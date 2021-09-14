Дать опору: Путин призвал сохранить слаженную работу парламента и кабмина

Владимир Путин призвал продолжить слаженную работу между парламентом и кабмином после выборов депутатов Госдумы. Также необходимо сохранить ядро, на которое власти могли бы опираться при решении социальных вопросов, заявил глава государства на совещании с правительством РФ и руководством «Единой России» (ЕР). Президент провел встречу в онлайн-формате и рассказал о том, что ушел на самоизоляцию. Впрочем, это не помешало обсудить все основные вопросы. ЕР предлагает расширить систему поддержки семей и выплачивать пособия на детей старше 8 лет. Также в партии считают, что нужно возродить систему бесплатных школьных секций, обновить систему образования и ввести дополнительные мотивации для медперсонала первичного звена здравоохранения . Правящая сила уже сейчас активно реализует специальную программу капремонта школ, занимается социальной газификацией и выполняет другие пункты народной программы, участие в составлении которой перед выборами принимали более 2 млн человек.

Президент на карантине

Владимир Путин с 14 сентября ушел на самоизоляцию из-за того, что в его окружении были обнаружены случаи заражения коронавирусом . Тем не менее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заверил, что Владимир Путин «абсолютно здоров», а предпринятые меры — это «нормальная практика , когда человек контактный». К слову, сам президент еще 13 сентября во время награждения паралимпийцев намекнул, что ему, возможно, в скором времени придется изолироваться на несколько дней от окружающего мира.

— По мере того как врачи завершили свои исследования, завершили необходимые процедуры, тогда было уже в соответствии с рекомендациями специалистов принято решение (о самоизоляции. — «Известия»), — объяснил Дмитрий Песков решение Владимира Путина встретиться со спортсменами, несмотря на подозрения по поводу COVID-19.

Президент РФ Владимир Путин на встрече с победителями и призерами XVI Паралимпийских летних игр 2020 года в Токио Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына

Между тем сложившаяся ситуация не мешает президенту работать. Так, 14 сентября он созвонился с президентами Белоруссии, Таджикистана и Узбекистана, с которыми должен был встретиться в Душанбе . Помимо обсуждения развития двусторонних отношений между странами, общей повесткой всех бесед стала ситуация в Афганистане. Кроме того, президент поговорил по телефону и с иранским коллегой Эбрахимом Раиси.

Уже после телефонной дипломатии Владимир Путин провел совещание с членами правительства и руководством «Единой России» в онлайн-формате . Именно в ходе видеоконференции президент слегка приоткрыл занавес тайны вокруг его самоизоляции.

— В моем самом близком окружении несколько человек заболели, и один из этих сотрудников — это человек, который работает со мной в непосредственной близости . Он был вакцинирован, — пояснил президент, добавив, что титры антител у него самого остаются высокими. — Посмотрим, как реально сработает на практике «Спутник V».

Усилить поддержку

Однако на встрече прежде всего обсуждались вопросы социального характера.

— Я знаю, что «Единая Россия», ее действующие депутаты и кандидаты на предстоящих выборах тесно работают с профильными министерствами, вице-премьерами по каждому направлению. Нам очень важно сохранить такую слаженную работу между парламентом и правительством на будущее, потому что именно от слаженной работы исполнительной и законодательной ветвей власти зависит конечный результат , — подчеркнул Владимир Путин.

Он считает, что необходимо сохранить в парламенте ядро, на которое власти могли бы опираться при решении социальных вопросов.

Президент России Владимир Путин в ходе совещания с членами правительства и руководством партии «Единая Россия» (в режиме видеоконференции) Фото: пресс-служба Администрации Президента России/kremlin.ru

ЕР, в частности, выступает за расширение системы поддержки семей с детьми. Сейчас пособия выплачиваются на ребят от 3 до 7 лет .

— Конечно, важно идти дальше и расширять эту возрастную рамку, продолжая, пролонгируя поддержку семей с детьми, — сказала детский омбудсмен Анна Кузнецова .

По ее словам, в России нужно помочь семьям, которые оказались в трудной ситуации. В ЕР также предлагают возродить систему бесплатных школьных секций. Руководитель «Сириуса» Елена Шмелева рассказала о планах в сфере образования, обратив внимание на модернизацию школ . Количество образовательных объектов, которые вошли в специальную программу капремонта (ее поручил создать президент на съезде ЕР 19 июня), возросло до 7,3 тыс.

Этот перечень был составлен вместе с жителями регионов. Работы в 1,5 тыс. зданий планируется завершить уже в следующем году. Правящая партия намерена лично следить за ходом работы. При этом важно, что речь идет не только об улучшении состояния помещений или фасадов.

— Главной целью является создание развивающей среды, в которой раскрываются таланты детей. Поэтому необходимо было включить в программу оснащение школ современным учебным оборудованием, доступом к Wi-Fi, в том числе чтобы разворачивать компьютерные классы, внедрять информационные технологии , автоматизировать рабочие места преподавателей. Программа капремонта даст больше возможностей для дополнительного образования в каждой школе, — пояснила Елена Шмелева.

Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев

В целом правящая партия готовит масштабное обновление всех уровней образования в стране, которое позволит подготавливать востребованных специалистов на рынке труда. По словам Елены Шмелевой, нужно развивать олимпиадное движение, а также расширять интегрированные модели обучения, когда программы создают представители не только образовательных организаций разных уровней и профилей, но и научные институты, индустриальные партнеры.

