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Данные разведки США о крушении МН17 в Донбассе могут обнародовать

15 января 2021, 11:30  •  230 • Политика
Фото: Alexander Ermochenko/Xinhua/www.globallookpress.com
Перед уходом Трамп решил раскрыть все скандальные секреты
Информация о катастрофе "Боинга" МН17 в Донбассе, собранная американскими спецслужбами", может стать достоянием широкой общественности. По данным СМИ, будут обнародованы сведения, касающиеся расследования о российской помощи Дональду Трампу в победе на выборах в 2016 году. Глава Белого дома также намерен поделиться секретами, связанными с Украиной.
О том, что в пятницу, 15 января, могут быть раскрыты ранее засекреченные данные, собранные в ходе расследования о вмешательстве России в выборы – 2016, сообщил телеканал Fox News со ссылкой на источник в Сенате США. Отмечается, что обнародованы будут сотни страниц "показаний и стенограмм".
Этой темой великий день разоблачений может не ограничиться. Дональд Трамп планирует раскрыть "некую интересную информацию по Украине". Предполагается, что речь может идти, в первую очередь, о связях с этой страной нового президента США Джо Байдена. Но также могут быть обнародованы и сведения о крушении малайзийского "Боинга" МН17.
После катастрофы в июле 2014 г. Вашингтон заявлял, что у него есть спутниковые снимки, которые способны пролить свет на причины трагедии. Однако потом США отказались предоставить их в суд, где нидерландский прокурор настаивает на вине ополченцев Донбасса, якобы сбивших самолет из российского ЗРК "Бук".
"Секретные сведения Трампа, очевидно, раскроют роль в этой трагедии Украины, что явно подпортит репутацию и Байдену, и самому Киеву",
– приводит мнение аналитика издание Аvia.pro.
Срок полномочий действующего президента США истекает 20 января 2021 г., когда состоится инаугурация Байдена. Однако местные демократы делают все, чтобы лишить Трампа шанса остаться в политике. Палата представителей уже проголосовала за импичмент. Если решение поддержат законодатели в верхней палате, Трамп не сможет больше баллотироваться в президенты и вообще занимать государственные посты.
Накануне гонения на действующего президента США оценила представитель МИД РФ Мария Захарова.

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