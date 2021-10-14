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Дамская конференция: о чем говорили на женском форуме в Петербурге

14 октября 2021, 16:50  •  120 • Политика
Сохранение традиционных семейных ценностей — залог успешного развития не только в настоящем, но и в будущем. Об этом Владимир Путин заявил, выступая перед участницами Евразийского женского форума (ЕЖФ), который проходит в эти дни в Санкт-Петербурге. За предыдущий день работы делегаты из разных уголков планеты уже успели обсудить глобальные проблемы в сфере экологии, социальной политики и информации. Несмотря на постепенное исправление ситуации и снижение дискриминации, женщины в современном мире продолжают сталкиваться с большим числом вызовов, рассказали «Известиям» участницы ЕЖФ.

Залог успешного развития

Евразийский женский форум проводится с 2015 года и уже успел стать важной международной площадкой, объединяющей женщин-лидеров со всех континентов планеты. В этом году съезд представительниц прекрасного пола проходит в Санкт-Петербурге с 13 по 15 октября. Официальное открытие форума 14 октября посетил и Владимир Путин. В своем выступлении перед участницами президент прежде всего отметил важность сохранения традиционных семейных ценностей.
«Как ни странно, это вызывает подчас споры, мы слышим даже в этой связи критику в наш адрес. Безусловно, при абсолютной необходимости обеспечения свобод каждого человека, в том числе и свободы самоидентификации, тем не менее все-таки я убежден, что традиционные семейные ценности — это важнейшая нравственная опора и залог успешного развития и в настоящем, и в будущем», — подчеркнул глава государства.
Он также рассказал о широком присутствии женщин в российских органах власти и ярких историях предпринимательского успеха. Кроме того, российский лидер напомнил и о мерах государственной поддержки. «За последние несколько лет мы в целом серьезно перенастроили, сделали более эффективной всю систему выплат для семей с детьми и намерены продолжить эту работу», — сказал Владимир Путин. По его мнению, надо создавать необходимые условия, чтобы женщинам не приходилось выбирать между семьей и профессией.
Владимир Путин во время выступления на III Евразийском женском форуме в Таврическом дворце
Фото: РИА Новости/Алексей Даничев
После главы государства перед участницами выступила певица Полина Гагарина, которая исполнила гимн форума. Небольшая культурная пауза не повредила рабочему настрою. Спикер Совфеда Валентина Матвиенко в своей речи, например, перечислила стоящие перед человечеством проблемы.
«Всё острее встают вопросы защиты окружающей среды. И, к сожалению, зачастую политика здесь побеждает науку, а экологическая повестка, которая должна объединять народы, используется как инструмент конфронтации. Всё чаще международное право подменяется некими «правилами», в международных отношениях продолжается использование двойных стандартов и насаждение суверенным государствам чуждых им моделей развития», — подчеркнула Валентина Матвиенко.
Не обошла она стороной и глобальные проблемы бедности и нищеты. Тем не менее спикер СФ выразила уверенность в том, что объединение усилий женщин из разных уголков планеты позволит сделать «мир гуманнее, справедливее и милосерднее». Эту тему поддержал в видеообращении и генсекретарь ООН Антониу Гуттериш.
«Женское участие и лидерство способствует заключению более прочных и мирных соглашений, совершенствованию программ социальной защиты и усилению экологической повестки. Я приветствую акцент форума на тесное глобальное сотрудничество в целях расширения участия женщин в различных сферах», — отметил генсек.
Вице-спикер Совета Федерации РФ Галина Карелова, спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко и вице-премьер РФ Татьяна Голикова на III Евразийском женском форуме в Таврическом дворце
Фото: ТАСС/Александр Демьянчук
Также на пленарном заседании выступили зампред правительства Татьяна Голикова, президент Международного форума стран БРИКС Пурнима Аннанд, глава Центральноамериканского парламента Фанни Каролина Фернандес, а также многие другие представительницы женского сообщества.

Глобальный охват

Несмотря на эпидемиологические сложности, представительство на форуме сложно не назвать впечатляющим. Санкт-Петербург посетили женщины-парламентарии разных стран, представительницы международных организаций, глобальных корпораций, деловых кругов, научного сообщества, а также авторитетные деятели международного женского движения. Этот форум объединил гостей более чем из ста государств мира, 23 международных организаций, представителей всех регионов России.
К слову, к участникам предъявлялись жесткие санитарные требования — ежедневное тестирование на COVID-19 и обязательное ношение медицинских масок. Это, однако, ничуть не помешало созданию дружелюбной и рабочей атмосферы. За первый день форума (13 октября) участницы успели обсудить экологическую тематику, климатические изменения, проблемы соотечественниц за рубежом, роль женщин в массмедиа и ряд других вопросов. Кроме специальных тематических площадок женщины активно общались и во время обедов, где обменивались опытом.
Гостьи III Евразийского женского форума в Таврическом дворце
Фото: ТАСС/Александр Демьянчук
В Таврическом дворце, ставшем центральным местом дискуссий, спикер Совфеда Валентина Матвиенко в первый день встретилась с главами парламентов Азербайджана, Узбекистана, а также с председателем Центральноамериканского парламента. Не менее содержательной оказалась и культурная повестка. После завершения работы площадок участницы ЕЖФ направились в Мариинский театр.

Есть проблемы

Год от года содержательная часть форума наполняется новой повесткой, рассказала «Известиям» на полях ЕЖФ председатель комитета Совфеда по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова. Она особо подчеркнула и внимание руководства страны к проблемам женщин и тем мероприятиям, которые обозначают гендерное неравенство.
Участие президента показывает чуткое отношение к вопросам продвижения и поддержки женщин. На прошлом форуме женщины не отпускали Владимира Путина 40 минут после его выступления. Они увидели, что глава такой сильной державы готов слушать, слышать и помогать, — напомнила она.
Тем не менее проблемы для женщин еще сохраняются, рассказала «Известиям» в кулуарах ЕЖФ глава комитета Совфеда по социальной политике Инна Святенко.
Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова
— Женщины имеют особую роль в жизни и семье. Мы на форуме много говорим о том, что есть некоторое трудовое неравенство. Коллеги из-за рубежа жаловались, что за одну и ту же работу оплата у женщин ниже. В мусульманских странах еще есть насильственный брак, — выразила сожаление Святенко.
Также она рассказала о важности обмена опытом между странами и заверила, что это поможет в решении имеющихся проблем. С этой позицией согласна и основатель организации «Русскоязычные женщины Израиля» Яна Айзикович.
Евразийский женский форум имеет огромное значение для всех соотечественниц, проживающих за рубежом. Женщины сегодня сталкиваются в первую очередь с гендерным неравенством. У нас в Израиле это не проблема, там женщины наравне с мужчинами. Тем не менее всё равно борются, чтобы в парламенте было больше женщин, — рассказала «Известиям» участница.
Она добавила, что эта площадка предоставляет возможность пообщаться, показать свои проекты и привлечь в них людей из других стран. Кроме того, подобные форумы помогают в изучении русской культуры, традиций и языка.
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