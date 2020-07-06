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Дания согласна. Последний бастион на пути "Северного потока-2" пал

06 июля 2020, 15:00  •  175 • Аналитика
© РИА Новости / Илья Питалев
Ну все, казалось бы, никаких препятствий для того, чтобы достроить "Северный поток-2", не осталось – Дания, которая долго упиралась, дала разрешение.
Эта страна до последнего пыталась вставлять палки в колеса проекту, хотя сразу было очевидно, что так она его не остановит, а просто затянет время. Копенгаген запрещал использовать в своих водах якорные суда, потому что они, мол, могут задеть неразорвавшиеся боеприпасы на дне Балтийского моря.
Хотя первый "Северный поток" проходит примерно так же, и строили его с использованием примерно таких же судов с якорным позиционированием.
Строительство "Северного потока-2" невыгодно только США и, пожалуй, Украине, которая боится потерять вообще весь транзит. Чтобы ее успокоить, в это дело даже включилась Германия, взяв с России обещание транзит оставить.
Но все равно что-то оказалось не так – кому-то надо было, в конце концов, отстаивать позицию Вашингтона, который боится, что его сланцевый газ на фоне трубопроводного российского будет просто никому не нужен. И вместо того, чтобы работать над конкурентными преимуществами собственных энергоносителей, американцы предпочитают нарушать чужие планы.
Дело дошло до конфликта с Германией, которая больше остальных заинтересована в недорогом и бесперебойном энергоснабжении. Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что газопровод "Северный поток-2" следует завершить, а санкции со стороны США к проекту не соответствуют правовым представлениям Германии.
К тому же, у США, похоже, уже не осталось рычагов, с помощью которых они могли бы остановить строительство. Так что, пусть и с задержкой, на газопровод все же будет достроен.
Автор Мария Смирнова, радио Sputnik
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