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Дания лишила Польшу альтернативы "Северному потоку – 2"

03 июня 2021, 20:25  •  379 • Политика
Дания отозвала разрешение на прокладку газопровода Baltic Pipe, польской альтернативы "Северному потоку – 2". Причиной стал вопрос о защите дикой природы при прокладке трубопровода.
У польского конкурента газопровода "Северный поток – 2" отозвали разрешение на строительство. Это сделал апелляционный совет по вопросам окружающей среды и пищевых продуктов Дании.
Речь идёт о проекте газопровода Baltic Pipe, который должен был соединить Польшу и Данию по дну Балтийского моря. Варшава активно продвигала это проект, как альтернативу "Северному потоку – 2". Дания дала добро на строительство газопровода в 2019 году, однако в начале этой недели отозвала своё разрешение.
31 мая 2021 года Апелляционный совет по вопросам окружающей среды и пищевых продуктов отказал в выдаче разрешения,
- гласит официальное заявление.
Отмечается, что причиной такого решения стала "недостаточная изученность" вопроса о защите дикой природы при прокладке трубопровода. Теперь Польше придётся остановить прокладку труб.

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