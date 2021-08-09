Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Путину хватило трёх слов для оценки скандалов в Токио: "Ничтожны, бессмысле...
"Выйдут миллионы людей": Украинцев предупредили о новой революции
В России озвучили три фатальных шага Украины. В Незалежной уже говорят о распаде
В США оценили израильскую гимнастку
Главная / Украина

Данилов: западных «мастодонтов» пугает успех Зеленского

09 августа 2021, 03:55  •  64 • Украина

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов заявил о наличии «мастодонтов» на Западе, для которых «успех» президента Украины Владимира Зеленского является угрозой.

Об этом он рассказал в интервью «Новому Времени».

«Смотрите, как зашевелились такие, как Путин. Их много, они есть и в Европе, эти мастодонты. Для них успех президента Зеленского — их большая угроза. Поэтому, когда речь идет об энергетической безопасности, мы четко понимаем те вызовы, которые на сегодняшний день есть. И сегодня не может быть монополизации в энергетике», — высказал своё мнение Данилов.

На уточняющий вопрос, кого он имеет в виду, говоря о «западных мастодонтах», глава СНБО ответил, что таких «очень много».

«Они заканчивают свою политическую карьеру на Западе и начинают экономическую карьеру у Владимира Путина. Это недопустимые вещи. Их много: австрийцы, французы, немцы. Все эти люди, которые поучают нас, как нам надо жить», — пояснил Данилов.

21 июля США и Германия заключили соглашение о завершении строительства газопровода «Северный поток-2», опубликовав совместную декларацию с обещаниями Украине. В соглашении указано, что Германия обязуется ввести санкции против России в случае, если Кремль будет использовать газ как энергетическое оружие против Украины. Германия также взяла на себя обязательства оказывать влияние на Россию для подписания нового контракта на транзит газа по территории Украины после 2024 года сроком до 10 лет.

На Украине декларацию расценили как предательство, сочтя, что Украину лишают безопасности и даже создают ряд угроз, а компенсации носят формальный характер. Киев также пообещал, что продолжит противодействие сделке Вашингтона и Берлина, опираясь на противников трубопровода в США и Европе.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники





64
Источник
Похожие новости
07 августа 2021, 09:45
В Украине обвинили Россию в хищении технологий, по которым был разработан истребитель Су-75 Checkmate
06 августа 2021, 03:30
ВВС Украины обречены на вымирание…
07 августа 2021, 07:55
В Раде рассказали, как избежать краха Украины
08 августа 2021, 08:40
«Шакалы в шароварах гадят по-мелкому». В украинских картах Apple появилась Ичкерия
08 августа 2021, 19:40
«Это диверсия – Россию убирают по всем статьям!»
07 августа 2021, 13:25
Молдавия получила правительство от Сороса
Новости партнеров
 
Выбор дня
08 августа 2021, 23:20
Итоги скандальной Олимпиады подвёл Познер: "Ну и что вы хотите?"
09 августа 2021, 01:10
Маргарита Симоньян: "Я больше не смотрю Олимпиаду. Никакую. Тьфу"
09 августа 2021, 01:10
Украина начала жить "в долг у природы". В Киеве объяснили, почему это хорош...
09 августа 2021, 01:10
Соболь сбежала, дальше Навальный? Мардан описал свой сценарий развития событий
08 августа 2021, 23:20
Вице-премьер России о нечестном судействе на Олимпиаде: "Такое отношение недопус...
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
02 августа 2021, 08:45
Грета Тунберг больше не нужна, от нее избавились
06 августа 2021, 23:40
Жириновский подсказал Белоруссии план мести Польше и Литве
08 августа 2021, 12:20
Лидер украинского "Азова" сотрудничал с МВД России - Кива
07 августа 2021, 08:50
Бывший соцлагерь разочаровался в Европе и создает свой союз
07 августа 2021, 13:25
В России озвучили три фатальных шага Украины. В Незалежной уже говорят о распаде
06 августа 2021, 14:30
Шойгу рассказал Киеву тонкий одесский анекдот. В ответ последовало оскорбление от Гончаренко
07 августа 2021, 22:35
"Пропаганда превыше всего?": Захарова задала неудобные вопросы Германии о Зеленском
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.