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Датский дипломат хотел "прижать" Сергея Лаврова в Москве, но провалился и стал мемом

12 октября 2020, 11:30  •  274 • Политика
Министр иностранных дел Дании Йеппе Кофод надеялся "прижать" Сергея Лаврова "длинным списком претензий", однако красиво выступить не сумел - провалился и превратился в мем.
На этой неделе министр иностранных дел России Сергей Лавров провёл серию важнейших переговоров. Безусловно, на острие был вопрос Нагорного Карабаха - встреча с участием Армении и Азербайджана. Однако и министр иностранных дел Дании Йеппе Кофод сумел запомниться. К сожалению, не столько своим дипломатическим талантом, сколько "подачей" для Сергея Лаврова, вышедшей гостю боком.
Незадолго до визита в Москву датское издание Jyllands-Posten писало, что Йеппе Кофод летит к русским для обсуждения "тревожных тем". Говорить планировали и об инциденте с Су-27 ВКС России, который якобы вторгся в воздушное пространство Дании, и о наращивании российского вооружения в Балтийском море, и об "агрессивном поведении" русских в Арктике. Так ситуацию видели датские журналисты.
Сам Кофод в комментарии Jyllands-Posten заявил, что намерен провести с Лавровым жёсткий разговор:
"Россия - наш сосед, и важно напрямую обращаться к ней с такими вещами. Во-первых, чтобы она понимала, что что-то идёт не так, а во-вторых - чтобы видела, что у неё есть выбор, и она может наладить отношения с другими странами Европы", - сказал дипломат.
Беседа с Лавровым состоялось. Вероятно, Йеппе Кофод был "откровенным и прямым", как сам и задумывал. Но... на пресс-конференции с Сергеем Лавровым стало ясно, что никаких претензий России предъявлено не было. Вместо того, чтобы говорить об Арктике или перехватах, Кофод просто объявил, что Дания поддержит санкции Евросоюза против России в связи с... делом Навального. Незадолго до этого Лавров напомнил и журналистам, и партнёрам, что санкции по неподтверждённым предлогам недопустимы. И когда Кофод, не предъявив никаких доказательств вины России, просто присоединился к санкциям, Лавров акцентировал внимание журналистов на произошедшем - "услышали, всё понятно?" А после добавил:
"Спасибо большое, мы пошли обедать".
Сказанное восприняли как новый мем из известных двух слов министра. Коротко мы знаем его, как "д. б."
"Спасибо Сергею Викторовичу за новый мем! Я не к тому что его легендарное "Д. Б." потеряло актуальность - отнюдь! Но порой очень неудобно говорить "да ну вас всех на..., идиоты! А теперь можно будет просто сказать "спасибо, мы пошли обедать" - и все поймут!" - написал @vonSchlosser.
"Лавров красавчик, отмахнулся, как от надоедливой мухи", - добавила Татьяна (@BabulyaTanusha).
"С. Лавров - суперполитик, восхищаюсь им!!! У него ещё лучшая фраза есть в два слова, но это по умолчанию!", - подчеркнула Олеся (@P3NinBbsmbfdWT3).

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