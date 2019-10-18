Дамаск взял под контроль погранпереход в Турцию

Бойцы Курдских сил самообороны и правительственных войск Сирии, забравшись на арку погранперехода в городке Кобани, вешают свои флаги. За не очень широкой нейтральной полосой – бетонный забор, обнесенный колючей проволокой и флаг Турции. Кажется, что на той стороне никого нет, турецкие пограничники из своих казарм не выходят. А военные следят за празднующими сирийцами с наблюдательного пункта на пригорке в паре километров от границы.

- Мы пришли сюда почти двое суток назад, - рассказал мне сирийский боец Али, спустившись с арки. – Курды нас встретили нормально – как военные, так и местное население. Теперь мы будем защищать свою страну здесь, если турки задумают наступление на этом направлении.

- Сирийцы нам как братья, мы жители одной страны. Вполне логично, что мы вместе должны сражаться против внешнего агрессора в лице Турции. Курды – бойцы опытные, турки об этом знают. Уже неделю они не могут взять маленький городок на границе размером пять на пять километров. С помощью сил сирийской армии мы управимся в два раза быстрее, - спустился следом курд. И это было лишь одно из мнений, которые бытуют в не очень однородной курдской среде.

Для Сирии это вроде незначительное событие является историческим. Ведь контроль над северо-восточной границей Дамаск потерял около шести лет назад. Сначала эти территории заняли всевозможные оппозиционные группировки. Затем их вытеснил ИГИЛ (запрещен в России – ред.), который в свою очередь выдавливали курдские отряды при помощи коалиционных войск Запада.

Сирийские войска взяли под контроль погранпереход на границе с Турцией в городке Кобани.Наш спецкор Александр КОЦ передает с севера Сирии, где Турция проводит операцию «Источник мира»

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