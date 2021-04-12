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Данные "отрывочны", но… : Источник назвал виновных в аварии на объекте в Иране
12 апреля 2021, 06:55 • 48 • Политика
Источник среди официальных должностных лиц США назвал виновных в аварии на объекте в Иране, сообщает издание The New York Times. При этом отмечается, что данные о происшествии "отрывочны".
Речь идёт об аварии в распределительной электросети на предприятии по обогащению урана в Натанзе, которая произошла 11 апреля. Известно, что пострадавших в результате ЧП нет. Также не произошло и загрязнений окружающей среды.
По данным NYT, одно из официальных должностных лиц США подтвердило причастность Израиля к этому происшествию. При этом, по словам источника, данные об аварии "отрывочны".
В свою очередь в Госдепартаменте США отказались комментировать эту информацию. Также и должностные лица Израиля ничего не ответили в ответ на просьбу прокомментировать такую информацию.
Ядерный объект в Натанзе занимается производством усовершенствованных центрифуг, использование которых США требовали приостановить. Власти Штатов заявляли, что это является нарушением так называемой ядерной сделки между США и Ираном.
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