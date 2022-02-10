«Дать дипломатам шанс нормально работать»: посол России призвал США решить визовые проблемы

США не отказались от пути, предполагающего понижение уровня дипломатического присутствия России в США, заявил посол РФ Анатолий Антонов. Он призвал Вашингтон разрешить визовые проблемы, предоставив дипломатам шанс «нормально работать», в том числе над проблемами в области международной безопасности.

Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов сообщил, что власти США не отказались от угроз о возможном его отъезде в рамках визовых разногласий.

«Я подтверждаю эту американскую позицию. Действительно, ситуация, какая она была, когда я впервые об этом сказал, такая она и осталась на сегодняшний день», — сказал он.

«Это означает, что американцы не исключают возможность выбора такого пути развития, который предполагает понижение уровня дипломатического присутствия в Москве и Вашингтоне», — добавил Антонов.

Он указал, что российская сторона призывает американских коллег «решить визовые проблемы и дать дипломатам шанс нормально работать, в том числе над нынешними проблемами в области международной безопасности».

«Дипломаты — это те люди, которые организуют диалог и которые пытаются найти развязки в области международной безопасности. И самый лучший вариант — это оставить их в покое, дать возможность им нормально, спокойно работать», — заключил он.

О действиях властей США также высказался генеральный консул России в Нью-Йорке Сергей Овсянников. Он отметил, что его сменщик Анатолий Каргаполов уже почти год ждёт предоставления визы. Он должен был занять пост Овсянникова ещё в мае.

По его словам, вполне возможна ситуация, при которой в Нью-Йорке не останется российского консула.

«Не знаю, какое будет решение. Если никакого решения не будет, значит, я должен возвращаться в Россию. Значит, обязанности будет исполнять Вячеслав Славкин, старший дипломат», — приводит его слова РИА Новости.

Овсянников добавил, что в настоящее время в генконсульстве РФ в Нью-Йорке работает ещё четверо сотрудников, тогда как раньше состав дипмиссии составлял 12 человек: «Впервые в генконсульстве нет офицера по безопасности, что вопиющий факт».

При этом не исключено дальнейшее сокращение.

«Думаю, такое возможно. У нас в июне уезжают два коменданта. У меня сейчас нет водителя — ему было предписано уехать в январе. Пытаемся из этой ситуации выходить. Я отменяю какие-то поездки, потому что одному не рекомендовано ехать за рулём. Дипломаты сидят на приеме посетителей. Небольшие передвижения по городу в рамках 25-мильной зоны возможно ещё, а вот дальше передвижения практически уже невозможны», — пояснил Овсянников.

В конце января Анатолий Антонов рассказал, что Госдепартамент поставил вопрос о его отъезде из США, если Россия не выдаст визы охранникам главы американского диппредставительства в Москве.

«В общей сложности за время моего нахождения здесь более 120 дипломатов и сотрудников были выдворены из США, а вместе с семьями это около 300 человек. Это за четыре года. И самое страшное, что я не вижу, чтобы эта негативная тенденция изменила свою направленность», — говорил он.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал серьёзной угрозой возможность высылки из США российского посла. По словам министра иностранных дел Сергея Лаврова, действия американской стороны являются хамством.

Глава российской дипломатии также направил послание генсеку ООН Антониу Гутерришу с требованием начать разбирательство в связи с визовыми проблемами, возникшими из-за действий США. Об этом сообщил постпред РФ при ООН Василий Небензя в эфире телеканала «Россия 24».

«У нас серьёзные визовые проблемы, касающиеся как продления виз действующим сотрудникам, которые <...> при истечении визы не могут покинуть страну, даже если у них для этого есть серьёзные гуманитарные поводы, условно говоря, смерть близких родственников», — пояснил дипломат.

В свою очередь, замглавы МИД РФ Сергей Рябков 9 февраля констатировал, что по вине США продолжается процесс сокращения посольств двух стран.

«Американская сторона следует нашим предписаниям. К сожалению, процесс сокращения персонала с обеих сторон продолжается. Это не наш выбор, но люди из американского посольства уезжают в соответствии с теми требованиями, которые мы выдвинули», — говорил он.