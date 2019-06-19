«Данные РФ игнорируются»: в России назвали голословными обвинения со стороны ССГ по делу MH17

Международная Совместная следственная группа (ССГ) по расследованию обстоятельств крушения малайзийского Boeing в небе над Донбассом летом 2014 года назвала четырёх подозреваемых в причастности к катастрофе рейса MH17. Следователи считают, что к трагедии причастны три россиянина и один украинец. По версии ССГ, они несут ответственность за якобы имевшую место транспортировку ЗРК «Бук». Начало судебного процесса по этому делу запланировано на март 2020 года. В российском МИД выразили сожаление в связи с очередной порцией голословных обвинений в адрес Москвы. В ведомстве подчеркнули, что Россия по-прежнему активно передаёт всю имеющуюся информацию входящим в ССГ Нидерландам, хотя следователи и игнорируют предоставляемые данные, которые в том числе доказывают фальсификацию видеоматериалов, имеющихся в распоряжении следователей.

Международная Совместная следственная группа (ССГ) по расследованию крушения малайзийского Boeing в небе над Донбассом обнародовала имена первых четырёх подозреваемых в причастности к катастрофе рейса MH17. Об этом члены ССГ, в которую входят представители Австралии, Бельгии, Малайзии, Нидерландов и Украины, сообщили на специальной пресс-конференции в Ньивегейне.

«Мы достигли того этапа (расследования. — RT), когда можно начать преследование. Речь идёт о четырёх подозреваемых, которые причастны к перевозке зенитного комплекса «Бук» на территорию восточной Украины», — заявил генпрокурор Нидерландов Фред Вестербеке.

Представитель ССГ напомнил, что, согласно выводам следствия, выполнявший рейс из Амстердама в Куала-Лумпур Boeing 777 был сбит в небе над Донецкой областью 17 июля 2014 года ракетой серии 9М38, выпущенной из зенитно-ракетного комплекса «Бук». Причём ССГ со ссылкой на полученную ею информацию утверждает, что этот ЗРК был якобы привезён в Донбасс с территории РФ (из 53-й зенитно-ракетной бригады войск ПВО под Курском), а после атаки «вернулся в Россию».

По словам главы департамента расследований национальной полиции Нидерландов Вилберта Паулиссена, в ходе изучения обстоятельств дела в причастности к катастрофе подозревались порядка 100 человек, однако по мере работы ССГ круг подозреваемых сужался, и в итоге обвинение выдвинуто против четырёх человек.

«Сегодня мы направим международные запросы на арест четырёх подозреваемых лиц, которые будут объявлены в международный розыск. Речь идёт об Игоре Гиркине, Сергее Дубинском, Олеге Пулатове и Леониде Харченко», — заявил Паулиссен.

Он пояснил, что следствие подозревает троих граждан России: бывшего министра обороны ДНР Игоря Гиркина (Стрелкова), экс-главу разведки ДНР Сергея Дубинского (позывной Хмурый) и его бывшего заместителя Олега Пулатова (позывной Гроза), а также гражданина Украины Леонида Харченко (позывной Крот). Они якобы были причастны к транспортировке «Бука» на территорию Украины.

Представитель ССГ добавил, что в своей работе следователи принимали во внимание выводы криминалистических экспертиз, анализ видео- и фотоматериалов, включая спутниковые снимки, данные связи и так называемые большие данные (big data), а также информацию из социальных сетей.

«В этом расследовании большую роль играют данные, получаемые из соцсетей. Мы получаем их ежедневно, используя для этого средства анализа, включая компьютерные программы. Эту информацию мы собираем, анализируем, и этот процесс продолжается, расследование ещё не завершено», — добавил Паулиссен.

Представители ССГ добавили, что начало судебного процесса по этому делу запланировано на 9 марта 2020 года. Также отмечается, что прокуратура в полной мере изложит свою позицию в суде, до которого на подозреваемых распространяется презумпция невиновности.

«Пока речь идёт только об обвинениях, приговор вынесет суд в Гааге... В ближайшее время мы направим в Россию запрос о выдаче этих лиц, чтобы допросить их относительно имеющихся подозрений. Запроса об экстрадиции с нашей стороны не будет», — добавил представитель ССГ.

Обломки на месте крушения малайзийского Boeing

Reuters

© Antonio Bronic

Отвечая на вопросы журналистов по итогам пресс-конференции, представители ССГ обвинили Москву в том, что она «не предоставила никаких подробностей» катастрофы, хотя российская сторона неоднократно направляла следствию материалы, проливающие свет на крушение MH17.

Отвечая на вопрос одной из журналисток относительно того, что выпущенная ракета может принадлежать Украине, Вилберт Паулиссен сообщил, что предоставленная Россией информация по боеприпасу была изучена наряду с другими данными. Однако пока достоверно не установлены обстоятельства ЧП.

«Мы изучаем в том числе поступающую из России информацию. Пока что у нас нет полного представления, что именно проходило с этой ракетой. Но отсутствие доказательств не говорит о том, что их нет в принципе», — заявил представитель полиции.

Он добавил, что эксперты должны разобраться во всех материалах, однако отказался уточнять, какие именно специалисты ведут эту работу.

