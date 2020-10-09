«Давала только воду»: на Урале женщина полгода держала в шкафу свою грудную дочь

В Свердловской области возбудили уголовное дело против 37-летней жительницы города Карпинска, полгода державшей в шкафу свою грудную дочь. По данным Генпрокуратуры, женщина родила девочку в апреле 2020 года, но решила это скрыть от родных. Она прятала дочь в шкафу и почти её не кормила. Младенца случайно обнаружили её подруги, которые обратились в полицию. Истощённую девочку поместили в больницу, а мать ребёнка отправили в психиатрическую клинику. При этом женщина растила ещё двоих детей: знакомые предполагают, что именно благодаря её старшему сыну грудному ребёнку удалось выжить.

В Свердловской области завели уголовное дело на 37-летнюю жительницу Карпинска Юлию, которая полгода прятала собственную грудную дочь. Девочку обнаружили приятельницы Юлии, которые обратились в правоохранительные органы.

Сейчас малышка находится в больнице в крайне истощённом состоянии. Мать поместили в психиатрическую клинику, сообщили RT в региональном главке МВД.

У Юлии есть ещё двое детей — 13-летний сын и трёхлетняя дочь. Их забрала опека.

В отношении матери уже возбуждены уголовные дела по ст. 156 УК РФ (неисполнение обязанность по воспитанию несовершеннолетнего), ч. 2 ст. 117 УК РФ (истязание).

В Генпрокуратуре RT сообщили, что берут расследование под свой контроль.

«Мать ребёнка не состояла на учёте в поликлинике во время беременности, в конце апреля 2020 года дома родила девочку, свидетельство о рождении и полис на ребёнка не оформила, в детскую поликлинику на учёт не встала. По месту жительства девочки детское питание, детская одежда, кроватка, средства гигиены для новорождённых отсутствуют», — рассказали RT в надзорном ведомстве.

Сестра в шкафу

Знакомые Юлии признаются, что пребывают в настоящем шоке от произошедшего.

По словам приятельницы женщины, Татьяны, о беременности Юлии было известно друзьям и коллегам, но в апреле она сообщила, что её дочь родилась мёртвой.

«После рождения якобы «мёртвого» ребёнка Юлия вышла на работу, — рассказывает RT Татьяна. — Получается, дети находились дома на карантине, и её старший сынок подкармливал малышку, когда мать уходила — ему было жалко девочку. Мы думаем, что за счёт этого она и выжила. Он сказал, что мать бутылочку прятала и давала ей только воду. А сына, говорят, запугивала, чтоб он никому ничего не рассказал».

Уполномоченный по правам ребёнка в России Анна Кузнецова сообщила, что сейчас обсуждается возможность перевезти ребёнка в Москву для проведения полного обследования.

«Я поговорила с коллегой в регионе, предложила перевести девочку в Москву, но пока необходимо комплексное медицинское обследование, чтобы оценить её состояние здоровья. А мы готовим обращение в прокуратуру, в том числе с целью проверки деятельности/бездействия органов системы профилактики в этом конкретном случае», — написала детский омбудсмен на своей странице в Facebook.

Уполномоченный по правам ребёнка в России Анна Кузнецова

РИА Новости

© Владимир Трефилов

В беседе с RT она отметила, что находится на связи с докторами Национального медицинского исследовательского центра здоровья детей, которые готовы при необходимости проконсультировать свердловских специалистов.

«Необходимо понять, где произошел сбой, как ребёнок мог попасть в эту слепую зону и на сколько возможно было бы предотвратить беду. На сегодняшний момент, самое главное — это состояние ребенка. Со своей стороны, мы готовы оказать всяческую помощь», — подчеркнула она.

Двоих старших детей Юлии сотрудники органов опеки передали их бабушке, оформившей опекунство. Специалисты оказывают психологическую помощь старшему ребёнку, который, предположительно, спас жизнь своей грудной сестре.

«Весь город в шоке»

До недавнего времени семью Юлии не считали проблемной — по словам её знакомых, старшие дети всегда были опрятно одеты, накормлены, за ними следили. Семья проживала в отдельной квартире, а сама Юлия работала на местном машиностроительном заводе, рассказала RT Татьяна.

«В голове не укладывается, как она двоих детей поднимала полноценно, кормила, поила, ухаживала, а на третью девочку решила так «забить» и обречь её на смерть, — недоумевает женщина. — У меня нет слов. У нас весь город в шоке».

Татьяна отмечает, что год назад женщина пережила развод — до этого она воспитывала детей вместе со своим мужем, Андреем, и супруги производили впечатление обычной семьи.

«Про Андрея ничего плохого сказать не могу, характеристики на него и его семью положительные. Единственное, что говорят знакомые, он когда выпивал, не контролировал своё поведение, хотя запойным не был. Когда он выпивал, у него сносило крышу, и они с Юлией на этой почве сильно ругались. Я не знаю, поднимал ли он на неё руку, но говорят, что да. Они много лет прожили месте. Всегда встречали их на мероприятиях общегородских — нормальная пара была», — вспоминает собеседница RT.

«Она сильно изменилась»

Собеседники RT, лично знавшие Юлию, предполагают, что проблемы в семье начались как раз после того, как женщина разошлась со своим бывшим мужем.

Знакомая женщины, Лариса, заверила, что до недавних пугающих событий эта семья и сама женщина не вызывали подозрений.

«Юлию я знала с хорошей стороны, весёлая, дети всегда опрятные, сын ходит на хоккей. Никогда бы не подумала, что она так сделает. В последнее время давно её не видела, а летом как-то встретила, поняла, что она изменилась внешне, похудела очень, я даже и не узнала её. Знала, что они с мужем разошлись, но лишних вопросов задавать не стала», — рассказывает собеседница RT.

Перемены, происходившие во внешности и поведении Юлии, заметили еще несколько человек, лично знавшие женщину. Ее знакомый Александр также связывает эти изменения с разводом. По его словам, на почве разрыва с бывшим супругом у Юлии могли начаться проблемы с психикой.

«Раньше она была адекватная мама, не знаю, что произошло у неё в голове. Старшего сына Матвея она постоянно водила на тренировки по хоккею, мальчик сам гулял на улице, я его часто видел — парень хороший, не был какой-то запуганный.

Поначалу я не поверил в то, что случилось, она ведь была хорошая мама, а как с мужем перестала жить, у нее «поехала крыша». По слухам, она сильно пила в последнее время», — отметил мужчина.

На страничке Юлии «ВКонтакте» — кадры из жизни обычной семьи: фотографии с семейных праздников и школьных линеек. В последние месяцы женщина, похоже, увлеклась просмотром фильмов ужасов — в сентябре она делала множество репостов из сообществ любителей хорроров. Больше ничего подозрительного в соцсетях Юлии не было.