Данные из "досье Пандоры" по Зеленскому проверят в кратчайшие сроки

Глава Национального агентства Украины по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) Александр Новиков сообщил, что данные из "досье Пандоры" по президенту Владимиру Зеленскому проверят в кратчайшие сроки. Он назвал условие, при котором глава государства уйдёт от ответственности за офшоры.

Центр исследования коррупции и организованной преступности (OCCRP) сослался на "досье Пандоры" и рассказал о некоторых источниках доходов Владимира Зеленского. Якобы украинский президент через офшорные схемы получает деньги от зарубежного бизнеса. Причём в декларации это не отражено. Помогают Зеленскому глава Службы безопасности Украины Иван Баканов и советник Сергей Шефир.

Александр Новиков в эфире украинского радио "Новое время" рассказал, что декларация президента Украины проверяется полностью. Её начали анализировать ещё в апреле. В расчёт принимаются сведения из СМИ, НАПК сотрудничает с журналистами.

"Так что эта информация (из "досье Пандоры" – ред.) также будет учтена", - пообещал Новиков.

Он добавил, что проверка завершится в кратчайшие сроки. Её итоги будут известны до 18 октября.

Владимир Зеленский не будет привлечён к ответственности за офшоры, если он пользовался подобными схемами до своей политической карьеры. Если же так он зарабатывал с 31 декабря 2020 года и позднее и не отразил эти данные в декларации, тогда деятельность будет квалицирована как нарушение.

Ранее политолог Марат Баширов заявил, что среди нескольких сотен публичных людей, которые стали "героями" скандального расследования "Досье Пандоры", настоящей мишенью являлся лишь один человек - президент Украины Зеленский. Эксперт указал на два важных момента, связанных с этой публикацией.