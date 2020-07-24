Данные "секретного досье": Россия разваливает Запад изнутри

Автор:

Сергей Латышев

Посвящённый политике России и различным аспектам российско-британских отношений 50-страничный доклад ключевого парламентского комитета поступил в канцелярию премьера ещё… 17 октября прошлого года. Однако его публикация был задержана из-за декабрьских досрочных выборов и состоялась только после того, как новый состав комитета по разведке и безопасности был сформирован в парламенте на этой неделе.

Власти объясняют задержку процедурными моментами, хотя очевидно, что это было сделано для того, чтобы не повредить на парламентских выборах консерваторам, среди крупнейших финансовых спонсоров которых фигурируют обосновавшиеся в Британии одиозные российские олигархи и члены их семей. Хотя бы один этот момент должен настроить на критическое восприятие явленных стране и миру "откровений", потому что политическая целесообразность и правда редко совпадают.

Ну а когда в составлении документа участвуют озлобленный на Россию международный аферист и провокатор Уильям Браудер и автор дичайшего фейкового "досье" на президента США Дональда Трампа (проплаченного демократами), бывший британский спецслужбист Кристофер Стил, слово "редко" можем спокойно заменить на "никогда". В этом случае документ гарантированно превращается в зеркало, в котором вместо заявленной темы отражаются мысли, повадки, вожделения, акции и степень испорченности его компиляторов. Именно это, как мы увидим, и произошло в данном случае. Почти всё написанное в документе – это не о нас, а о них. В том числе о предоставлявших его составителям "информацию" ведущих британских спецслужбах – МИ-5, МИ-6 и Центре правительственной связи.

Основные тезисы

Давайте же ознакомимся с основными тезисами этой дезинформации.

Западным странам всё сложнее бороться с угрозой, которую представляет Россия, в значительной мере из-за нигилистического поведения Москвы, которая "воспринимает внешнюю политику как игру с нулевой суммой: любые действия, которые наносят ущерб Западу, на фундаментальном уровне воспринимаются ею с положительной стороны".

Такими акциями, как провокация против Скрипалей, Британия сама лепит отрицательный образ России, чтобы затем монетизировать борьбу с надуманным врагом. Фото: I-Images / Globallookpress

Россия остаётся серьёзной дестабилизирующей угрозой для Британии и всего Запада, Москва – "опытный и хорошо оснащённый противник, обладающий наступательным и оборонительным потенциалом мирового класса в сфере разведывательных действий". "Низкая репутация национального бренда и недостаток глобальных союзников в долгосрочной перспективе подталкивают её к рискам – возможно, из-за того, что она считает, что ей нечего терять". Хотя Британия не раз становилась мишенью российской кампании по дезинформации, ни одно ведомство в стране не взяло на себя ответственность за решение этой проблемы.

"Российское влияние в Великобритании стало "новой нормальностью", и существует много русских, близких к Путину, которые хорошо интегрированы в британский бизнес и социальную сферу и приняты благодаря их богатству". Эти люди прочно обосновались в Англии, получили паспорта и вид на жительство, их принимали с распростертыми объятиями. Приход российских денег привёл к тому, что местные лоббисты, юристы, бухгалтеры и пиарщики стали помогать продвигать в стране интересы богатых русских и "гнусные интересы" российского государства. Этому надо положить конец. Любопытно, однако, что, согласно декабрьским утечкам, в документе должны были фигурировать девять российских бизнесменов – доноры консерваторов. По крайней мере в открытой части опубликованного доклада их имён нет.

Некоторые российские олигархи, в основном имеющие проблемы с властями России, действительно обосновались вместе со своими капиталами в Британии, но кто их туда пустил? Фото: Syda Productions / Shutterstock.com

Россия считает Англию "одной из своих главных целей на Западе с точки зрения разведки", в списке российских "приоритетов" Британия находится сразу после США и НАТО, "скорее всего из-за нашего тесного сотрудничества с США". При этом Лондон до недавнего времени уделял недостаточное внимание противодействию угрозе со стороны России. От этого отвлекала борьба с международным терроризмом, и этому также мешала политика по привлечению иностранного капитала, в результате чего Лондон использовался российскими бизнесменами как площадка для отмывания денег и наращивания политического влияния. Лишь в последнее время британские власти стали действовать в отношении России жёстче, в частности, благодаря появлению механизмов более тщательной проверки иностранных инвестиций.

Рекомендации

Решив не ограничиваться критикой, парламентарии, имея в виду русских, предложили правительству разработать новые законодательные меры для борьбы с иностранными шпионами и агентами, изменить порядок выдачи визы Tier 1 для инвесторов. При этом разрывать отношения с Россией в докладе не предлагается:

Наличие ограниченных каналов коммуникации с правительством России может быть выгодным. Способность вести разговор напрямую даёт возможность понимать намерения обеих сторон во время кризиса, чтобы снизить риск недопонимания и возникновения эскалации.

