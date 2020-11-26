Датчане заметили странное: Норки с COVID "восстали" из могил

На местах захоронения норок в Дании, где умертвили зверьков из-за подозрения на коронавирус, заметили, что их тела стали подниматься на поверхность. Туловища лежали в неглубоких ямах.

В местной полиции сообщили, что такое произошло с теми животными, чьи тела закопали на 90 сантиметров в глубь земли.

По информации Daily Mail, это "восстание из могил" случилось из-за того, что разлагающиеся останки заполнились газом, который вытеснил их на поверхность. Теперь животных перезахоронят, но гораздо глубже.

Отметим, что в Дании после массового умерщвления норок разгорелся конфликт. Фермеры и рыбаки в минувшие выходные провели акцию протеста из-за постановлений правительства. Возмущённые фермеры на тракторах протестовали в городе Орхус и близ порта в Копенгагене.