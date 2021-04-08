|
Датские военные совершили странные маневры возле трубоукладчика "Северного потока - 2"
08 апреля 2021, 15:50 • 166 • Политика
Корабль приблизился к российским судам на расстояние 400 метров
Датский патруль, входящий в состав Королевских военно-морских сил, совершил обход "Академика Черского", который проводит строительные работы по "Северному потоку -2" на участке в водах Дании. По информации источника, патрульное судно "Фрейя" приблизилось к зоне строительства на 400 метров.
На карте навигационного портала Vesselfinder можно заметить, что "Фрейя" находится рядом с "Черским" в водах Дании. Известно, что патрульное судно 7 апреля прибыло в порт Нексо, а утром следующего дня отправилось на обход.
По маршруту можно увидеть, что датский корабль изначально отправился на восток острова Борнхольм, где "Черский" находился, пережидая шторм, а затем отправился к самому судну, которое расположено в нескольких километрах от точки строительства газовой магистрали.
В итоге "Фрейя" оказалась от "Черского" на расстоянии 2 миль. При этом морское ведомство Дании заявляло, что охранная зона вокруг трубоукладчика ограничивается 1,5 мили. Однако датские ВМС оказались на минимальном расстоянии от "Ивана Сидоренко", выполняющего функцию снабжения. В настоящее время "Фрейя" обходит его на расстоянии 400 метров.
В целом на операцию "Фрейя" потратила порядка трех часов. Корабль является крупногабаритным патрулем, который предназначен для разведдействий и подводных операций.
В апреле Генштаб французских ВС заявил, что не проводит никаких операций в зоне строительства "Северного потока – 2". Представители командования таким образом отреагировали на информацию о постоянном появлении иностранного флота на участке возведения газовой магистрали. При этом Париж не стал сообщать, располагают ли ВС Франции данными о наличии других кораблей у места строительства газопровода.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
166
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
08 апреля 2021, 00:15
|
05 апреля 2021, 15:25
|
02 апреля 2021, 07:40
|
04 апреля 2021, 12:50
|
06 апреля 2021, 16:10
|
05 апреля 2021, 09:55
|
06 апреля 2021, 08:50