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Дания подписалась под строительством конкурента морского участка Baltic Pipe

26 октября 2019, 00:39  •  57 • Политика
Министерство энергетики Дании выдало разрешение на строительство морского участка газопровода Baltic Pipe в своих территориальных водах. Об этом говорится на сайте проекта.
Таким образом, датские власти одобрили строительство всех морских участков Baltic Pipe. В соответствии с согласием Минэнерго страны, Energinet начнёт строить 105-километровый участок трубопровода в Северном море, который протянется от норвежского Europipe II до западного побережья Дании.
Кроме того, будет строиться четырёхкилометровый отрезок через пролив Малый Бельт, который разделяет полуостров Ютландия и Фюн.
В свою очередь, GAZ-SYSTEM SA (Польша) получила разрешение начать сооружение двух участков морского газопровода в Балтийском море, протяжённость каждого из которых составит около 133 км. Первый протянется от побережья Дании в районе Факсе до морской границы со Швецией. Второй обогнёт Борнхольм и выйдет на землю в районе польских Нехоже и Погожелицы.
Маршрут Baltic Pipe пересекается с трассой существующего газопровода "Северный поток", по которому в Германию поставляется российский газ, и строящегося рядом с ним "Северного потока-2". Проектная мощность каждого из этих трубопроводов составляет 55 млрд куб. м в год.

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