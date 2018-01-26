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«Дать отпор оккупации»: власти Африна призвали Дамаск защитить границы от турецких войск

26 января 2018, 01:54  •  202 • В мире
Власти находящегося под контролем курдов района Африн на севере Сирии обратились к правительству страны с призывом защитить их территорию от попыток установить «турецкую оккупацию». Соответствующее заявление размещено на официальном сайте администрации района. Речь идёт о проводимой войсками Турции операции «Оливковая ветвь», цель которой — уничтожить курдские вооружённые формирования на сирийско-турецкой границе. При этом власти региона, запросившие помощь Дамаска, фактически не подчиняются центральному руководству государства. О развитии ситуации в Африне — в материале RT.
 
Reuters
 

Власти курдского района Африн в провинции Алеппо на севере Сирии призвали Дамаск защитить район от наступления турецких войск. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте администрации района.

«В то время как мы подтверждаем, что продолжим оборонять район Африн от внешних атак и будем давать отпор попыткам установить турецкую оккупацию в Африне, призываем сирийское государство исполнить свои суверенные обязанности в отношении Африна и защитить свои границы с Турцией от нападений турецкого оккупанта», — говорится в сообщении самопровозглашённой Демократической федерации Северной Сирии.

Отмечается, что наступление Турции угрожает территориальной целостности Сирии.

Напомним, в 2016 году власти региона заявили о создании самопровозглашённого курдского федеративного образования в составе Сирии — Демократической федерации Северной Сирии. В декабре 2017 года прошли выборы в местные советы.

Тем временем турецкие СМИ сообщают, что курдские вооружённые формирования из сирийского Африна нанесли ракетные удары по турецкому городу Рейханлы.

Две ракеты якобы разорвались возле полицейского участка. Сообщается, что в результате обстрела пострадал только припаркованный недалеко автомобиль, жертв нет. 

За прошедшие сутки Африн покинули более 700 человек. Об этом заявил на брифинге представитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии (ЦПВС) генерал-майор Юрий Евтушенко.

«В течение суток российско-иранско-турецким совместным координационным центром фиксировались нарушения режима в провинциях Идлиб, Деръа, Алеппо, Латакия и пригороде Дамаска — Восточной Гуте. Военнослужащими российской военной полиции, несущими службу на наблюдательных постах в зоне деконфликтации «Телль-Рифъат», продолжает фиксироваться поток беженцев, покидающих район Африна. За прошедшие сутки район боевых действий покинуло более 700 человек», — сказал он.

Напомним, 20 января Генштаб Вооружённых Сил Турции объявил о начале военной операции «Оливковая ветвь». Целью операции была заявлена очистка района Африн сирийской провинции Алеппо от подразделений курдских Отрядов народной самообороны (YPG) и связанных с ними Демократического союза (PYD) и Рабочей партии Курдистана (PKK). Все эти группировки турецкая сторона считает террористическими.

В Минобороны России заявили, что к обострению ситуации привели действия США, который бесконтрольно снабжал оружием группировки на севере Сирии.

«Бесконтрольные поставки Пентагоном современного вооружения проамериканским формированиям на севере Сирии — в том числе, по имеющимся данным, ПЗРК — способствовали быстрой эскалации напряжённости в регионе и привели к проведению турецкими войсками специальной операции. Подобные безответственные действия американской стороны в Сирии ведут к срыву процесса мирного урегулирования и препятствуют межсирийским переговорам в Женевском формате, полноценными участниками которых должны быть и курды», — отметили в оборонном ведомстве.

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Между тем в возглавляемой США коалиции уверяют, что не предоставляли военную помощь или иную поддержку курдским формированиям в сирийском Африне.

«Курдские силы в Африне не получали помощь со стороны США, их не готовили американские советники в рамках кампании по борьбе с ИГ*, которая проводится в других районах Сирии», — сообщил ТАСС представитель коалиции.

25 января президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прибыл в граничащую с Сирией провинцию Хатай, где посетил штаб операции «Оливковая ветвь» и лично провёл инспекцию подразделений турецких ВС.

Обращаясь к военнослужащим из штаба операции, Эрдоган заявил о, что боевые действия будут продолжаться до тех пор, пока поставленные цели не будут достигнуты.

«Турция не выступает с территориальными претензиями ни к одному государству мира. Африн будет возвращён истинным владельцам этой земли», — подчеркнул турецкий лидер. 

Премьер-министр Турции Бинали Йылдырым сообщил в четверг, 25 января, что в ходе боёв нейтрализовано уже более 300 боевиков.

Турецкая сторона также понесла потери как среди военных, так и среди мирных жителей. В результате обстрелов курдов погибли четыре человека, ранения получили около 70 жителей приграничных с Сирией районов Турции.

Глава турецкого правительстве также выразил сожаление в связи с политикой, проводимой в регионе Соединёнными Штатами.

«Вашингтону не подобает сотрудничать с террористическими организациями для реализации своих целей в регионе... Вызывает недоумение тот факт, что страна, которая долгие годы, как и Турция, является членом НАТО, косвенно или открыто поддерживает вооружённые формирования, угрожающие границам альянса. Подобный подход недопустим», — подчеркнул Йылдырым.

«Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

 

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