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Дания вызвала российского посла на серьезный разговор

01 сентября 2020, 21:05  •  51 • Политика
Фото ИТАР-ТАСС/ Марина Лысцева
В посольстве недовольны "пресечением" границ страны
После того, как российские истребители подняли для перехвата четырех воздушных судов, принадлежащих США, Германии, Швеции и Дании, последняя страна решила вызвать посла России в МИД, чтобы обсудить инцидент.
Напомним, радары засекли, как четыре неопознанные цели приближаются к границам России. Чтобы этого не допустить, в воздух подняли истребитель Су-27. Власти Дании в НАТО расценили эти действия как нарушение собственного воздушного пространства. В российском Министерстве обороны все обвинения на этот счет опровергают.
"Мы серьезно относимся к нарушению Россией воздушного пространства Дании и считаем это неприемлемым", – приводит слова главы датского МИД Йеппе Кофода РИА "Новости".
Они призвали Россию придерживаться базовых принципов международного права – это сообщение и передали российскому послу во время разговора.
Посольство РФ в Дании пока ситуацию не прокомментировали.
В российском Минобороны отмечают, что сразу же после того, как иностранные самолеты развернулись от границ России, истребители вернулись на место базирования. Весь полет проходил над нейтральными водами при строгом соблюдении международного права.
Ранее скандал разгорелся из-за инцидента с перехватом американского самолета над Черным морем неподалеку от Крыма. Позже выяснилось, для чего самолеты США приближались к российским границам.

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