Данила Поперечный подал в суд на Украину из-за запрета въезда в страну

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КИЕВ, 19 июля. /ТАСС/. Стендапер Данила Поперечный, которому Служба безопасности Украины (СБУ) запретила въезд в страну на три года, заявил о подаче иска против Украины.

"Мы подали в суд на Украину. Мы потеряли очень много денег из-за того, что они нам подставили свинью. Перед организацией выступления мы спросили СБУ, могу ли я въезжать, и СБУ дала ответ: "Да, можете", - сообщил Поперечный на своем канале на YouTube.

При этом он не уточнил, в какой именно суд обратился с иском. Поперечный отметил, что хотел посетить Киев не только из-за запланированных выступлений, но и для встречи с некоторыми членами семьи и друзьями. Как рассказал комик, его команда пыталась сделать все возможное, чтобы запрет отменили и он смог попасть на Украину.

"Мы практически урегулировали этот вопрос с СБУ, но кому-то сверху на Украине я очень не по душе, и он делает все возможное, чтобы я туда не попал", - рассказал Поперечный, добавив, что причин для запрета въезда на Украину ему не назвали.

Данила Поперечный должен был выступить с концертами в Киеве 18 и 19 мая, причем билеты на выступление 18 мая были уже распроданы. Кроме того, его концерты были запланированы в Одессе и Харькове.

Стендапер приобрел популярность в России как автор юмористических шоу, в частности "Поперечный блог", "Исповедь", "Не переключайтесь", "Блоги Джокера", "Без души". У канала Поперечного на YouTube 1,8 млн подписчиков.