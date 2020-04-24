Даты нет, последствий нет, но точно была химатака: Глава ливийского МВД рассказал о "провокации"

Глава ливийского МВД сообщил о химической атаке, которая якобы была произведена на территории страны. Глава МВД созданного при поддержке ООН Правительства национального согласия (ПНС) Ливии Фатхи Башага заявил, что против вооружённых подразделений в районе Салахаддин на юге Триполи был применён нервно-паралитический газ.

При этом, уверяет он, виноваты в этой атаке ополченцы, связанные с ЧВК "Вагнер", передаёт Anadolu.

Правда, подлинность утверждений Фатхи Башаги вызывает вопросы, поскольку он не стал уточнять, когда произошло нападение и есть ли пострадавшие.

Однако ливийский представитель не преминул напомнить о тесном сотрудничестве правительства с Турцией, США и Великобританией.

Кроме того, добавил он, власти в Триполи также тесно взаимодействуют по вопросам безопасности с Тунисом и Алжиром.

В Ливии сейчас двоевластие. На востоке страны, в Тобруке, находится парламент, а на западе, в Триполи, базируется правительство во главе с премьер-министром, поддержанным ООН. Противостояние между ПНС и Ливийской национальной армией (ЛНА), которую возглавляет фельдмаршал Халиф Хафтар, идет с 2011 года - после свержения и убийства Муаммара Каддафи. Силы Хафтара поддерживают временный кабинет Абдаллы Абдуррахмана. Конфликт между двумя сторонами обострился в прошлом году.