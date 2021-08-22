Дания пройдена: Завершена укладка труб второй нитки "Северного потока - 2"

Закончена укладка "Северного потока - 2" в экономической зоне Дании.

Завершена уже вторая нитка газового хаба, строительство которой велось в экономической зоне Дании. Согласно информации системы позиционирования судов MarineTraffic, судно-строитель пересекло датскую границу.

Утоняется, что датский участок насчитывал порядка 147 километров. По завершении укладки второй нитки газопровода судно Fortuna вышло за границы зоны Дании недалеко от Померанской бухты.

Несмотря на то что датчане затянули процедуру согласования маршрута, завершить строительство удалось.

Ранее США ввели санкции против газопровода, а из-за экономического давления швейцарская компания Allseas отказалась продолжать строительство "Северного потока - 2".

Напомним, укладка первой нитки газопровода была закончена 4 июня.