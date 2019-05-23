Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Украинцы поставили президенту Зеленскому публичный ультиматум, "обжёгшись&q...
Турчинов сообщил о ракетных испытаниях на юге Украины
«Мы их радовать не будем»: в Москве ответили на призыв НАТО к России покинуть Кр...
На Майдане скрывали массовые убийства: Экс-сотрудник Януковича поставил Генпроку...
Главная / Политика

Дания может отказаться от F-35, если жителям не понравится - Минобороны

23 мая 2019, 16:54  •  38 • Политика
В Дании вопрос о закупке американских истребителей F-35 поставили в зависимость от комфорта населения. Минобороны страны обещает отказаться от контракта, если жителям не понравятся самолёты. Тест-трайв прошёл на аэродроме Skrydstrup.
В среду, 22 мая, на датском аэродроме Skrydstrup устроили показательные полёты американских истребителей F-35. Минобороны страны устроило тест-драйв специально для того, чтобы местные жители оценили, несколько комфортным для них будет шум, издаваемый двигателями.
В настоящее время на вооружении у Дании стоят американские же F-16. Предполагалось, что новейшие F-35 заменят устаревшие истребители с 2023 года. Однако последняя новинка от "Мартин Локхид" гораздо тяжелее, а значит — имеет более мощный двигатель, который издаёт больше шума.
Предварительные расчёты показали, что с новыми самолётами комфортный уровень шума будет превышен в 618 домах, расположенных поблизости от аэродрома. Эти расчёты не учитывают предстоящее обновление двигателей F-35, которое повысит уровень шума двигателя еще на 2 децибела, пишет dr.dk.
Самолёты, которые перегнали для демонстрации из Норвегии, совершили несколько полётов на предельно низких высотах, чтобы население смогло оценить предстоящее бедствие. Теперь местные власти организуют соцопрос, итоги которого должны сыграть решающее значение в вопросе о закупках.
Для тех, кого в день проверки не оказалось дома, в окрестностях аэродрома расставили микрофоны и камеры. Сделанные записи публикует сайт jv.dk.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



38
Источник
Похожие новости
22 мая 2019, 18:09
"На обиженных воду возят": Матвиенко пословицей ответила на увольнение журналистов "Коммерсанта"
22 мая 2019, 21:24
Матвиенко прокомментировала идею Зеленского о референдуме об отношениях с РФ
23 мая 2019, 13:39
Ответь за Донбасс: Жириновский расписал Зеленскому график работы
22 мая 2019, 21:24
Совфед одобрил пакет законов об амнистии капиталов
23 мая 2019, 16:54
10 тысяч солдат, чтобы "избежать войны?": Пентагон планирует отправку военных на Ближний Восток
23 мая 2019, 13:39
Кравчук указал Зеленскому на ловушку в идее о референдуме
Новости партнеров
 
Выбор дня
23 мая 2019, 07:09
Провал русской разведки или подзатыльник от Госдепа?
23 мая 2019, 13:39
На Майдане скрывали массовые убийства: Экс-сотрудник Януковича поставил Генпрокуратур...
23 мая 2019, 00:39
Лукашенко подвёл цемент: Белорусов озадачило исчезновение "строительных" ми...
23 мая 2019, 03:54
"Служанка при королевской семье": Раскрыта неизвестная сторона "счастл...
23 мая 2019, 10:24
"Путин, готовься!": УкроСМИ сделали свои выводы из обещаний военной поддерж...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
20 мая 2019, 20:39
Воинский демарш: Высокопоставленные военные прилюдно показали своё неуважение к Зеленскому
21 мая 2019, 12:39
«Украина вряд ли переживёт Порошенко-2»: о чём свидетельствуют первые внешнеполитические заявления Зеленского
21 мая 2019, 09:39
"Да им пофиг судьба и одних и вторых!" Из-за ошибки посольства Украины в США - с фото евреев и татар, в Сети разгорается скандал
22 мая 2019, 05:09
Пушков оценил идею Зеленского о референдуме по переговорам с Россией
17 мая 2019, 01:39
С какой стати отдавать своих потребителей им? В Минэнерго России отказались продавать газ Украине для ЕС
20 мая 2019, 04:24
"День освобождения от Порошенко": На Украине перед инаугурацией нового президента Зеленского не могут забыть о старом
18 мая 2019, 00:24
Израильские ВВС попытались по-новому атаковать Дамаск, но неудачно
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.