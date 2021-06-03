Дания лишила Польшу альтернативы "Северному потоку – 2"

Дания отозвала разрешение на прокладку газопровода Baltic Pipe, польской альтернативы "Северному потоку – 2". Причиной стал вопрос о защите дикой природы при прокладке трубопровода.

У польского конкурента газопровода "Северный поток – 2" отозвали разрешение на строительство. Это сделал апелляционный совет по вопросам окружающей среды и пищевых продуктов Дании.

Речь идёт о проекте газопровода Baltic Pipe, который должен был соединить Польшу и Данию по дну Балтийского моря. Варшава активно продвигала это проект, как альтернативу "Северному потоку – 2". Дания дала добро на строительство газопровода в 2019 году, однако в начале этой недели отозвала своё разрешение.

31 мая 2021 года Апелляционный совет по вопросам окружающей среды и пищевых продуктов отказал в выдаче разрешения,

- гласит официальное заявление.

Отмечается, что причиной такого решения стала "недостаточная изученность" вопроса о защите дикой природы при прокладке трубопровода. Теперь Польше придётся остановить прокладку труб.