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Датские власти задержали российское судно

04 ноября 2021, 16:20  •  79 • Политика
Фото: www.pixabay.com
Научный корабль находится под арестом
Провокационные действия Копенгагена грозят обернуться международным скандалом. Сегодня, 5 ноября, выяснилось, что власти датского государства задержали наше исследовательское судно "Академик Иоффе".
Скандальный инцидент произошел еще в понедельник, 1 ноября. Известно, что представители правоохранительных органов Дании наложили арест на наш корабль во время заправки судна. "Академик Иоффе" был схвачен в датском порту Скаген. Тревожными известиями поделились представители посольства нашей страны в столице Дании.
Копенгаген объявил, что данное решение было принято в качестве обеспечительной меры. Некие таинственные силы обратились в датский суд с исковыми требованиями к нашему судну. Известно, что причиной разбирательства стала предыдущая деятельность корабля. Однако, о чем конкретно идет речь, датчане российскую сторону пока не уведомили.
Данное судно занимается научными исследованиями и находится в собственности РАН. Каким образом оно могло насолить Дании, непонятно.
Стоит отметить, что западные государства под предводительством Соединенных Штатов Америки постоянно пытаются испортить нам жизнь. Например, некоторые европейские и американские деятели не прекращают выступать с призывами против российской газовой магистрали "Северный поток – 2". Недавно на очередной антироссийский выпад ответили в нашем МИД.

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