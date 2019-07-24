Датские газовые игры. "Северный поток 2" ставят в очередь • 97 • Аналитика









Скорее наоборот, Копенгаген оказался в двусмысленной ситуации: экологические риски СП-2 исчезли, а судебные последствия за противодействие проекту появились. Кто бы думал, что Дания окажется столь значимым игроком на газовом рынке Европы! Но тут главное не размеры, а стратегическое местоположение: мои острова, мои территориальные воды, что хочу, то и ворочу. Кому улыбнусь, а кому одним местом повернусь.



Балтийский туман

Скандинавская благосклонность на днях превратилась в оперативно выданное Данией разрешение на строительство выхода газопровода «Baltic Pipe» на сушу на восточном побережье страны. В датском Агентстве по охране окружающей среды оно проходит под номером один. Со вторым разрешением, на строительство в датских водах морского участка трубопровода из Норвегии в Польшу, судя по всему, долго тянуть не станут.



Но постойте: примерно то же самое, и даже без выхода на сушу, запрашивал у Дании «Nord Stream 2» – оператор строительства «Северного потока 2». Всего-то нужно проложить небольшой участок подводного участка газопровода около острова Борнхольм. Первая заявка от «Nord Stream 2» была подана еще в 2017 году, а воз и ныне там.



Дания, как щепетильная дама, решила упирать на высшие ценности – на экологические аспекты прокладки "СП-2". Дескать, не повредит ли газопровод с востока столь ранимой датской природе? При этом разрешения на его строительство другие страны давно уже выдали. У Швеции, Финляндии и Германии никаких экологических опасений проект почему-то не вызвал. Примечательно, что "Северный поток 2" будет проложен рядом с его предшественником – "Северный потоком". А по его поводу у Дании в прошлом вопросов не появилось.



После выдачи датским Агентством по охране окружающей среды первого разрешения для «Baltic Pipe» все экологические туманности вокруг "СП-2" окончательно развеялись. Дело вовсе не в опасениях по поводу нежной морской природы Балтийского моря. Просто маленькая скандинавская страна решила поиграть геополитическими мускулами.



Но не в одиночку: Дания просто определилась со своей позицией, окончательно переместившись в блок противников "Северного потока 2". В нём, как известно, числятся Эстония, Латвия, Литва, Украина и Польша, а теперь и Дания. А за их спиной однозначно маячит тень известной заморской державы. Ну а «Baltic Pipe» подается не иначе как альтернатива СП-2. Правда, она какая-то худосочная и пыльная.



Проекту этого газопровода уже не менее 20 лет. Он долго лежал в евросоюзных запасниках – инвесторы никак не хотели им заинтересоваться. Еще в прошлом году эксперты скептически оценивали его перспективы. ЕС тормозил и все откладывал выделение инвестиций на норвежско-польскую трубу.



Но с приближением угрозы с востока, то есть с активным строительством «Северного потока 2», «Baltic Pipe» преобразился на глазах. Лоббисты нашли деньги в недрах ЕС, норвежско-польский газопровод стряхнул с себя пыль и громогласно заявил о себе как о серьезном конкуренте газовому натиску с востока.







Точнее, об этом заявляет Польша, которая носится с «ВР» как с писаной торбой. Правда, альтернатива эта — какая-то сугубо местечковая. Расчётная мощность трубопровода из Норвегии – всего 10 млрд. кубометров в год. Примерно столько же Польша закупает ежегодно у "Газпрома". Контракт с российской компанией заканчивается в 2022 году. К этому времени как раз и планируется завершить строительство «Baltic Pipe».



Помочь соседке по Балтике продвинуть проект – это, конечно, дело благородное. Но что выгадывает Дания от этих движений? Ну да — датская Energinet.dk выступает подрядчиком в строительстве газопровода, но капиталовложения, в принципе, не столь велики – оцениваются в 1,7 млрд. долларов. В целом же дела транзитные: разрешили – проложили. А вот разбираться с соседями по региону все равно придется.



