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Даты нет, последствий нет, но точно была химатака: Глава ливийского МВД рассказал о "провокации"

24 апреля 2020, 16:10  •  41 • В мире
В Ливии заявили о химатаке от бойцов, связанных с ЧВК "Вагнер". С таким утверждением выступил глава МВД созданного при поддержке ООН Правительства национального согласия (ПНС) Ливии Фатхи Башага. Примечательно, что, делая такие громкие утверждения, он не стал сообщать ни дату, ни число пострадавших, ни иные детали случившегося.
Глава ливийского МВД сообщил о химической атаке, которая якобы была произведена на территории страны. Глава МВД созданного при поддержке ООН Правительства национального согласия (ПНС) Ливии Фатхи Башага заявил, что против вооружённых подразделений в районе Салахаддин на юге Триполи был применён нервно-паралитический газ.
При этом, уверяет он, виноваты в этой атаке ополченцы, связанные с ЧВК "Вагнер", передаёт Anadolu.
Правда, подлинность утверждений Фатхи Башаги вызывает вопросы, поскольку он не стал уточнять, когда произошло нападение и есть ли пострадавшие.
Однако ливийский представитель не преминул напомнить о тесном сотрудничестве правительства с Турцией, США и Великобританией.
Кроме того, добавил он, власти в Триполи также тесно взаимодействуют по вопросам безопасности с Тунисом и Алжиром.
В Ливии сейчас двоевластие. На востоке страны, в Тобруке, находится парламент, а на западе, в Триполи, базируется правительство во главе с премьер-министром, поддержанным ООН. Противостояние между ПНС и Ливийской национальной армией (ЛНА), которую возглавляет фельдмаршал Халиф Хафтар, идет с 2011 года - после свержения и убийства Муаммара Каддафи. Силы Хафтара поддерживают временный кабинет Абдаллы Абдуррахмана. Конфликт между двумя сторонами обострился в прошлом году.

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