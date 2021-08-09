Данилов: западных «мастодонтов» пугает успех Зеленского

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов заявил о наличии «мастодонтов» на Западе, для которых «успех» президента Украины Владимира Зеленского является угрозой.Об этом он рассказал в интервью «Новому Времени».«Смотрите, как зашевелились такие, как Путин. Их много, они есть и в Европе, эти мастодонты. Для них успех президента Зеленского — их большая угроза. Поэтому, когда речь идет об энергетической безопасности, мы четко понимаем те вызовы, которые на сегодняшний день есть. И сегодня не может быть монополизации в энергетике», — высказал своё мнение Данилов.На уточняющий вопрос, кого он имеет в виду, говоря о «западных мастодонтах», глава СНБО ответил, что таких «очень много».«Они заканчивают свою политическую карьеру на Западе и начинают экономическую карьеру у Владимира Путина. Это недопустимые вещи. Их много: австрийцы, французы, немцы. Все эти люди, которые поучают нас, как нам надо жить», — пояснил Данилов.21 июля США и Германия заключили соглашение о завершении строительства газопровода «Северный поток-2», опубликовав совместную декларацию с обещаниями Украине. В соглашении указано, что Германия обязуется ввести санкции против России в случае, если Кремль будет использовать газ как энергетическое оружие против Украины. Германия также взяла на себя обязательства оказывать влияние на Россию для подписания нового контракта на транзит газа по территории Украины после 2024 года сроком до 10 лет.На Украине декларацию расценили как предательство, сочтя, что Украину лишают безопасности и даже создают ряд угроз, а компенсации носят формальный характер. Киев также пообещал, что продолжит противодействие сделке Вашингтона и Берлина, опираясь на противников трубопровода в США и Европе.