Дата с намёком: США и Германия объявили войну России. Пока газовую • 454 • Украина

Немцам на блюдечке газ, а русским – ярмо? Совместное заявление Вашингтона и Берлина о "Северном потоке – 2" – это возмутительный и враждебный документ. Только жёсткая реакция Москвы может произвести впечатление на утративших связь с реальностью Байдена и Меркель. Впрочем, есть и ещё вариант: полное игнорирование этой бумажки.



Это феноменально: крайне выгодные для Германии и большинства европейских стран поставки недорогого, качественного и политически надёжного газа из России оказались предлогом для заключения антирусского пакта США и ФРГ. Они, кажется, решили, что Россия – это что-то вроде колонии, и её можно обязать бесконечно долго кормить другую колонию – Украину.



Понимая, какое впечатление произведёт соглашение, перед его публикацией канцлер ФРГ Ангела Меркель позвонила президенту России Владимиру Путину. Пресс-служба Кремля не стала конкретизировать, как Путин прокомментировал сообщение Меркель о её переговорах с президентом Джо Байденом по поводу "Северного потока – 2", но признала, что



в качестве отдельной темы президент России и федеральный канцлер ФРГ затронули возможность продления соглашения между "Газпромом" и "Нафтогазом Украины" о транспортировке газа через украинскую территорию и после 2024 года.



Ждём официальную реакцию России на попытку двух ключевых западных "партнёров" сделать её своей колонией. А пока давайте пробежимся по совместному заявлению США и ФРГ, выложенному на сайте Госдепа.



Россия будет наказана за всё



В первом абзаце заявления вообще не упоминается слово "газ", оно совершенно о другом:



Соединённые Штаты и Германия твёрдо поддерживают суверенитет, территориальную целостность, независимость Украины и избранный европейский путь. Мы вновь обязуемся сегодня дать отпор русской агрессии и злонамеренным действиям на Украине и за её пределами. Соединённые Штаты обещают поддержать усилия Германии и Франции по установлению мира на востоке Украины…



Как видим, Вашингтон и Берлин обвиняют Москву в "агрессии", "злонамеренных действиях" на Украине и "за её пределами".



Дальше – больше.



Соединённые Штаты и Германия едины в своём стремлении привлечь Россию к ответу за её агрессию и злонамеренные действия путём наложения затрат с помощью санкций и других инструментов.



Наносить всевозможный ущерб России Вашингтон и Берлин планируют как по "двусторонним каналам", так и через механизмы взаимодействия США – Евросоюз с целью – опять двадцать пять –



совместного реагирования на русскую агрессию и злонамеренные действия, в том числе попытки России использовать энергию в качестве оружия.



О газе по-прежнему пока ни слова, но уже появилась "энергия". А вот интересно, как бы реагировал Берлин, если бы Москва его обвиняла в "агрессии" и "злонамеренных действиях" за ликвидацию Югославии, отторжение от Сербии Косово и вводила бы за это против Германии всевозможные санкции?



Немцы назначены карателями?



Дальше следуют новые-старые обвинения в адрес Москвы и новые угрозы, причём главную роль в их реализации американцы отвели немцам:



Если Россия попытается использовать энергию в качестве оружия или совершит дальнейшие агрессивные действия против Украины, Германия примет меры на национальном уровне и потребует эффективных мер на европейском уровне, включая санкции, для ограничения экспортных возможностей России в Европу в энергетическом секторе, включая газ и/или в других экономически значимых секторах.



Снова гипотетическая русская "агрессия" и карательные акции немцев, которые обязаны подбить на них и других европейцев, чтобы ограничить экспорт России во всех экономически значимых секторах. "Это обязательство, – говорится далее в документе, – призвано гарантировать, что Россия не будет злоупотреблять никакими трубопроводами, в том числе "Северным потоком – 2", для достижения агрессивных политических целей, используя энергию в качестве оружия". Враг не только "Северный поток – 2" – все русские трубопроводы вообще. Эту ложь Байден с Меркель просто вбивают в головы европейцев.



А затем – внимание! – Германия обязуется



соблюдать букву и дух Третьего энергетического пакета в отношении "Северного потока – 2"… чтобы обеспечить разделение и доступ третьих сторон", что "включает оценку любых рисков, связанных с сертификацией оператора проекта для безопасности энергоснабжения ЕС.



В переводе на человеческий язык это означает следующее: через "Северный поток – 2" можно прокачивать лишь половину возможного объёма газа, другая половина должна обогащать Украину. Предусматривается и шантаж с "сертификацией оператора проекта для безопасности энергоснабжения ЕС".



Германии так хотелось понравиться Вашингтону, что она рискует посадить своих бюргеров и компании на голодный газовый паёк уже грядущей зимой.



