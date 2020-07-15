"Давай займемся сексом". Как отличить домогательства от симпатии?

После публикации Сергей Простаков объявил об уходе со своего поста, а в Сбербанке началось служебное расследование, на время которого сотрудников отстранили от работы. Павел Лобков на своей странице в Facebook принес публичные извинения, написав, что для него "границы телесной неприкосновенности остались на уровне 2000-х годов". Так что такое абьюз и харассмент? Почему страшно приставать к девушкам? Почему они более уязвимы? Как сказать "нет"? И когда можно сказать "да"? Объясняют сооснователь Высшей школы равноправия, сооснователь курса секс-образования, феминистка Мария Давоян и психолог, адвокат Юлия Графова.

Мария Давоян, сооснователь Высшей школы равноправия, феминистка:

04:27 Кажется, что та проблема, которая очень долго оставалась нераскрытой и "нерассказываемой", о которой даже стыдно рассказать своим родственникам, потому что сор из избы мы не выносим, конечно же, эта проблема просто начала вылезать. … То, что было насилием изначально, начали называть своим именем.

07:36 Если человек не говорит "нет", это еще не значит, что он хочет того, что с ним происходит. Всегда лучше переспросить.

11:01 (спойлер – рыжий кот в кадре)

12:51 С одной стороны, у нас есть огромный поток информации, связанный с сексом…. А с другой стороны, нет возможности обсудить это с доверительными взрослыми во время подросткового периода, например. Именно в семье эта тема является табуированной.

20:43 Абьюз заключается в неуважении к позиции и к желаниям другого. И в тот момент, когда это неуважение переходит все рамки, об этом стоит говорить не только со своим партнером, но и с людьми вокруг. Поэтому вполне логично, почему люди пишу твиты и посты…

24:33 Если человек зависим от тебя, в финансовом, эмоциональном или в любом другом плане, то взаимного согласия и этичности не может быть.

Юлия Графова, психолог, адвокат:

35:14 То, что для меня будет обычным "положением руки на плечо", и я не буду воспринимать это, как "лапать", то для другой женщины, для другого мужчины, исходя из его психофизиологических особенностей, его травматичного опыта или его фантазии, может показаться, что это было "лапаньем".

35:55 В таких делах всегда есть личная заинтересованность, есть обида, когда-то даже месть. Потому что мы не знаем, что стоит в основе, в самом начале обвинений этого человека.

40:41 Давайте отличать насилие, действительно возможности, при которых вас заставляют и вы лишены воли, от собственного желания.

42:26 Любовь к роли жертвы – она такая притягательная… там можно страдать, там можно не делать поступки.