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"Дау": в интернет выложат кино не для всех

21 апреля 2020, 17:10  •  147 • Аналитика
© Фото : Phenomen IP / Jorg Gruber
Зрители последовательно смогут познакомиться с огромным материалом, прямо или косвенно посвященном знаменитому советскому физику, лауреату Нобелевской премии Льву Ландау и эпохе, в которой он жил и работал. А это, ни много ни мало, 10 серий и снятые на их основе сериалы. Около 700 часов хронометража и различные сопроводительные тексты. Проект, прежде всего из-за объема, называют по-своему уникальным. Парижане еще в начале зимы смогли познакомиться с его первыми частями. Причем далеко не только в виде традиционных просмотров. Для них были устроены инсталляции и семинары, погружающие в атмосферу советского времени. Киноматериал уже имеет и фестивальную историю, правда, не очень длинную. На "Берлинале" он вызвал скандал . Критики обвинили авторов и участников проекта в насилии, жестокости и домогательствах в отношении актеров. Причем, вероятно, не постановочным, а вполне реальным, зафиксированным в кадре, видимо, для большей достоверности или в стремлении вызвать повышенный зрительский интерес.
Съемочная группа, воссоздавшая в Харькове некую "советскую реальность" при помощи огромной декорации, много лет буквально жила в проекте, а не просто занималась кинопроизводством. Как писала немецкая пресса, у публики один только фильм "Дау. Наташа" вызвал просто шок из-за многочисленных сцен, несовместимых с элементарной этикой. А его создателей заподозрили в реальном изнасиловании на съемочной площадке. СМИ писали, что режиссер одержим темами секса и насилия. В результате встал вопрос, а нужно ли было вообще допускать "детище" Хржановского на Берлинский фестиваль. Кстати, Минкульт России тоже отнесся к контенту этого проекта без понимания. Еще в конце прошлого года ведомство не выдало прокатные удостоверения нескольким фильмам "Дау" из-за содержащейся в них пропаганды порнографии. Посмотрев хотя бы расширенный трейлер проекта, можно сделать вывод, что такое решение было небезосновательным. Правда, сам режиссер привел традиционный в таких случаях аргумент, что чересчур откровенные сцены – это всего лишь "часть художественного образа и кинематографического языка". А потом, вместе с коллегами, вообще подал иск к Минкульту, требуя соблюдать права на свободу творчества. Любопытно, а насколько распространена практика исков к авторам кино, ставящего под угрозу психологическое здоровье зрителей? Многие из них просто не знают, с чем именно столкнутся во время просмотра новых лент. На то это и премьеры.
Как говорит Илья Хржановский, проект "Дау" – смешение фильма-биографии, драмы, триллера и фэнтези на основе рассказа о жизненном пути гениального физика, лауреата не только Нобелевской премии, но и высших советских наград. Нобелевский комитет его назвал автором "революционных теорий в области физики конденсированного состояния, особенно жидкого гелия". Но, похоже, в фильме открытиям и работе ученого уделено не так много времени, как изображению ужасов тоталитаризма и темных сторон человеческой души. Комментируя увиденное, в Европе говорят, что темы секса, насилия, манипулирования личностью и разоблачения советского тоталитарного строя крайне банальны и совершенно не понятно, зачем раз от раза упорно обращаться к подобной проблематике. Более того, профессиональное сообщество и простые зрители давно устали от такого материала, регулярно производящегося в России. В том числе, в расчете на получение престижных западных премий. Этот поезд давно ушел. Скорее, сегодня большим интересом пользовались бы фильмы, похожие на ленту Станислава Говорухина "Не хлебом единым". Там тоже рассказывается о сталинской эпохе. И репрессированных, но морально не сломленных ученых, даже в заключении верно служащих своему делу и своей стране. Никакого расчеловечивания в картине нет. Наоборот, это история о силе человеческого духа.
Впрочем, каждому потенциальному зрителю "Дау" самому решать, смотреть ли это кино и какая именно его часть будет представлять наибольший интерес. Информации о проекте в связи с его скандальностью более чем достаточно.
Автор Сергей Ильин, радио Sputnik
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