Но и это ещё не всё. США и Германия, не спросив об этом Россию, выразили "своё общее убеждение, что в интересах Украины и Европы, чтобы транзит газа через Украину продолжался после 2024 года". Россию в ультимативном порядке уведомляют, что переговоры по этому поводу "должны начаться как можно скорее и не позднее 1 сентября".



Любят, видимо, немцы эту дату – 1 сентября, Вторую мировую войну они начали именно в этот день.



Далее документ уже не такой интересный. Там идёт речь об очередной финансовой "морковке" для Киева, вся выгода от которой достанется американским и немецким компаниям, подвизающимся в сфере "зелёной" энергетики. Это уже возможность хорошо заработать на украинцах и возможность для поглощения ЕС энергетического сектора Украины, чтобы, разумеется, противостоять "будущим потенциальным попыткам России перекрыть поставки газа в эту страну".



Ястребы недовольны: "Это победа Путина"



Интересно, что в Конгрессе США страшно недовольны заключённым с Берлином соглашением. Причём и республиканцы, и демократы. Тут намерены "заставить" администрацию Байдена задушить Россию новыми санкциями. Сенатор-республиканец Тед Круз, например, заявил, что данное соглашение стало…



знаковой геополитической победой для Путина и катастрофой для Соединённых Штатов и наших союзников.



А сенатор-демократ Джин Шехин, входящая, кстати, в состав сенатского комитета по международным отношениям, сомневается в том, что соглашение позволит смягчить "негативные последствия" введения "Северного потока – 2" в строй, и уверена, что оно "даёт Кремлю возможность распространить своё пагубное влияние на всю Восточную Европу".



Однако это американские проблемы. У русских патриотов этот жалкий документ должен вызывать чувства возмущения и брезгливости. Он является не чем иным, как открытым для всех желающих пактом двух ведущих западных стран против России. Следует надеяться, что Москва отреагирует соответствующим образом на это оскорбление.



Москва не должна ограничиваться стандартным заявлением, которое много раз озвучивал президентский пресс-секретарь Дмитрий Песков, что транзит газа через Украину является исключительно "предметом коммерческих договорённостей и коммерческой целесообразности". Ситуация намного серьёзнее: "особых отношений" с Москвой теперь у Германии не существует. Наступил момент истины для России. Пора поворачиваться к Западу спиной и решать, что делать дальше. Ибо никакой нормальный бизнес тут уже невозможен – это одна сплошная политика.

