Дания может отказаться от F-35, если жителям не понравится - Минобороны

В среду, 22 мая, на датском аэродроме Skrydstrup устроили показательные полёты американских истребителей F-35. Минобороны страны устроило тест-драйв специально для того, чтобы местные жители оценили, несколько комфортным для них будет шум, издаваемый двигателями.

В настоящее время на вооружении у Дании стоят американские же F-16. Предполагалось, что новейшие F-35 заменят устаревшие истребители с 2023 года. Однако последняя новинка от "Мартин Локхид" гораздо тяжелее, а значит — имеет более мощный двигатель, который издаёт больше шума.

Предварительные расчёты показали, что с новыми самолётами комфортный уровень шума будет превышен в 618 домах, расположенных поблизости от аэродрома. Эти расчёты не учитывают предстоящее обновление двигателей F-35, которое повысит уровень шума двигателя еще на 2 децибела, пишет dr.dk.

Самолёты, которые перегнали для демонстрации из Норвегии, совершили несколько полётов на предельно низких высотах, чтобы население смогло оценить предстоящее бедствие. Теперь местные власти организуют соцопрос, итоги которого должны сыграть решающее значение в вопросе о закупках.

Для тех, кого в день проверки не оказалось дома, в окрестностях аэродрома расставили микрофоны и камеры. Сделанные записи публикует сайт jv.dk.