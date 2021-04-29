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«Дань памяти и напоминание о силе нашего оружия»: как идёт подготовка к параду Победы на Красной площади

29 апреля 2021, 16:00  •  28 • В России
В четверг, 29 апреля, в Москве пройдёт первая ночная репетиция парада Победы. Механизированная колонна военной техники — более 190 машин — начнёт движение с улицы Нижние Мнёвники и проследует через Пресню и Тверскую. В общей сложности к смотру войск 9 мая в Москве привлечены свыше 300 машин, включая резервные единицы и средства обеспечения. Вся техника проходит тщательный осмотр, а военнослужащие до автоматизма оттачивают синхронность движения в мехколонне. По словам экспертов, ежегодный парад Победы — это своеобразный экзамен выучки военнослужащих РФ, но вместе с тем значимое событие в жизни российского общества.
 
Тренировка расчётов механизированной колонны парада Победы в Алабине Facebook © mod.mil.rus
 

В четверг, 29 апреля, в Москве пройдёт первая ночная репетиция парада Победы на Красной площади. Как сообщили в пресс-службе Минобороны РФ, колонны военной техники стартуют с улицы Нижние Мнёвники, где развёрнуты ангары c боевыми машинами, а затем проследуют через Пресню и Тверскую.

В этом году смотр войск в честь годовщины разгрома нацистской Германии состоится в традиционную праздничную дату — 9 мая. В 2020-м из-за ограничений, связанных с пандемией коронавируса, парад Победы в столице был перенесён на 24 июня — в этот день в 1945 году на Красной площади прошло первое торжественное шествие советских войск в ознаменование победы над Третьим рейхом.

В общей сложности на территории временного парка в Нижних Мнёвниках площадью более 9 га находится свыше 300 единиц военной техники. В это число входят основной состав механизированной колонны (более 190 машин), которая пройдёт по брусчатке Красной площади 9 мая, резервная техника и средства обеспечения.

В Нижних Мнёвниках для хранения техники и проведения различных работ установлены тенто-мобильные укрытия с пунктами мойки, покраски, обслуживания и ремонта боевых машин.

«Развёрнутые пункты способны одновременно проводить работы по обслуживанию более 80 единиц военной техники. Кроме того, на территории парка оборудованы склады военно-технического имущества и горюче-смазочных материалов», — говорится в релизе Минобороны.

Демонстрация современной техники

Вторая ночная тренировка парада Победы в Москве состоится 4 мая, а генеральная репетиция — 7 мая. Участниками смотра войск в столице станут около 12 тыс. военнослужащих и курсантов военных учреждений, из них 500 человек будут управлять наземной военной техникой.

Помимо экипажей легендарных Т-34, которые возглавят механизированную колонну, подготовительными мероприятиями сейчас заняты расчёты современных танков Т-72Б3М, Т-80БВМ, Т-90М «Прорыв» и Т-14 на платформе «Армата», гусеничных бронемашин БМП-3 и БМП-2 с боевым отделением «Бережок», а также перспективной БМП «Курганец-25».

  • Помывка военной техники к параду Победы
  • РИА Новости
  • © Александр Вильф

Из колёсных образцов бронетехники по Красной площади пройдут БТР-82А, бронетранспортёры на платформе «Бумеранг», автомобили военной полиции и войск Росгвардии.

«В состав мехколонны включены также пять типов бронеавтомобилей повышенной защищённости семейства «Тайфун», причём образец «Тайфун-ПВО» по Красной площади проедет впервые», — отмечает пресс-служба Минобороны.

Техника российских артиллерийских и ракетных войск будет представлена на параде Победы реактивной системой залпового огня «Торнадо-С», самоходной гаубицей «Мста-С», перспективной системой «Коалиция-СВ» и оперативно-тактическим комплексом «Искандер-М». От ВДВ по Красной площади проедут авиадесантируемые машины БМД-4М и БТР-МДМ «Ракушка».

Войска противовоздушной обороны направили в Москву современные зенитные ракетные комплексы большой, средней и малой дальности: С-400 «Триумф», «Бук-М3», «Тор-М2», «Панцирь-С».

Кроме того, в механизированную колонну входят расчёты модернизированной тяжёлой огнемётной системы залпового огня ТОС-1А, боевые машины инженерной системы дистанционного разминирования, пусковые установки ракетного комплекса стратегического назначения «Ярс».

В этом году 9 мая запланировано проведение воздушной части парада Победы. В небе над Москвой пролетят 76 единиц авиатехники: стратегические бомбардировщики Ту-160 и Ту-95МС, заправщики Ил-78, тяжёлые военно-транспортные Ил-76, истребители Су-35С, истребители-бомбардировщики Су-34, бомбардировщики Су-24М.

