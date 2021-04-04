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Данилов намекнул на потерю Россией некоторых регионов
04 апреля 2021, 03:40 • 30 • Украина
Секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов посоветовал России заботиться о благополучии своих регионов, «пока это их территория». Об этом он 2 апреля заявил в эфире ток-шоу «Свобода Савика Шустера»
Данилов отметил, что восточные области Украины — это украинская земля, и украинские власти самостоятельно разберутся, что им на ней делать.
«И когда они суют нос и постоянно говорят… Господин [министр иностранных дел России Сергей] Лавров что-то там начинает говорить об Украине. Какое ваше дело?! Мы же не лезем к вам на Дальний Восток, в Татарстан, Ичкерию. Пока это ваша территория — занимайтесь», — сказал Данилов.
Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров пожаловался Совету Европы на проблему нарушения прав русскоязычного населения в восточных регионах Украины. Он напомнил, что с осени 2020 года на Украине начался процесс «выдавливания языков нацменьшинств», и Россия этим обеспокоена.
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