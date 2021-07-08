|
Данные тысяч привитых появились в свободном доступе. "Засветили" даже короля
08 июля 2021, 01:50 • 67 • В мире
В Мадриде из-за технической ошибки оказались в открытом доступе персональные данные привившихся испанцев.
Ошибка в системе безопасности департамента здравоохранения в Мадриде привела к тому, что данные тысяч человек оказались раскрыты. Любой пользователь может получить доступ к информации о гражданах, которые прошли вакцинацию, через сайт департамента.
В числе тех, чья личная информация была "засвечена", оказался король Испании Филипп VI и ряд испанских политиков.
По данным телеканала Telemadrid, при вводе номера удостоверения какого-либо жителя Мадрида можно было получить данные о том, когда, чем и даже в какое плечо был вакцинирован человек. Журналисты отмечают, что таким сбоем в системе мог воспользоваться любой человек.
При этом власти Мадрида отрицали случившееся.
Отметим, что в Испании в период пандемии выявили более 3,88 млн случаев заражения, свыше 80,9 тыс. пациентов умерли. Сообщается, что порядка сорока процентов населения страны уже прошли вакцинацию от COVID.
Подпишитесь на нас
67
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
06 июля 2021, 00:20
|
02 июля 2021, 05:35
|
06 июля 2021, 05:50
|
02 июля 2021, 14:45
|
02 июля 2021, 23:55
|
01 июля 2021, 14:00
|
05 июля 2021, 06:55