Впервые воздушную часть смотра войск в честь завершения Великой Отечественной войны откроют самые грузоподъёмные в мире вертолёты Ми-26. За ними должны пролететь экипажи транспортно-боевых вертолётов Ми-8, ударных Ми-35, Ка-52 и пилотажная группа «Беркуты» на Ми-28Н.

Завершать авиационную часть парада будут МиГ-31К, Су-57 и группы самолётов: «тактическое крыло» Липецкого авиацентра, «кубинский бриллиант» — «Русские витязи» на Су-30СМ и «Стрижи» на МиГ-29, а также шесть штурмовиков Су-25, которые окрасят небо в цвета российского триколора.

«Филигранное вождение»

С марта по конец апреля в подмосковном Алабине проходили тренировки экипажей военной техники и парадных расчётов. Там находится пространство, соответствующее размерам Красной площади и прилегающих улиц. Прохождение военнослужащих и механизированной колонны отрабатывалось три раза в неделю вне зависимости от погодных условий.

Будущие участники шествия по центру российской столицы обязаны неукоснительно соблюдать ряд правил. Например, расчёты боевых машин должны передвигаться со скоростью 12 км/ч.

  • Проход мехколонны в Алабине
  • Facebook
  • © mod.mil.rus

Организаторы парада Победы исходят из того, что если техника будет проезжать быстрее, то зрители не успеют насладиться её красотой и мощью. Если же скорость будет ниже, боевые единицы придётся слишком долго ждать.

Помимо выдерживания скоростного режима, на тренировках парада Победы отрабатывается навык сохранения дистанции между машинами, очерёдность движения и прохождения поворотов.

Перед ночными тренировками, генеральной репетицией и торжественным шествием утром 9 мая вся техника проходит тщательный осмотр, помывку и покраску. Также все машины маркируются праздничными наклейками-эмблемами с изображением красной звезды и георгиевской ленты.

Как отметил в беседе с RT директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберёзкин, военнослужащие чрезвычайно внимательно относятся к процессу подготовки боевых машин, хотя российская техника приспособлена к эксплуатации в самых суровых природно-климатических условиях.

По словам эксперта, чтобы смотр войск проходил идеально, организаторы парада Победы стараются привлекать наиболее квалифицированные экипажи военной техники — военнослужащих, которые способны безупречно выдерживать скорость, дистанцию и проводить мероприятия по ремонту и техобслуживанию.

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«Организация парада Победы — очень непростое дело. Эта задача возложена на войска Московского гарнизона, на главнокомандующего Сухопутными войсками Олега Салюкова и его команду. Все действия отрабатываются самым тщательным образом», — подчеркнул Подберёзкин.

По мнению эксперта, наиболее трудоёмкий и сложный элемент подготовки парадных расчётов — это сохранение интервалов движения. Тяжелее всего, как говорит Подберёзкин, приходится экипажам тяжёлых машин — танков и артиллерийских гаубиц.

«Нужно понимать, что не все военнослужащие, эксплуатирующие парадную технику, являются контрактниками. Есть среди них и срочники — это, как правило, водители-механики. Для них парад — конечно же, большая честь, но вместе с тем и сложное испытание. Нужно всё сделать идеально, не поддавшись волнению», — пояснил Подберёзкин.

В свою очередь, действительный член Академии военных наук РФ Андрей Кошкин заявил, что отработка элементов синхронного движения в составе механизированной колонны требует достаточно длительной подготовки. Ключевую роль в успехе, как считает эксперт, играют грамотные инструкции командиров парадных расчётов.

«На параде требуется филигранное вождение. Например, для того, чтобы экипажи в самом начале подготовки прочувствовали нюансы выполнения предстоящей задачи, применяется метод «пеший по-машинному» — это тактико-строевое занятие, на котором военнослужащие со средствами связи проходят маршрут без техники», — рассказал собеседник RT.

  • Подготовка военной техники к параду Победы
  • РИА Новости
  • © Александр Вильф

По словам эксперта, ежегодный парад Победы — это своеобразный экзамен выучки военнослужащих РФ, но вместе с тем значимое событие в жизни российского общества, которому важно видеть результаты развития вооружённых сил и чтить память о Великой Отечественной войне.

Аналогичную точку зрения в комментарии RT высказал главный редактор журнала «Арсенал Отечества» Виктор Мураховский. Эксперт убеждён, что 9 мая целесообразно отмечать именно военным парадом и демонстрацией современных боевых машин.

«В советское время парады в честь Победы практически не проводились, но в те годы по понятным причинам было много людей, которые прошли войну, а сейчас их почти не осталось. Демонстрация современной техники сегодня — это дань памяти и напоминание о силе нашего оружия. Именно военной мощью Советский Союз сокрушил нацистскую Германию и её союзников», — подчеркнул Мураховский.

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