Журналистка "Комсомольской правды" Дарья Асламова назвала кукловодов протестов в Казахстане. Ими стали британские и американские компании, запрещённый в Белоруссии Telegram-канал NEXTA, а также беглый олигарх Мухтар Аблязов.

В интервью "Первому русскому" Дарья Асламова рассказала, что координировать протесты в Казахстане взялся печально известный по событиям в Белоруссии Telegram-канал NEXTA. Компания, которая управляет этим ресурсом, находится в Польше. Недавно журналистка "КП" встречалась с её главным директором и узнала, что NEXTA решил переключиться с Белоруссии на другие страны. В частности, канал займётся и Россией.

"Вот вам пожалуйста, NEXTA теперь уже контролирует протесты в Казахстане. Всё это крайне серьёзная ситуация. Тем более у нас там 3,5 миллиона русских", - рассказывает Дарья Асламова.

Также Дарья Асламова пояснила, что протесты в Казахстане связаны в территорией, которую занимает Младший жуз Казахстана. Журналистка отмечает, что этот род всегда рвался к власти.

"Его подогревали. Там находятся британские компании. Они подкармливали протест. И то, что у него нет сейчас пока лидеров, они появятся, не волнуйтесь. Они все выйдут", - пояснила Дарья Асламова.

Кроме того, свою роль в казахских протестах сыграл и беглый банкир Мухтар Аблязов, который сейчас находится во Франции.