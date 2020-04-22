Данные по смертям скрывают: NYT вышла с сенсационным обвинением

В мире как минимум на 28 тысяч жертв коронавируса больше за последний месяц, чем это сказано в отчётах официальной статистики. Речь идёт об Испании, Нидерландах, Англии и Уэльсе, Швейцарии, Бельгии, а также Стамбуле, Джакарте и Нью-Йорке. Демографы проанализировали данные по летальным исходам в 11 странах и рассказали о своём видении ситуации.

New York Times пишет, что среди общего числа умерших не только смерти людей от COVID-19, но и от других заболеваний, которым не оказали помощь, так как больницы перегружены. В материале сказано, что в Париже ежедневно умирает в два раза больше граждан, чем в обычное время, в Нью-Йорке - в четыре раза. Но это не единственная причина недостоверной официальной статистики, полагают специалисты.

Эксперты на момент подготовки материала говорили о 165 тысячах смертей от коронавируса в мире (данные на утро 21 апреля). По их мнению, такой показатель занижен, так как многие страны фиксируют только тех, кто скончался в больнице.

"Это серьёзная недооценка", - отметил специалист Института демографических исследований Макса Планка в Германии Тим Рифф.

В статье говорится, что во многих странах Европы смертность на самом деле на 20-30% выше, чем в период до пандемии. Это утверждение сделано на основе данных Европейского проекта мониторинга смертности, в котором специалисты еженедельно отслеживают статистику по 24 странам.

Демографы предположили, что правительства некоторых государств "задним числом корректируют число погибших после обработки свидетельств о смерти". Во многих странах об этой проблеме знают и пытаются её решить, стремясь оперативно предоставлять максимально полную информацию. Демограф ООН Патрик Герланд уверен, что более чёткую картину мир получит только через месяц-два.

Демограф из Института Макса Планка Владимир Школьников заявил, что количество умерших от COVID-19 могло быть гораздо выше, если бы в странах не были приняты чрезвычайные меры: закрыты границы, введено социальное дистанцирование, усилена медпомощь.