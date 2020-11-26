|
Датчане заметили странное: Норки с COVID "восстали" из могил
26 ноября 2020, 03:20 • 72 • В мире
В Дании на местах захоронения норок, у которых был выявлен коронавирус, заметили странное: тушки стали подниматься на поверхность.
На местах захоронения норок в Дании, где умертвили зверьков из-за подозрения на коронавирус, заметили, что их тела стали подниматься на поверхность. Туловища лежали в неглубоких ямах.
В местной полиции сообщили, что такое произошло с теми животными, чьи тела закопали на 90 сантиметров в глубь земли.
По информации Daily Mail, это "восстание из могил" случилось из-за того, что разлагающиеся останки заполнились газом, который вытеснил их на поверхность. Теперь животных перезахоронят, но гораздо глубже.
Отметим, что в Дании после массового умерщвления норок разгорелся конфликт. Фермеры и рыбаки в минувшие выходные провели акцию протеста из-за постановлений правительства. Возмущённые фермеры на тракторах протестовали в городе Орхус и близ порта в Копенгагене.
72
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
19 ноября 2020, 03:35
|
23 ноября 2020, 02:00
|
21 ноября 2020, 20:40
|
24 ноября 2020, 05:30
|
24 ноября 2020, 05:30
|
22 ноября 2020, 19:35
|
21 ноября 2020, 01:25