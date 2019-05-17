Дата инаугурации назначена. Что опять не устроило команду Зеленского?

Автор:

Курганов Дмитрий

Страсти по инаугурации

Депутаты Верховной рады наконец-то определились с датой инаугурации избранного президента Украины Владимира Зеленского. Без малого месяц ушло на это у парламентариев. Церемония назначена на 20 мая. По закону крайней датой для вступления нового главы государства в должность является 2 июня, то есть не позднее месяца со дня опубликования официальных итогов голосования. Интрига заключалась в том, что досрочный роспуск рады, о котором так много говорится после победы Зеленского, возможен только до 27 мая, поскольку по украинской конституции прекращать полномочия парламента запрещается в последние шесть месяцев его работы.

О том, сколько времени депутаты уделили этой «проблеме», говорит тот факт, что всего было определено пять возможных дат, зафиксированных аж в семи проектах постановлений об инаугурации президента страны. Спикер Верховной рады Андрей Парубий изначально заверял общественность, что ясность с датой наступит 14 мая, однако этого не произошло. А когда на заседании согласительного комитета он завёл речь о топливно-энергетической сфере, внефракционный депутат Виталий Куприй перебил его выступление, выкрикнув, что украинский народ сейчас волнует главный вопрос: когда страна обретёт нового президента? После этого парламентарий положил на стол спикера наручники со словами «это на память».

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Понедельник вместо воскресенья

Сам Владимир Зеленский настаивал на другой дате — 19 мая. Ситуация с обсуждением сроков инаугурации спровоцировала его на заявление в Facebook, в котором он обратил внимание, что в виде аббревиатуры Верховная рада Украины получается ВРУ, что можно назвать жизненным девизом депутатов текущего созыва. Избранный президент посоветовал гражданам запомнить их фамилии и учесть это при голосовании на следующих выборах.

Желание Зеленского провести инаугурацию в ближайшее воскресенье его противники отвергли довольно просто: 19 мая на Украине — День памяти жертв политических репрессий, поэтому предлагаемую дату невозможно назвать подходящей для мероприятия, которое по своей сути всё-таки является торжественным. В итоге 315 парламентариев проголосовали именно за понедельник, 20 мая.

Советник Владимира Зеленского Дмитрий Разумков заявил, что принятое Верховной радой решение продиктовано желанием «насолить» жителям Украины, которые ждут как можно более быстрого вступления в должность избранного ими президента. Теперь же киевлян ждут проблемы на дорогах, которые неизбежно усугубятся в понедельник из-за церемонии инаугурации. К тому же, по словам Разумкова, 20 мая — неудобная дата для высокопоставленных зарубежных гостей, в рабочем графике которых выходной день в большинстве случаев более свободный, чем в начале недели. В связи с этим, по мнению советника Зеленского, неизбежно пострадает репутация Украины на международной арене.

Нет коалиции — не будет Рады

А уже вечером 16 мая в эфире передачи «Право на власть» Разумков анонсировал роспуск Рады новым президентом. На вопрос ведущей, планирует ли Зеленский такую процедуру, его советник ответил утвердительно. По его словам, главной предпосылкой к такому решению является тот факт, что в парламенте отсутствует коалиция.

Разумков также подчеркнул, что у депутатов будет возможность выполнить хотя бы часть тех обещаний, которые они давали своим избирателям в прошлом. Согласно украинской конституции, отсутствие коалиции действительно является формальным поводом для роспуска Рады. Сделать это может только президент страны. Сам Зеленский на вопросы по этой теме отвечал кратко: «Будут полномочия — получите ответ».

Рассадить своих куда надо

П. Порошенко. Фото: www.globallookpress.com

П. Порошенко. Фото: www.globallookpress.com

А что же Пётр Порошенко? У него остались считанные дни на посту главы Незалежной. Пока ещё президент Украины это, безусловно, осознаёт, а потому развил бурную деятельность с какими-то космическими скоростями принятия решений. Судите сами: Верховный суд пополнился 75 судьями, причём полтора десятка из них ранее уже «заслужили» отрицательную оценку своей деятельности от общественного совета добропорядочности. Это о многом говорит, не правда ли? Высший антикоррупционный суд тоже теперь возглавляет новое руководство. Нехитрую комбинацию Порошенко провернул и с Высшим советом правосудия (ВСП). Сначала подписал указ, дающий ему самому возможность назначать членов ВСП, а следующим указом включил в него двух человек.

Самой скандальной получилась отставка главы Конституционного суда Украины Станислава Шевчука. За его уход с этого поста проголосовало две трети судей (12 из 18), что является минимальным количеством для такого решения. Теперь уже экс-глава КС Украины назвал произошедшее антиконституционным переворотом и захватом власти. Такая формулировка вполне понятна, ведь КС может по-своему оценивать те или иные решения, принимаемые президентом страны и правительством. Заменила Шевчука небезызвестная уроженка Донецка Наталья Шаптала, которая является фигуранткой дела об узурпации власти Виктором Януковичем. Вполне вероятно, что благодаря этому обстоятельству она находится у Порошенко под колпаком.

Наталья Шаптала. Фото: www.globallookpress.com

Накануне своего ухода с поста президента он активно раздаёт различные звания. 3 мая его охранник Юрий Фёдоров получил должность замначальника Главного управления разведки Минобороны, а вскоре ему было присвоено звание генерал-лейтенанта. А 4 мая сразу 90 человек получили государственные награды. В этом длинном списке значатся члены президентской администрации, глава СБУ Василий Грицак и даже личный пресс-секретарь Порошенко.

Виселица для Порошенко

А тем временем в центре Киева, а точнее, прямо на майдане Незалежности украинские активисты установили виселицу для Порошенко, а рядом разместили баннер, в котором перечисляются все те преступления, которые совершили президент и его соратники за последние пять лет, а также невыполненные главой государства обещания. Озаглавлен был плакат так: «Позор Порошенко и его кодле».

На майдане Незалежности в центре Киева установили виселицу, а рядом — плакат с надписью "Позор Порошенко и его кодле"https://t.co/vFUG2wb07y pic.twitter.com/Ipt5BItycP — Украина • РУ (@ukraina_ru) 16 мая 2019 г.

Теперь на Украине ждут, что Зеленский исполнит свои предвыборные обещания и лишит неприкосновенности депутатов, судей и главу государства, что позволит наказать коррупционеров и других нечистых на руку людей, паразитирующих на пребывании во власти.