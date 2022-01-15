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Даунинг-стрит закон не писан: Джонсона и его подчинённых поймали на запрещёнке - СМИ

15 января 2022, 05:50  •  76 • В мире
Премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона и его подчинённых поймали на запрещёнке – организации тайных вечеринок. Вино туда приносили чемоданами, пишут СМИ. Оказалось, что Даунинг-стрит закон не писан.
Британское издание Mirror со ссылкой на собственные источники рассказало, как премьер-министр и его помощники "выпускали пар" в конце каждой недели. На Даунинг-стрит устраивались "винные пятницы".
Вечеринки проходили регулярно. Люди скинулись и собрали 142 фунта стерлингов (эквивалентно почти 15 тысячам рублей), чтобы приобрести специальный холодильник на 34 бутылки. Туда загружали белое вино, пиво и просекко.
Помощники Джонсона по очереди посещали один из магазинов в Вестминстере, покупали алкоголь, складывали его в чемодан на колёсиках. В здание официальной резиденции премьер-министра груз заносили через заднюю дверь.
Возможно, скандал бы не оказался таким громким, если бы в период национального локдауна тайные вечеринки прекратились. Но даже когда всю Великобританию заставили соблюдать режим самоизоляции, премьер и его подчинённые развлекались. Оказалось, что Даунинг-стрит закон не писан, ведь неформальное общение внутри зданий было запрещено.

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