Крест-накрест



Прежде всего Дании предстоит так или иначе разбор полетов с соседкой – Германией. Плести сети про экологические риски СП-2 – это, по крайней мере, не очень серьезно для данного проекта. Газ-то – с востока, но в проекте используются самые современные западные технологии, в строительстве принимает участие целый пул крупных компаний – настоящие сливки европейского нефтегазового сообщества.



Как Германия ответит на датские "палки в колеса" – еще неизвестно, но "ответка" обязательно будет. Поживем – увидим.





Немецкие карты, подкрепляющие жёсткую критику датского вето, куда подробнее русских



Поменялась и риторика российской стороны. Довольно долго Россия занимала выжидательную позицию, надеясь, что Дания не будет особо упорствовать по "Северном потоку 2". Все соглашались: пусть ещё раз датские экологи проверят природоохранные составляющие проекта. Предложено было три варианта прокладки подводного водопровода. Но когда пауза затянулась, первый вариант было решено отозвать.



На прошлой неделе министр иностранных дел РФ Сергей Лавров уже перестал играть в дипломатию, прямо назвав действия правительства Дании конфронтационным курсом.



"С сожалением вынуждены констатировать, что Дания заняла политизированную позицию и медлит с выдачей разрешения на прокладку трубопровода в своей исключительной экономической зоне",

– сказал министр.



По его словам, такой шаг идет вразрез с принципами международного морского права, позволяющими сооружать объекты энергетической инфраструктуры в акваториях.



Одновременно Россия довольно жёстко обозначила сроки по дальнейшему продвижению "Северного потока 2". Как заявил председатель совета директоров ПАО "Газпром" Виктор Зубков, Россия рассчитывает, что Дания в октябре даст согласие на заявку по СП-2, и тогда мы можем в конце года закончить этот крайне важный проект.



Копенгагену вряд ли стоит упорствовать и класть новые камни преткновений на дно Балтийского моря. Ведь датские власти сами попали в не очень приятную ситуацию. С выдачей второго разрешения «Baltic Pipe» они не станут тянуть – зачем же подводить Польшу-подружку? Но и цепляться за экологию смысла уже нет.



Эксперты указывают, что выдача разрешения норвежско-польскому трубопроводу, наоборот, может ускорить решение вопроса с "Северным потоком 2".



Да, он формально поставлен в очередь после «Baltic Pipe». Но через определённое время Дания должна дать зелёный свет СП-2, иначе возникает прецедент — можно обратиться в суд с очень неприятными последствиями для Копенгагена. К тому же у российско-немецкого трубопровода остаётся право первого: именно он сначала должен лечь на дно Балтийского моря, а уж потом его пересечёт норвежско-польский газопровод.



Альтернативы нет

И вот тут уже для него могут наступить не очень приятные времена. Так называемый узел пересечения обязательно придется согласовывать с «Nord Stream 2». И, конечно, возникает вопрос — станет ли он устраивать проблемы для "альтернативного" трубопровода. Теоретически может, но на практике вряд ли станет опускаться на такое "дно".



А что же с самим «Baltic Pipe»? Понятно, что никакой альтернативой "Северному потоку 2" он никогда не станет. Весовые категории совсем уж разные. Тем более что норвежский газ уже давно разобран потребителями. Ежегодно Норвегия добывает около 118-120 млрд. кубометров голубого топлива, и возможностей для значительного увеличения добычи просто нет. Норвежцам с каждым годом приходится всё дальше забираться в море, дабы сохранить нынешние объёмы производства. Иными словами, если Норвегия направит газ в Польшу, то его не получат иные потребители. Чудес не бывает.



США и Россия. Кто кошка, а кто мышка?



Возникший дефицит, скорее всего, будет покрывать все тот же "Газпром" и отчасти СПГ. Последний как раз вполне удобен для затыкания газовых "дырок". И Россия тут тоже подготовилась — флот СПГ-танкеров растёт, и сжиженное топливо уже поступает в Европу. Примечательно, что Польша в прошлом году сократила закупки российского газа на 6%, а в целом поставки из РФ в Европу выросли на 3,5%.



