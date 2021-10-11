Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Дом Порошенко под угрозой штурма: Десятки силовиков сдерживают митингующих
Украинцы сбили самолёт с десятками пассажиров и свалили вину на Россию. История ...
Китаевед оценил визит замгоссекретаря США Нуланд в Россию: "Получат по двум...
Почему Россия согласились на приезд Нуланд
Главная / В России

«Дать жёсткую правовую оценку»: СК возбудил дела против директора школы и руководства ЧОПа после убийства в Махачкале

11 октября 2021, 22:15  •  91 • В России
В Махачкале в результате конфликта между двумя школьниками один из них погиб. Во время драки учащийся 9-го класса ударил другого ножом, позднее тот скончался в больнице. Следственный комитет завёл уголовное дело по факту убийства, по статье «Халатность» — против директора школы и его заместителя, а также по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, — против руководства частного охранного предприятия. Уполномоченный по правам ребёнка в Республике Дагестан заявила, что у нападавшего были проблемы с учёбой и поведением.
 
© СУ СК РФ по Республике Дагестан
 

Следственный комитет завёл уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ («Убийство») в отношении 15-летнего школьника в Дагестане. Как сообщили в пресс-службе ведомства, около 11:00 в понедельник, 11 октября, во дворе махачкалинской школы №51 произошла драка между двумя учениками 9-го класса, в ходе которой один из подростков ударил другого ножом. Раненый школьник скончался в больнице.

Помимо этого возбуждены ещё два дела: по ст. 293 УК РФ («Халатность») в отношении директора школы и его заместителя по воспитательной работе и по ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности») в отношении руководства частного охранного предприятия, работавшего в школе.

Председатель СКР Александр Бастрыкин поставил расследование на контроль в центральном аппарате ведомства. Он поручил руководству республиканского следственного управления «дать жёсткую правовую оценку действиям должностных лиц из числа руководства школы, ответственных за обеспечение безопасности в здании, а также оперативно установить причины и условия произошедшего».

По информации ТАСС, вскоре после инцидента директор и замдиректора школы №51 были уволены. Как уточнил источник агентства в Минобрнауки Дагестана, руководитель учебного заведения почувствовал себя плохо, после чего ему вызвали скорую помощь. Позднее стало известно о его госпитализации с сердечным приступом.

Пресс-служба МВД Дагестана опубликовала кадры допроса школьника, который смертельно ранил одноклассника.

Как рассказал задержанный, нож он приобрёл около года назад: «Просто чтобы дома лежал. У всех есть — и у меня будет». По словам подростка, в какой-то из дней он решил положить оружие в карман, где забыл его. «При драке я его в состоянии аффекта достал и ударил. Непреднамеренно. Я его не хотел убивать», — пояснил нападавший, добавив, что после произошедшего он пошёл к директору.

Уполномоченный по правам ребёнка в Республике Дагестан Марина Ежова сообщила ТАСС, что у задержанного были проблемы с учёбой и поведением.

«Мальчик сложный, изначально проблемный. Он уже попадал в поле зрения и педагогов, и психологов, учился плохо, были проблемы с поведением, — рассказала она. — Родители были в курсе, но никто не предполагал степень возможной трагедии»

По словам омбудсмена, нападавший ранее поменял одну школу, затем какое-то время находился на домашнем обучении, а недавно его перевели в ту школу, где произошло ЧП. Вместе с тем, Ежова отметила, что семья подростка не является неблагополучной.

«Семья полная, какого-то ярко выраженного социального или материального неблагополучия нет, это единственный ребёнок в семье», — сообщила она.

Уполномоченный по правам детей добавила, что в школе, где произошла трагедия, действовал договор на охрану и был установлен металлоискатель. По словам Ежовой, охранник находится на месте, однако металлоискатель «не сработал по каким-то причинам».

Позднее стало известно, что возле школы №51 подростки напали на оператора местного телеканала РГВК «Дагестан». Об инциденте сообщили на странице канала в Instagram. Что именно стало причиной конфликта, не уточняется. Из сообщения следует, что оператор Гаджи Магомедов был доставлен в больницу с многочисленными гематомами.

На фоне ЧП в махачкалинской школе власти города намерены усилить воспитательную работу, заявил начальник управления образования Вадим Дибияев.

«Издадим на основании этого случая дополнительные методические рекомендации, которые будут доведены до образовательных организаций. В последующем чтобы мы могли предотвратить такие ситуации», — приводит его слова ТАСС.

В свою очередь, врио главы республики Сергей Меликов поручил подготовить предложения по усилению безопасности в образовательных учреждениях Дагестана. В сообщении на сайте руководителя республики говорится о формировании комиссии для проведения проверки и выяснения всех обстоятельств и причин произошедшего.

Добавим, что в сентябре между подростками на территории школы в Южном Чертанове произошёл конфликт, в ходе которого один из школьников ранил другого ножом. Как сообщила директор школы, пострадавшего доставили в больницу, его жизни ничего не угрожало.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники





91
Источник
Похожие новости
10 октября 2021, 11:50
«Сначала мы подумали, что это часть спектакля»: что известно о смерти актёра на сцене Большого театра
10 октября 2021, 22:20
«При обгоне выехал на встречную полосу»: что известно о ДТП с участием Ксении Собчак
10 октября 2021, 09:30
«За себя скажу — не подвёл»: спасённые от смертной казни — о жизни на свободе
10 октября 2021, 18:15
«Уходили налево, так как впереди были населённые пункты»: что известно о крушении самолёта в Татарстане
10 октября 2021, 08:20
«Технологическая состоятельность»: руководители «Кронштадта» — о возможностях БПЛА «Орион» и планах по развитию компании
11 октября 2021, 18:10
Трагедия на Левобережной: что известно о гибели женщины с детьми на севере Москвы
Новости партнеров
 
Выбор дня
11 октября 2021, 03:05
Украинцы сбили самолёт с десятками пассажиров и свалили вину на Россию. История повто...
11 октября 2021, 01:20
Китаевед оценил визит замгоссекретаря США Нуланд в Россию: "Получат по двум Тайв...
11 октября 2021, 08:55
"Танец краба" с закрытой вечеринки Зеленского попал на видео: "Зрелище...
11 октября 2021, 07:10
Нардеп: Зеленский уже готов на всё ради налаживания отношений с РФ
11 октября 2021, 14:45
Политолог Бабич сбросил маску с Виктории Нуланд: "Личность абсолютно ничтожная&q...
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
07 октября 2021, 08:05
"Какой 2050 год?!": Политик назвал четыре страны, на которые разделится Украина
08 октября 2021, 06:50
Украинцы рассказали, чем они «лучше русских»
06 октября 2021, 07:00
Дипломат в ООН резко пресёк новую жалобу Киева: "Россия не обязана"
07 октября 2021, 00:30
Посол России предупредил Польшу и ЕС, чем закончатся "газовые" обвинения
10 октября 2021, 00:15
Дом Порошенко под угрозой штурма: Десятки силовиков сдерживают митингующих
08 октября 2021, 16:10
Кто подбил американскую подлодку? Инцидент в Южно-Китайском море напомнил о русском "Курске"
06 октября 2021, 07:00
"Дело Навального" обернулось против США. Россия выставила требование
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.