Вскоре после окончания пресс-конференции в Ньивегейне стало известно, что Служба безопасности Украины (СБУ) предъявила подозрения четырём гражданам в рамках дела о крушении малайзийского Boeing.

«Следователями Главного следственного управления Службы безопасности Украины под процессуальным руководством Генеральной прокуратуры Украины в уголовном производстве, зарегистрированном 17 июля 2014 по факту сбития пассажирского самолёта Boeing 777 (рейс MH17) авиакомпании «Малайзийские авиалинии», которое привело к гибели 298 человек, составлено сообщение о подозрении», — говорится в сообщении на сайте ведомства.

Сам бывший глава Минобороны ДНР Игорь Гиркин (Стрелков), комментируя обнародованные данные, в очередной раз опроверг какую-либо причастность ополченцев к крушению малайзийского Boeing.

«Повторю то, что пишу и говорю с июля 2014 года и по сей день: «Ополчение Boeing не сбивало. Никаких комментариев по отношению к этой трагедии, а также о ходе следствия по этому делу я не даю», — заявил Гиркин.

В свою очередь, в российском МИД выразили сожаление в связи с очередной порцией голословных обвинений в адрес Москвы, направленных на дискредитацию РФ в глазах международной общественности. В ведомстве обратили внимание на то, что в ходе пресс-конференции ССГ в очередной раз не было продемонстрировано ни одного конкретного доказательства в подкрепление подобных неправомерных заявлений.

«ССГ продолжает ограничиваться не вполне вразумительными доводами, сформулированными в том числе при поддержке сомнительных источников информации. При этом данные, предоставляемые следствию российской стороной, по-прежнему упорно игнорируются», — заявили в МИД.

Там обратили особое внимание на то, что следствие обвиняет Москву в якобы отказе полноценно сотрудничать, хотя с первого дня трагедии РФ активно взаимодействовала с Нидерландами и предоставляла всю имеющуюся информацию.

«В рамках этой работы российскими профильными ведомствами был проделан колоссальный объём беспрецедентных работ: от рассекречивания данных о российской военной технике и проведения сложного эксперимента концерном «Алмаз-Антей» до передачи первичных радиолокационных данных и документации, доказывающей украинскую принадлежность ракеты, сбившей малайзийский Boeing, а также высокоточных экспертиз, доказывающих сфальфисицированность видеоматериалов, на которые полагается в своих выводах ССГ», — подчеркнули в МИД.

Кроме того, международная следственная группа отстранила Москву от полноценной совместной работы, тогда как Киев является полноправным членом ССГ и может не только подделывать доказательства, но и пытаться свести на нет ответственность за то, что воздушное пространство над зоной конфликта было не закрыто.

В связи с этим российская сторона выражает опасения относительно предвзятости и однобокости ведущегося ССГ расследования, хотя и впредь намерена оказывать содействие следствию, чтобы установить истину и наказать реальных виновников гибели рейса MH17.

Обломки на месте крушения малайзийского Boeing

Reuters

© Maxim Zmeyev/File

По словам военного политолога, заведующего кафедрой политологии и социологии РЭУ им. Плеханова Андрея Кошкина, возмутительным является тот факт, что позиционирующая себя как авторитетная и объективная группа расследования абсолютно не принимает во внимание доказательства того, что сбившая Boeing ракета была давно передана Украине и находилась на её территории в составе украинского подразделения.

«Вот эти фотографии, связанные с транспортировкой ЗРК, — над ними все смеются, что это грубый монтаж. Более того, опираются на соцсети и этим гордятся... Я не вижу стремления этой комиссии серьёзно разобраться и исследовать те объективные доказательства, которые предоставляет Россия», — добавил собеседник RT.

«Видна политическая ангажированность членов комиссии, которые настроены чрезвычайно враждебно и обвиняют Россию. Главный вопрос конференции — связать крушение самолёта с Россией... Украина официально обвиняется как государство в том, что не закрыла воздушное пространство над территорией, где идут боевые действия. В Нидерландах это знают, а генпрокурор Украины сидит на пресс-конференции и отвечает на вопросы», — отметил Кошкин.

По мнению военного эксперта полковника в отставке Виктора Литовкина, изначально было очевидно, что ССГ занимается фальсификацией обстоятельств трагедии MH17 в политических целях.

«Следственная группа до сих пор не поставила вопрос о том, почему не было закрыто небо над Украиной, где проходили боевые действия. Следственная группа не приняла во внимание ни один аргумент, который представила Россия, в том числе исследование, которое доказывает, что ракета прилетела с территории Украины... Есть множество признаков того, что в этой трагедии виновата Украина», — отметил эксперт.

Он подчеркнул, что на протяжении последних пяти лет продолжаются попытки представить сфальсифицированные данные, в том числе используя сведения из соцсетей, поэтому доверия к происходящему нет.

«Да, они могут создать суд над теми людьми, которые никакого участия в этой трагедии не принимали, и сделать вид, что выполнили свою задачу. На самом деле они ничего не делают. Просто тратят деньги налогоплательщиков и фальсифицируют данные для того, чтобы скрыть преступление, которое было совершено украинским режимом», — подытожил Литовкин.