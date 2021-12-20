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Дать отпор России поможет особый украинский дух – глава СНБО

20 декабря 2021, 12:05  •  73 • Политика
Фото: Markiian Lyseikoukrinform / Keystone Press Agency / www.globallookpress.com
В Киеве признали, что не видят реальной угрозы "российского вторжения"
Украина учла ошибки прошлого и тщательно подготовилась к войне с Россией. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов.
Он пояснил, что сейчас у Незалежной разработан детальный план, как действовать в случае войны. Причем план этот касается не только ведомств, имеющих отношение к обороне, но буквально всех и каждого.
"Война – это дело всех. Не может быть такого, что одни органы будут привлечены, а другие будут наблюдать, чем все это закончится",
– подчеркнул Данилов в интервью "Апострофу".
Что касается готовности украинской армии противостоять России, то тут, по словам главы СНБО, Москву ждет сюрприз:
"У нас есть отдельное оружие, на которое никто не обращает внимания, – это наш дух",
– заявил Данилов, указав, что отличительной чертой военнослужащих Незалежной является ответственность и патриотизм, которые помогут им победить врага.
Впрочем, на данном этапе в СНБО не видят реальной угрозы российского вторжения, признал Данилов. По его словам, в Киеве получают информацию о группировках войск на расстоянии 200 км от границ Незалежной, 400 км, и продолжают держать ситуацию под контролем.
Ранее военный политолог Андрей Кошкин предупредил о возможных новых провокациях на Украине, сравнимых с крушением МН17, цель которых – обострить противостояние России с Евросоюзом.

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