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Давай, до свиданья, Deutsche Welle? Комиссия Госдумы просит приостановить аккредитацию

04 сентября 2019, 20:09  •  80 • Политика
Комиссия Госдумы просит приостановить аккредитацию немецкого Deutsche Welle. О решении заявил Пискарёв, а запрос отправлен в МИД России.
Deutsche Welle вполне могут лишить аккредитации на работу в России, полагают члены комиссии Госдумы по расследованию иностранного вмешательства во внутренние дела нашей страны. С прошением комиссия обратится в Министерство иностранных дел России, о чем в среду, 4 сентября, сообщил глава комиссии Василий Пискарёв.
Для начала аккредитация может быть приостановлена, сказал Пискарёв. После может быть принято иное решение вовсе не в пользу СМИ.
Добавим, представителей немецкого издания приглашали принять участие в заседании комиссии по их вопросу. Однако руководство отказалось.

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