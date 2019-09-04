Давай, до свиданья, Deutsche Welle? Комиссия Госдумы просит приостановить аккредитацию

Deutsche Welle вполне могут лишить аккредитации на работу в России, полагают члены комиссии Госдумы по расследованию иностранного вмешательства во внутренние дела нашей страны. С прошением комиссия обратится в Министерство иностранных дел России, о чем в среду, 4 сентября, сообщил глава комиссии Василий Пискарёв.

Для начала аккредитация может быть приостановлена, сказал Пискарёв. После может быть принято иное решение вовсе не в пользу СМИ.

Добавим, представителей немецкого издания приглашали принять участие в заседании комиссии по их вопросу. Однако руководство отказалось.