Немцам на блюдечке газ, а русским – ярмо? Совместное заявление Вашингтона и Берлина о "Северном потоке – 2" – это возмутительный и враждебный документ. Только жёсткая реакция Москвы может произвести впечатление на утративших связь с реальностью Байдена и Меркель. Впрочем, есть и ещё вариант: полное игнорирование этой бумажки.Это феноменально: крайне выгодные для Германии и большинства европейских стран поставки недорогого, качественного и политически надёжного газа из России оказались предлогом для заключения антирусского пакта США и ФРГ. Они, кажется, решили, что Россия – это что-то вроде колонии, и её можно обязать бесконечно долго кормить другую колонию – Украину.Понимая, какое впечатление произведёт соглашение, перед его публикацией канцлер ФРГ Ангела Меркель позвонила президенту России Владимиру Путину. Пресс-служба Кремля не стала конкретизировать, как Путин прокомментировал сообщение Меркель о её переговорах с президентом Джо Байденом по поводу "Северного потока – 2", но признала, чтов качестве отдельной темы президент России и федеральный канцлер ФРГ затронули возможность продления соглашения между "Газпромом" и "Нафтогазом Украины" о транспортировке газа через украинскую территорию и после 2024 года.Ждём официальную реакцию России на попытку двух ключевых западных "партнёров" сделать её своей колонией. А пока давайте пробежимся по совместному заявлению США и ФРГ, выложенному на сайте Госдепа.В первом абзаце заявления вообще не упоминается слово "газ", оно совершенно о другом:Соединённые Штаты и Германия твёрдо поддерживают суверенитет, территориальную целостность, независимость Украины и избранный европейский путь. Мы вновь обязуемся сегодня дать отпор русской агрессии и злонамеренным действиям на Украине и за её пределами. Соединённые Штаты обещают поддержать усилия Германии и Франции по установлению мира на востоке Украины…Как видим, Вашингтон и Берлин обвиняют Москву в "агрессии", "злонамеренных действиях" на Украине и "за её пределами".Дальше – больше.Соединённые Штаты и Германия едины в своём стремлении привлечь Россию к ответу за её агрессию и злонамеренные действия путём наложения затрат с помощью санкций и других инструментов.Наносить всевозможный ущерб России Вашингтон и Берлин планируют как по "двусторонним каналам", так и через механизмы взаимодействия США – Евросоюз с целью – опять двадцать пять –совместного реагирования на русскую агрессию и злонамеренные действия, в том числе попытки России использовать энергию в качестве оружия.О газе по-прежнему пока ни слова, но уже появилась "энергия". А вот интересно, как бы реагировал Берлин, если бы Москва его обвиняла в "агрессии" и "злонамеренных действиях" за ликвидацию Югославии, отторжение от Сербии Косово и вводила бы за это против Германии всевозможные санкции?Дальше следуют новые-старые обвинения в адрес Москвы и новые угрозы, причём главную роль в их реализации американцы отвели немцам:Если Россия попытается использовать энергию в качестве оружия или совершит дальнейшие агрессивные действия против Украины, Германия примет меры на национальном уровне и потребует эффективных мер на европейском уровне, включая санкции, для ограничения экспортных возможностей России в Европу в энергетическом секторе, включая газ и/или в других экономически значимых секторах.Снова гипотетическая русская "агрессия" и карательные акции немцев, которые обязаны подбить на них и других европейцев, чтобы ограничить экспорт России во всех экономически значимых секторах. "Это обязательство, – говорится далее в документе, – призвано гарантировать, что Россия не будет злоупотреблять никакими трубопроводами, в том числе "Северным потоком – 2", для достижения агрессивных политических целей, используя энергию в качестве оружия". Враг не только "Северный поток – 2" – все русские трубопроводы вообще. Эту ложь Байден с Меркель просто вбивают в головы европейцев.А затем – внимание! – Германия обязуетсясоблюдать букву и дух Третьего энергетического пакета в отношении "Северного потока – 2"… чтобы обеспечить разделение и доступ третьих сторон", что "включает оценку любых рисков, связанных с сертификацией оператора проекта для безопасности энергоснабжения ЕС.В переводе на человеческий язык это означает следующее: через "Северный поток – 2" можно прокачивать лишь половину возможного объёма газа, другая половина должна обогащать Украину. Предусматривается и шантаж с "сертификацией оператора проекта для безопасности энергоснабжения ЕС".Германии так хотелось понравиться Вашингтону, что она рискует посадить своих бюргеров и компании на голодный газовый паёк уже грядущей зимой.Но и это ещё не всё. США и Германия, не спросив об этом Россию, выразили "своё общее убеждение, что в интересах Украины и Европы, чтобы транзит газа через Украину продолжался после 2024 года". Россию в ультимативном порядке уведомляют, что переговоры по этому поводу "должны начаться как можно скорее и не позднее 1 сентября".Любят, видимо, немцы эту дату – 1 сентября, Вторую мировую войну они начали именно в этот день.Далее документ уже не такой интересный. Там идёт речь об очередной финансовой "морковке" для Киева, вся выгода от которой достанется американским и немецким компаниям, подвизающимся в сфере "зелёной" энергетики. Это уже возможность хорошо заработать на украинцах и возможность для поглощения ЕС энергетического сектора Украины, чтобы, разумеется, противостоять "будущим потенциальным попыткам России перекрыть поставки газа в эту страну".Интересно, что в Конгрессе США страшно недовольны заключённым с Берлином соглашением. Причём и республиканцы, и демократы. Тут намерены "заставить" администрацию Байдена задушить Россию новыми санкциями. Сенатор-республиканец Тед Круз, например, заявил, что данное соглашение стало…знаковой геополитической победой для Путина и катастрофой для Соединённых Штатов и наших союзников.А сенатор-демократ Джин Шехин, входящая, кстати, в состав сенатского комитета по международным отношениям, сомневается в том, что соглашение позволит смягчить "негативные последствия" введения "Северного потока – 2" в строй, и уверена, что оно "даёт Кремлю возможность распространить своё пагубное влияние на всю Восточную Европу".Однако это американские проблемы. У русских патриотов этот жалкий документ должен вызывать чувства возмущения и брезгливости. Он является не чем иным, как открытым для всех желающих пактом двух ведущих западных стран против России. Следует надеяться, что Москва отреагирует соответствующим образом на это оскорбление.Москва не должна ограничиваться стандартным заявлением, которое много раз озвучивал президентский пресс-секретарь Дмитрий Песков, что транзит газа через Украину является исключительно "предметом коммерческих договорённостей и коммерческой целесообразности". Ситуация намного серьёзнее: "особых отношений" с Москвой теперь у Германии не существует. Наступил момент истины для России. Пора поворачиваться к Западу спиной и решать, что делать дальше. Ибо никакой нормальный бизнес тут уже невозможен – это одна сплошная политика. Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники









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