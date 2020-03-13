Данилюк: украинское правительство скрывает статистику заражённых коронавирусом

Правительство Украины объявило общенациональный карантин, поскольку количество заболевших коронавирусом в стране гораздо больше официально объявленного.Такое мнение высказал экс-секретарь СНБО и руководитель Национального координационного центра кибербезопасности Александр Данилюк в эфире телеканала «NewsOne».На момент введения карантина в Украине был только один лабораторно подтверждённый случай заражения COVID-19, и это, по мнению Данилюка, недостаточный повод, чтобы объявлять всеобщий карантин.«Если только один случай, тогда по логике мы должны закрыть периметр, чтобы не вывозился-завозился вирус. Но карантин ввели, чтобы вирус не распространялся внутри страны. Это значит, что реальное количество заболевших значительно выше», — уверен экс-глава СНБО.По словам Данилюка, причиной, по которой количество случаев заражения коронавирусом в Украине в разы меньше, чем в других странах, является отсутствие достаточного количества тестов для проверки. Также политик считает, что власти боятся паники.«Если посмотреть, то подскочила в последнее время заболеваемость пневмонией. Это же не просто так. Это значит, что правительство должно принимать меры вслепую – мы не знаем сколько и где у нас зараженных», — считает Данилюк.На сегодня на Украине официально подтверждены три случая заболевания коронавирусом. 3 марта диагноз обнаружили у жителя Черновцов, который вернулся из Италии вместе со своей женой. Мужчину госпитализировали в больницу. Позже его жена также отправилась на карантин в медицинское учреджение.Вечером 12 марта МОЗ сообщил о двух новых случаях коронавируса. Диагноз подтвердился у 64-летнего мужчины, который также является жителем Черновицкой области, и у 71-летней жительницы Житомирской области, которая прибыла 1 марта из Польши.Напомним, несмотря на объявленный карантин, Украина продолжает принимать самолёты из Италии, объявленной «красной зоной». Сегодня ночью в Киеве приземлился самолёт из Милана, часть пассажиров которого принимала жаропонижающее, чтобы пройти скрининг в «Борисполе».Также Украина не закрыла ни один из пунктов пропуска на границе. Оказалось, что Госпогранслужба не получила от властей никаких конкретных распоряжений. И еще даже неизвестно, какие именно пункты закроют и когда.