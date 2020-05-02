Дамоклов меч над властью. Назрела опасность пострашнее коронавируса

Автор:

Смолин Михаил

Надо поэтапно заканчивать карантинные меры. Прямо с 12 мая. Если, конечно, за выходные не произойдёт кратного увеличения больных. А главное – радикального увеличения смертей. В противном случае положительные ограничительные моменты карантина перерастут в отрицательные.

Страх перед эпидемией и страх за завтрашний день

Любой инструмент, который применяется властью, не может быть универсален и спасать от всех проблем. Карантин не способен уберечь от безработицы, от обнищания, от психологической усталости, от самоизоляции. Страх перед эпидемией в широких слоях населения может быть замещён страхом за завтрашний день, вопросами "на что жить", "как заработать денег на семью" и т. д.

Охранение человеческих жизней от болезни и даже от смерти, безусловно, есть прямая обязанность власти. Огромный рост количества тестов на коронавирус ожидаемо дал и рост выявленных заболевших. Но опасность эпидемии, которая в тяжёлых формах протекает лишь у 5% заболевших, может стать меньшей проблемой, чем обнищание, потеря работы и средств к пропитанию.

К тому же около 50% нововыявленных заболевших были без симптомов заболевания. Болеют ли они? И если да, то так ли опасно они болеют, чтобы их определять как требующих госпитализации и серьёзного лечения? Это, во многих случаях, страхование с запасом.

Как говорил один известный киношный герой: "Ясность – это одна из форм полного тумана".

Информация по эпидемии огромна, но вряд ли она проясняет ситуацию в целом. Как появился коронавирус? Искусственного ли он происхождения или природного? Что это было? Кто виноват в этой пандемии? Кому она выгодна?

Важно было бы провести, как предлагает К. В. Малофеев, на государственном уровне расследование по коронавирусу. Нужно знать правду. Чтобы понимать, как действовать дальше, при повторах, которые вполне возможны.

Политические проблемы карантина

Есть также и большой политический отрицательный момент у карантина, который вскоре может стать вполне реальным. Граждане массово могут начать карантин не только нарушать, но даже игнорировать. Чем дольше он будет продолжаться, тем более активно граждане будут стараться обходить карантинные запреты. Это неизбежная психологическая реакция.

Уже сегодня, через месяц с небольшим карантина, в Москве и Московской области можно увидеть кратное увеличение машин на дорогах, пока только вечерние прогулки мамочек с детьми, предночной моцион тех, кому за 65 лет, кое-где заметить открытые киоски шаурмы, салоны красоты.

В регионах это происходит ещё более открыто и массово. Потихоньку начинают работать типографии, строительные и сельскохозяйственные магазины и рынки, парикмахерские, всевозможные химчистки и т. д. На выходные негласно сдаются места отдыха, куда стремятся москвичи и жители области.

Власть может встать перед очень опасной дилеммой: либо начать применять наказание к достаточно большому количеству людей, что будет раздражать ещё больше (к раздражению от карантина прибавится ещё раздражение от наказаний), либо, отказавшись от применения насилия, потерять лицо и по факту допустить массовое невыполнение своих распоряжений.

Образ путинской власти

У путинской власти уже сложился определённый облик. Можно представить заранее, что для неё органически свойственно, а что внутренне тяжело и чего она хотела бы всячески избежать.

Уже сегодня на улицах можно увидеть кратное увеличение машин на дорогах, предночной моцион тех, кому за 65 лет. Фото: Sergei Mikhailichenko/Keystone Press Agency/Globallookpress

Власть мужественно показала себя во время открытых войн: Второй чеченской, с Грузией, с мировым терроризмом в Сирии. Но во всероссийском масштабе, по гражданским проблемам, власть никогда не вводила ни чрезвычайной ситуации, ни чрезвычайного положения. И явно не хочет пользоваться чрезвычайщиной. Что, кстати, безусловно, хорошо. Свободу в обществе надо сохранять по возможности до самого крайнего предела, пока перед государством не встанет ребром вопрос о безопасности. Смертельная государственная опасность отодвигает вопросы свободы на второй план. Но без свободы никакое общество не может быть устойчивым.

Одновременно с этим вряд ли многие будут сомневаться, что Путин позволит разгуляться уличной политической революции. Достаточно высокий тонус Росгвардии, показанный в августе-сентябре 2019 года, вполне это подтверждает. Политическая воля находится в полном здравии. Как говорил один поэт: "В любви и во власти никто охотно не уступит части". И Путин также не собирается это делать добровольно, без борьбы.

Но легко ли можно себе представить жёсткое полицейское противостояние с людьми, оставшимися без работы, без средств к пропитанию в результате затянувшегося карантина, скажем, до летних месяцев? Одно дело – гонять полицейскими методами оппозиционных болтунов, тянущихся к власти на зарубежные гранты. Другое – столкнуться хоть и с неразумными народными страстями, но всё же вынужденными реальными экономическими обстоятельствами.

Хотелось бы, чтобы опасность эпидемии не заслоняла собой и другие вызревающие опасности, могущие стать вполне реальными, если карантинные запреты затянутся на слишком долгое время.

Надо понимать, что любые вводимые властью ограничения будут исполняться гражданами, только если они внутренне оцениваются людьми как объективные и не являются менее опасными, чем другие жизненные обстоятельства.

Власть понимает сложность положения

Действительно, кажется, что власть в лице президента объёмно понимает современную ситуацию. В своём последнем обращении Путин сказал, что "каждому из нас хочется, наконец, выдохнуть и сказать: всё наконец-то кончилось, всё позади".

Власть сама мечтает уже свернуть всю эту самоизоляцию и карантинные запреты, не дожидаясь окончательной победы над коронавирусом. Уже прозвучал даже намёк на такие действия. Президент попросил к 6 мая

подготовить предложения последовательных шагов поэтапного выхода из режимов ограничений… поэтапного снятия режима самоизоляции, возобновления работы предприятий, компаний сферы услуг и торговли, сельского хозяйства и иных предприятий.

Скорее всего, если не будет явных провалов по заболеваемости в эти длинные майские выходные, то 12 мая мы сможем стать свидетелями поэтапного смягчения карантинных мер и реанимации экономики.

Элиту надо лечить и после эпидемии

И ещё одно, о чём хотелось бы сказать, завершая статью. Конечно, при демократии "знать" практически неизбежно больше похожа на богатое быдло, чем на слой, который куда-то там ведёт за собой остальной народ и чем-то там вдохновляет его. Но всё же здесь уместно вспомнить один завет Макиавелли: "Государь не волен выбирать себе народ, но волен выбирать знать, ибо его право карать и миловать, приближать и подвергать опале".

Нашему обществу жизненно необходим элитарный отбор по признаку готовности к служению, хотя бы и в ручном режиме подбираемый. В тяжёлые периоды для страны отсутствие благородной знати особенно заметно. Власть должна периодически "подлечивать" элиту, фильтровать, прореживать и производить новые наборы, даже и вне эпидемий. Иначе дела наши будут совсем неважнецкие.