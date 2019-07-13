Дарт Вейдер и Чубака помешали Зеленскому совершить пробежку вдоль моря в Одессе

Пресс-служба украинского президента Владимира Зеленского распространила ролик с совещания в Одессе, на котором он в стиле расправы над секретарем райсовета в Борисполе общается с главным украинским налоговиком. Исполняющий обязанности главы Государственной фискальной службы Украины Александр Власов попался под руку Зеленского явно не в самую добрую минуту. Однако импровизации в конфликтном диалоге не было, чувствовалось, что Зеленский подготовился заранее.

На заседании по вопросам развития морских портов Украины в Одессе Зеленский напомнил Власову, что еще 6 июля он потребовал уволить руководителей таможен в Волынской, Закарпатской, Львовской и Черновицкой областях. И, как выяснил глава государства прямо перед совещанием, главный налоговик распространил в соцсети Facebook ложное сообщение об увольнении своих подчиненных, а на самом деле отправил их в отпуск.

Власов попытался было объяснить, что двое из чиновников написали заявления об увольнении, но сейчас действительно находятся в отпуске, после которого и уволятся фактически. Но Зеленского это явно не устраивало. Что он и постарался доказать следующими фразами, правда, не совсем, мягко говоря, удачными.

- Вы считаете, что я идиот, действительно? – спросил Зеленский, но, видимо, увидев ухмылки на лицах присутствующих поправился. – Вы тут всех нас и меня считаете идиотами?

Оставалось только затопать ногами для пущего эффекта, но Зеленский сидел, а удары кулаком по столу могли не достичь желаемого эффекта. И глава государства пошел другим путем.

- Я хотел бы, чтобы вы лично написали заявление о вашем увольнении. Не пошли в отпуск, а реально это сделали, если не можете справиться с людьми в вашей вертикали, - обратился Зеленский непосредственно к Власову. - Скажите, пожалуйста, мне дату, чтобы я знал об этом не из Facebook, а из реальных документов.

Власов в ответ спокойно заявил, что напишет заявление об увольнении прямо сейчас, этим же днем.

Разыгранная мизансцена должна была показать крутость Зеленского, его решительность и готовность кардинально решать украинские проблемы. Однако имидж смелого и решительного руководителя в той же Одессе оказался уже подпорчен тем, что Зеленский явно опять испугался радикальных националистов. На должность губернатора Одесской области он одобрил кандидатуру Андрея Андрейчикова, при этом отметил, что сам знает его и одобряет эту кандидатуру. Однако стоило полутора-двум десяткам радикалов устроить акцию против назначения Андрейчикова, как президент Украины тут же сдал назад и заявил, что новый губернатор будет избран по результатам специального конкурса. И это при том, глав областных администраций на Незалежной назначает президент, и никаких иных способов занятия этих должностей действующим законодательством не предусмотрено.

- Я думаю, что мы не можем рисковать в Одессе, даже с Андрейчиковым, которого я лично знаю, - поменял свое решение Зеленский. - Мы проведем конкурс в Одессе

Напомним, ранее Зеленский явно пошел на поводу у националистов в истории с телемостом между украинским и российским телеканалами, выдвинувших ему самый настоящий ультиматум.

Смелости Зеленского хватило, чтобы поздравить с днем рождения осужденного в России за терроризм Олега Сенцова и пообещать ему «скорое возвращение», как и другим украинцам, находящимся в РФ под стражей, в том числе и морякам, задержанным за нарушение российской границы в Керченском проливе. Но приступ дефицита этой смелости явно накатил на Зеленского, когда о встрече с ним попросила мать убитого националистами Олеся Бузины, которому в этот же день могло бы исполниться 50 лет.

Так что попытки наработать главе государства харизму в последнюю неделю перед выборами в Верховную. Раду Украины в условиях, когда рейтинги его виртуальной партии «слуга народа» после первоначального очарования избирателями украинским комиком стали проседать, опять не удалось. Напомним, что скандал на совещании в Борисполе, когда президент лично стал выгонять местного чиновника с заседания сыграл, скорее, против главы государства, а не за него. Решительность тогда удала ему не очень, в отличие от хамства.

Может быть, ему испортили накануне настроение Чубака и Дарт Вейдер. Приехавший 12-го июля в Одессу Зеленский намеревался совершить по берегу моря оздоровительный забег в рамках выборной кампании вместе с одним из кандидатов в парламент от партии «Слуга народа». Но… и тут вмещались внешние обстоятельства непреодолимой, как оказалось, силы. На маршруте Зеленского появился персонаж в костюме Дарта Вейдера, также «решившего заняться спортом». Да не один, а вместе с Чубакой. И забег президента не состоялся. А ведь еще неделю назад Зеленский с удовольствием делал селфи с Дартом Вейдером, посетив Львов. Видимо, западенский, львовский главный злодей «Звездных войн» вызывает у президента Украины больше доверия, чем одесского розлива. А могли бы вместе гастролировать.

Очков «Слуге народа» поездка в Одессу явно не добавила.