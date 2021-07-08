Данные тысяч привитых появились в свободном доступе. "Засветили" даже короля

В Мадриде из-за технической ошибки оказались в открытом доступе персональные данные привившихся испанцев.

Ошибка в системе безопасности департамента здравоохранения в Мадриде привела к тому, что данные тысяч человек оказались раскрыты. Любой пользователь может получить доступ к информации о гражданах, которые прошли вакцинацию, через сайт департамента.

В числе тех, чья личная информация была "засвечена", оказался король Испании Филипп VI и ряд испанских политиков.

По данным телеканала Telemadrid, при вводе номера удостоверения какого-либо жителя Мадрида можно было получить данные о том, когда, чем и даже в какое плечо был вакцинирован человек. Журналисты отмечают, что таким сбоем в системе мог воспользоваться любой человек.

При этом власти Мадрида отрицали случившееся.

Отметим, что в Испании в период пандемии выявили более 3,88 млн случаев заражения, свыше 80,9 тыс. пациентов умерли. Сообщается, что порядка сорока процентов населения страны уже прошли вакцинацию от COVID.