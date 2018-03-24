Дамасский котёл: Ещё два города в Восточной Гуте освобождены от проамериканских боевиков - видео

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Сирийская армия взяла Эйн-Терм и Хараст, боевики бегут в сторону Идлиба.

Правительственные войска Сирии продолжают успешно продвигаться вглубь Восточной Гуты, освобождая от проамериканских боевиков города и населённые пункты. Сегодня сирийская армия взяла под контроль города Эйн-Терм и Хараст, расположенные в пригороде Дамаска.

Отмечается, что за последние два дня Восточную Гуту покинули 4614 человек, из которых 1485 - это проамериканские боевики и их семьи. На специальных автобусах они покинули свои позиции и укрепрайоны, и отправились в сторону Идлиба.

Тем временем сирийские войска взяли под полный контроль города Эйн-Терм и Хараст. Сейчас в них проводится операция по разминированию территории. Армия продолжает активное наступление, плотнее сжимая котёл вокруг города Дума, крупнейшего форпоста "вооружённой оппозиции" в Восточной Гуте. Город находится примерно в 12 километрах от Дамаска.

Договорённость о сдаче боевиками позиций и отступлении в сторону Идлиба была достигнута благодаря помощи переговорщиков из российского Центра по примирению враждующих сторон, сообщает ТАСС.