Таким образом, «Baltic Pipe» вполне может оказаться пустой трубкой, которая при определенной конъюнктуре вообще может "сломаться". К тому же, как отметили многие деловые СМИ в самой же Польше, стране ещё предстоит согласовывать прокладку «Baltic Pipe»… с «Газпромом». Копенгаген выдал разрешение на прокладку газовых труб в своей особой экономической зоне на Балтике компании «Baltic Pipe». Однако норвежско-польский газопровод в любом случае не станет альтернативой "Северному потоку 2", а уж тем более не остановит его строительство.Скорее наоборот, Копенгаген оказался в двусмысленной ситуации: экологические риски СП-2 исчезли, а судебные последствия за противодействие проекту появились. Кто бы думал, что Дания окажется столь значимым игроком на газовом рынке Европы! Но тут главное не размеры, а стратегическое местоположение: мои острова, мои территориальные воды, что хочу, то и ворочу. Кому улыбнусь, а кому одним местом повернусь.Скандинавская благосклонность на днях превратилась в оперативно выданное Данией разрешение на строительство выхода газопровода «Baltic Pipe» на сушу на восточном побережье страны. В датском Агентстве по охране окружающей среды оно проходит под номером один. Со вторым разрешением, на строительство в датских водах морского участка трубопровода из Норвегии в Польшу, судя по всему, долго тянуть не станут.Но постойте: примерно то же самое, и даже без выхода на сушу, запрашивал у Дании «Nord Stream 2» – оператор строительства «Северного потока 2». Всего-то нужно проложить небольшой участок подводного участка газопровода около острова Борнхольм. Первая заявка от «Nord Stream 2» была подана еще в 2017 году, а воз и ныне там.Дания, как щепетильная дама, решила упирать на высшие ценности – на экологические аспекты прокладки "СП-2". Дескать, не повредит ли газопровод с востока столь ранимой датской природе? При этом разрешения на его строительство другие страны давно уже выдали. У Швеции, Финляндии и Германии никаких экологических опасений проект почему-то не вызвал. Примечательно, что "Северный поток 2" будет проложен рядом с его предшественником – "Северный потоком". А по его поводу у Дании в прошлом вопросов не появилось.После выдачи датским Агентством по охране окружающей среды первого разрешения для «Baltic Pipe» все экологические туманности вокруг "СП-2" окончательно развеялись. Дело вовсе не в опасениях по поводу нежной морской природы Балтийского моря. Просто маленькая скандинавская страна решила поиграть геополитическими мускулами.Но не в одиночку: Дания просто определилась со своей позицией, окончательно переместившись в блок противников "Северного потока 2". В нём, как известно, числятся Эстония, Латвия, Литва, Украина и Польша, а теперь и Дания. А за их спиной однозначно маячит тень известной заморской державы. Ну а «Baltic Pipe» подается не иначе как альтернатива СП-2. Правда, она какая-то худосочная и пыльная.Проекту этого газопровода уже не менее 20 лет. Он долго лежал в евросоюзных запасниках – инвесторы никак не хотели им заинтересоваться. Еще в прошлом году эксперты скептически оценивали его перспективы. ЕС тормозил и все откладывал выделение инвестиций на норвежско-польскую трубу.Но с приближением угрозы с востока, то есть с активным строительством «Северного потока 2», «Baltic Pipe» преобразился на глазах. Лоббисты нашли деньги в недрах ЕС, норвежско-польский газопровод стряхнул с себя пыль и громогласно заявил о себе как о серьезном конкуренте газовому натиску с востока.Точнее, об этом заявляет Польша, которая носится с «ВР» как с писаной торбой. Правда, альтернатива эта — какая-то сугубо местечковая. Расчётная мощность трубопровода из Норвегии – всего 10 млрд. кубометров в год. Примерно столько же Польша закупает ежегодно у "Газпрома". Контракт с российской компанией заканчивается в 2022 году. К этому времени как раз и планируется завершить строительство «Baltic Pipe».Помочь соседке по Балтике продвинуть проект – это, конечно, дело благородное. Но что выгадывает Дания от этих движений? Ну да — датская Energinet.dk выступает подрядчиком в строительстве газопровода, но капиталовложения, в принципе, не столь велики – оцениваются в 1,7 млрд. долларов. В целом же дела транзитные: разрешили – проложили. А вот разбираться с соседями по региону все равно придется.