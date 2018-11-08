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«Данных нет вообще»: Захарова допустила гибель Сергея Скрипаля
08 ноября 2018, 16:09 • 67 • Политика
Представитель МИД России Мария Захарова заявила, что ее ведомство не располагает данными о судьбе Сергея Скрипаля. Поскольку с момента инцидента в Солсбери его никто не видел, он может быть мертв, добавила она.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова в очередной раз прокомментировала мартовский инцидент в британском Солсбери. Так, в ходе брифинга для представителей прессы она заявила, что на текущий момент Москва никоим образом не может быть уверена, что в ходе данного происшествия никто не погиб.
Все же, уточнила Захарова, никто не видел перебежчика Сергея Скрипаля с самого дня его предполагаемого отравления. К тому же, добавила дипломат, его дочь Юлия также достаточно давно не появлялась перед телекамерами.
На настоящий момент их судьба неизвестна.
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