимир Путин отметил важность взаимного обучения "искусственного интеллекта" и человека.

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