Прежде всего Дании предстоит так или иначе разбор полетов с соседкой – Германией. Плести сети про экологические риски СП-2 – это, по крайней мере, не очень серьезно для данного проекта. Газ-то – с востока, но в проекте используются самые современные западные технологии, в строительстве принимает участие целый пул крупных компаний – настоящие сливки европейского нефтегазового сообщества.Как Германия ответит на датские "палки в колеса" – еще неизвестно, но "ответка" обязательно будет. Поживем – увидим.Поменялась и риторика российской стороны. Довольно долго Россия занимала выжидательную позицию, надеясь, что Дания не будет особо упорствовать по "Северном потоку 2". Все соглашались: пусть ещё раз датские экологи проверят природоохранные составляющие проекта. Предложено было три варианта прокладки подводного водопровода. Но когда пауза затянулась, первый вариант было решено отозвать.На прошлой неделе министр иностранных дел РФ Сергей Лавров уже перестал играть в дипломатию, прямо назвав действия правительства Дании конфронтационным курсом.– сказал министр.По его словам, такой шаг идет вразрез с принципами международного морского права, позволяющими сооружать объекты энергетической инфраструктуры в акваториях.Одновременно Россия довольно жёстко обозначила сроки по дальнейшему продвижению "Северного потока 2". Как заявил председатель совета директоров ПАО "Газпром" Виктор Зубков, Россия рассчитывает, что Дания в октябре даст согласие на заявку по СП-2, и тогда мы можем в конце года закончить этот крайне важный проект.Копенгагену вряд ли стоит упорствовать и класть новые камни преткновений на дно Балтийского моря. Ведь датские власти сами попали в не очень приятную ситуацию. С выдачей второго разрешения «Baltic Pipe» они не станут тянуть – зачем же подводить Польшу-подружку? Но и цепляться за экологию смысла уже нет.Эксперты указывают, что выдача разрешения норвежско-польскому трубопроводу, наоборот, может ускорить решение вопроса с "Северным потоком 2".Да, он формально поставлен в очередь после «Baltic Pipe». Но через определённое время Дания должна дать зелёный свет СП-2, иначе возникает прецедент — можно обратиться в суд с очень неприятными последствиями для Копенгагена. К тому же у российско-немецкого трубопровода остаётся право первого: именно он сначала должен лечь на дно Балтийского моря, а уж потом его пересечёт норвежско-польский газопровод.И вот тут уже для него могут наступить не очень приятные времена. Так называемый узел пересечения обязательно придется согласовывать с «Nord Stream 2». И, конечно, возникает вопрос — станет ли он устраивать проблемы для "альтернативного" трубопровода. Теоретически может, но на практике вряд ли станет опускаться на такое "дно".А что же с самим «Baltic Pipe»? Понятно, что никакой альтернативой "Северному потоку 2" он никогда не станет. Весовые категории совсем уж разные. Тем более что норвежский газ уже давно разобран потребителями. Ежегодно Норвегия добывает около 118-120 млрд. кубометров голубого топлива, и возможностей для значительного увеличения добычи просто нет. Норвежцам с каждым годом приходится всё дальше забираться в море, дабы сохранить нынешние объёмы производства. Иными словами, если Норвегия направит газ в Польшу, то его не получат иные потребители. Чудес не бывает.Возникший дефицит, скорее всего, будет покрывать все тот же "Газпром" и отчасти СПГ. Последний как раз вполне удобен для затыкания газовых "дырок". И Россия тут тоже подготовилась — флот СПГ-танкеров растёт, и сжиженное топливо уже поступает в Европу. Примечательно, что Польша в прошлом году сократила закупки российского газа на 6%, а в целом поставки из РФ в Европу выросли на 3,5%.Таким образом, «Baltic Pipe» вполне может оказаться пустой трубкой, которая при определенной конъюнктуре вообще может "сломаться". К тому же, как отметили многие деловые СМИ в самой же Польше, стране ещё предстоит согласовывать прокладку «Baltic Pipe»… с «Газпромом». Сергей Осипов Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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