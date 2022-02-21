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Дания хочет пустить американскую армию на остров Борнхольм

21 февраля 2022, 16:25  •  164 • Война
Посольство России в Дании выразило обеспокоенность намерением датских властей разрешить размещение американских войск на о. Борнхольм – самом восточном датском острове в Балтийском море.
Российская сторона ссылается на соглашение, подписанное Москвой и Копенгагеном в 1946 году после освобождения острова советскими войсками от гитлеровских захватчиков, в котором указывается, что Дания не будет размещать на Борнхольме иностранных подразделений. Россия как наследница СССР является правопреемницей международных договоров, подписанных советским государством, в том числе и соглашения с Данией от 1946 года.
Российский посол Владимир Барбин заявил, что, если Копенгаген пойдёт на размещение иностранных войск на острове, Москва вынуждена будет принять меры, которые будут иметь последствия для отношений двух стран.
Датчане, впрочем, настроены весьма агрессивно. Министр иностранных дел Еппе Кофод парировал, что не Москва, а Копенгаген будет решать, пускать или нет американцев на Борнхольм. Соглашение от 1946 г. Копенгаген считает недействительным, хотя оно не содержит сроков, которые бы ограничивали период его действия.
Дания проводит откровенно антироссийскую политику: в начале 2000-х годов приютила беглых дудаевских боевиков, в т.ч. некоего Ису Мунаева, главаря террористического "батальона им. Дудаева", который воевал на стороне ВСУ на Донбассе (в 2015 году Мунаев был убит в бою с луганскими ополченцами). Также Дания выделила Украине €22 млн.на укрепление сектора безопасности. Подразделение датской армии служат в Эстонии в рамках операции по укреплению восточного фланга НАТО.
Соб. корр. ФСК
Фото: https://www.forsvaret.dk

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