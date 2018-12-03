«Дан старт английскому «Миротворцу»: Гаспарян «восхитился» демократией Запада против русских

В Своем микроблоге писатель и публицист Армен Гаспарян напомнил, как британская пресса обнародовала личные данные российских журналистов. И отметил, что сейчас, похоже, «дан старт английскому «Миротворцу». Также публицист иронично заметил, что «демократия не перестает восхищать». Отметим, что все подобные провокации со стороны Великобритании сейчас направлены против русских.

«Mail on Sunday появились фотографии личных документов журналистов Первого канала, которые работают в Лондоне и их автомобиля с регистрационным номером, - пишет Гаспарян. - Дан старт английскому «Миротворец». Демократия не перестает восхищать».

Напомним, ранее российская сторона уже прокомментировала публикацию данных наших журналистов.

«Вызывает возмущение публикация персональных данных российских журналистов, включая личные документы и государственный регистрационный номер их автомобиля, - говорится в официальном сообщении посольства. - Это в том числе ставит под угрозу безопасность российских граждан, не говоря уже о вопиющем нарушении принятых в цивилизованных странах норм».

Более того, в своих публикациях британская пресса цинично назвала представителей российского телеканала «командой Fake News». Разумеется, доказательств не было. Но вполне ожидаемо, что британская сторона разбрасывается оскорблениями и голословными заявлениями, иногда «подкрепляя» из своими «хайли лайкли». Такого вектора она придерживается вот уже который месяц. При этом провокации Великобритании, как отмечают и политики, и обычные граждане, направлены исключительно против России.

Тем временем подписчики Гаспаряна также прокомментировали новость.

«В Лондоне демократия для себя, для русских у них другое: «дави и унижай», - говорят одни.

«Нужно сделать так чтобы англичане и американцы во всем мире стали персоной нон грата, - предлагают другие. - Чтобы они на бытовом уровне чувствовали свою второсортность и ущербность. Чтобы боялись предъявить свой паспорт. Чтобы стеснялись своей страны».

«Когда смотришь на английскую и американскую истерию в отношении к России. Сразу возникает желания отплатить той же монетой», - отмечают пользователи.