С последним трудно поспорить: отношения с Россией выгодны всем.

Обращает также на себя внимание и то, как мало было предложено рекомендаций. Этим создаётся впечатление, что британские власти и спецслужбы на самом деле почти идеальны. В таком случае возникает законный вопрос – а зачем тогда весь этот шум? Уж не для того ли, чтобы в новом финансовом году банально выбить для них побольше финансирования?

Реакция британского правительства

Реакция британского правительства на обнародование доклада была предсказуемой: стоим горой на защите интересов королевства.

Мы чётко дали понять России, что она должна воздержаться от атак на Великобританию и наших союзников. Мы будем решительно защищать нашу страну, нашу демократию и наши ценности от враждебных действий со стороны других государств,

– заявил во вторник министр иностранных дел Доминик Рааб.

Доминик Рааб стоит горой на защите интересов королевства. Фото: Mark Thomas / Globallookpress

В подписанном им правительственном заявлении также говорится, что британские спецслужбы не выявили "успешного вмешательства" России "в процесс референдума о членстве в ЕС", в связи с чем изучение задним числом этого вопроса "не является необходимым".

Реакция Москвы

В России оперативно и широко отреагировали на обнародование британского доклада. Ещё в преддверии его публикации пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил: "Россия никогда не вмешивалась в электоральные процессы ни в одной стране мира: ни в Соединённых Штатах, ни в Великобритании, ни в других странах. Мы не делаем это сами и не терпим, когда другие страны пытаются вмешиваться в наши политические дела".

Глава МИД России Сергей Лавров указал на голословность доклада. Официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова назвала его "русофобией в фейковой огранке", констатировав: "Сенсации не случилось".

Глава международного комитета Совфеда Константин Косачев назвал доклад "одиозным", попыткой Лондона "вернуть себе европейскую пальму первенства любой ценой", хотя бы по части русофобии.

Зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа счёл, что речь идёт о стремлении Лондона свалить вину за собственные промахи на Россию.

Всем этим заявлениям – грош цена,

– считает Чепа.

Очень вдумчиво отреагировал на появление данного документа российский посол в Британии Андрей Келин: "Если одной фразой, то это классический шекспировский случай: много шума из ничего". Однако два позитивных момента в нём всё-таки, по мнению посла, есть. Они касаются, во-первых, приписываемых России кибератак и реакции на них, во-вторых, – происхождения капиталов обосновавшихся в Лондоне выходцев из России и того, что их там слишком много.

Напомнив, что ни об одном факте кибервоздействия России на Британию в докладе не упоминается, дипломат подчеркнул, что парламентарии предлагают "организовать некую систему поведения (в киберпространстве) под эгидой ООН", но "это же наша позиция, мы же пытаемся наших партнёров подтолкнуть к заключению конвенции под эгидой ООН, в которой были бы расписаны допустимые правила поведения в этой области".

Российский посол в Британии Андрей Келин: "Это классический шекспировский случай: много шума из ничего", но есть и позитив. Фото: Qian Yi / Globallookpress

Другой позитивный факт – это "золотые визы" российских граждан и проблемы с подтверждением ими законного происхождения своих капиталов.

Если компетентные британские органы займутся вопросом отмывания денег и незаконностью пребывания людей здесь, незаконностью сделок, это можно будет также отнести к позитивным моментам,

– отметил Келин.

Подводим итоги

Действительно, делайте свою работу, господа, и если вы её делаете плохо или недостаточно, то зачем винить в этом Россию? Она нашедших в Британии убежище проходимцев и жуликов – в отличие от вас – не покрывает. Это к вам везут краденое, а не от вас. Поэтому чем сильнее вы прижмёте у себя эту зловредную публику, тем легче будет России жить.

Проблема заключается тут только в том, что англичане этого не сделают. Разве что лишь по финансовой части, чтобы за счёт "отжатых" таким образом миллиардных средств компенсировать часть убытков из-за Brexit, который, как уже очевидно, будет носить совершенно разорительный и катастрофический характер и ударит по Британии намного сильнее, чем по Евросоюзу. Самое время не до конца потерявшим совесть и разум богатым лондонским сидельцам из России поторопиться на Родину. Завтра будет уже поздно, ибо, как показал и данный доклад, тучи над такими, как вы, сгущаются. А кое-кто уже и опоздал – счета арестованы, а без денег вы, господа-товарищи, нигде никому не нужны.