— Вузы должны постоянно работать с предприятиями, которые во многом будут формировать образовательные программы и заказ на их выпускников , — добавила она.

Елена Шмелева также выступила за снижение бюрократической нагрузки на учителей, которая отвлекает преподавателей от их основной работы. По ее словам, она должна быть снята за счет интеграции информационных систем.

Вице-премьер Татьяна Голикова, в свою очередь, добавила, что правительство вместе с ЕР разработало программу содействия занятости молодежи до 2030 года . Кроме того, с 2024 года 70% колледжей перейдут на сокращенные сроки обучения.

— Каждый второй выпускник получит две и более квалификации, — уточнила Татьяна Голикова.

Реабилитация медицины

Еще одной важной темой стала ситуация в здравоохранении. Серьезной проблемой остается нехватка медицинского персонала в первичном звене.

— Нам видится целесообразным ввести дополнительные мотивации для медицинского персонала первичного звена здравоохранения, дифференцированные в зависимости от категории сотрудников и особенностей обслуживаемой территории . Максимального внимания, по нашему мнению, требуют врачи общей практики и фельдшеры, работающие на селе, — сказал главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко.

Также, по его словам, особое внимание нужно уделить улучшению медицинской помощи жителям труднодоступных регионов. Уже сейчас курсирует медицинский поезд в Забайкалье, специальные автопоезда в Свердловской области и плавучая поликлиника в ХМАО, которые помогают жителям территорий, где нет дорог, напомнил он.

Владимир Путин призвал единороссов вместе с кабмином разработать систему обратной связи для эффективной реализации программы медицинской реабилитации . На эту программу должно быть выделено не менее 100 млрд рублей на 2021–2026 годы, причем 60 млрд из них — на 2021–2024 годы. По мнению Дениса Проценко, для эффективной реабилитации россиян нужно значительно улучшить систему диспансеризации.

Фото: РИА Новости/Павел Лисицын

— Мне видится здесь очень важным комфорт пациентов и построение быстрых процессов диспансеризации, и если она будет неорганизованна и затянута, то люди просто на нее не пойдут, — пояснил он.

Стоит добавить, что обеспечение всех граждан профилактическими медицинскими осмотрами не реже одного раза в год — один из целевых показателей национального проекта «Здравоохранение». К 2024 году не менее 70% россиян должны ежегодно проходить профилактические медосмотры.

У «Единой России» особая ответственность в формировании курса поддержки населения, отметил в разговоре с «Известиями» первый зампред комитета Совфеда по социальной политике Валерий Рязанский.

— От взаимодействия мощного политического треугольника — президент, правительство, ведущая партия — зависит очень многое. Я бы обратил внимание на то, что фракция в Госдуме старается консолидировать вокруг своих решений и другие партийные группы , — подчеркнул он.

Особое внимание партия уделяет и вопросам поддержки семей с детьми, отметил политик.

— С этим связаны и вопросы детского здравоохранения, отдыха в летний период времени, создания условий для занятий спортом в школах, — резюмировал Валерий Рязанский.

Владимир Путин во время совещания также призвал повышать доходы военных в соответствии с экономической ситуацией в стране . Министр обороны Сергей Шойгу доложил, что военнослужащие в соответствии с указом президента уже получили единовременную выплату 15 тыс. рублей. Это касается и курсантов, проходящих службу по состоянию на 31 августа нынешнего года. Выплату в размере 10 тыс. получили пенсионеры Минобороны.

Ежегодный отчет

На встрече выступил и вице-премьер Марат Хуснуллин, который рассказал о планах по реализации знаковых инфраструктурных проектов. Уже принято решение о строительстве метро в Челябинске и Нижнем Новгороде. Кроме того, дорабатывается проект метро в Красноярске . Власти также займутся модернизацией очистных сооружений в Краснодарском крае.

Между тем вице-премьер Александр Новак доложил президенту о процессе газификации. По его словам, к началу сентября более 100 тыс. домовладений было подключено к газу. Около 4 млн домов будут газифицированы по программе ЕР до конца 2022 года. Владимир Путин призвал не снижать темпы и не допустить монополизации при установлении единых расценок за комплексное подключение к газу.

Первый вице-спикер Совфеда Андрей Турчак пообещал, что работа над народной программой партии, в подготовке которой приняло участие более 2 млн человек, не прекратится после выборов . По его словам, депутаты ЕР будут ежегодно отчитываться о ее реализации перед гражданами. Он уверен, что партии вместе с правительством удастся выполнить все пункты.

— Многое предстоит сделать Госдуме следующего созыва в том числе и в рамках работы над бюджетом, чтобы все программные установки, положения народной программы

получили финансовую поддержку и были реализованы. И здесь у будущей фракции «Единой России» особая роль и особая ответственность, — подчеркнул Андрей Турчак.

При этом уже сейчас выполняются некоторые положения сформулированного документа. В частности, речь идет о социальной газификации, капремонте общеобразовательных учреждений, закупке школьных автобусов, отмене обязательного техосмотра.

— Народная программа — живой организм, который будет учитывать все вызовы, возникающие перед страной и каждым ее жителем. Обратная связь с избирателями и контроль исполнения программы — одна из основных задач, стоящих перед партией, всеми ее членами , — напомнил «Известиям» заместитель генсовета ЕР Сергей Перминов.

По его словам, партия отслеживает качество работы над всеми запланированными проектами и их практическое воплощение в режиме реального времени.