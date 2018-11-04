Дамаск недоволен бездействием Москвы и готовит наступление на Идлиб

Очевидно, что с Идлибом дела идут не так хорошо, как ожидалось. Мирное соглашение, которое Турция предложила в качестве единственного возможного варианта разрешения вопроса, было без энтузиазма встречено в Сирии, да и, по слухам, в российском руководстве далеко не все были им довольны. На то есть много причин. Во-первых, это фактически означает заморозку гражданской войны в Сирии. На первый взгляд это может показаться хорошим решением, ибо большие кровопролития при таких условиях почти исключаются. Но это также исключает возможность восстановления Сирии как государства в обозримой перспективе. К тому же боевые действия могут вспыхнуть в любой момент, но далеко не факт, что к тому времени Асад будет к этому готов, а Россия и вовсе может уже вывести свои силы. Так государства не восстанавливаются, либо же Дамаску придется смириться с утратой Идлиба и заняться восстановлением подконтрольных территорий. Но в таком случае, курды могут отказаться от мирных переговоров и окончательно утвердиться во мнении, что независимый Курдистан им гораздо симпатичнее, чем некая автономия в составе Сирийской арабской республики. Пока что многие из них ведут активные переговоры с Дамаском, но если отойдет Идлиб, то почти гарантировано отойдет и так называемая Рожава (самопровозглашенное курдское государство в САР — авт.). Для Москвы это чревато утратой авторитета и, следовательно, геополитического влияния на Ближнем Востоке.

Похоже, оппозицию и террористов, находящихся в Идлибе, сделка тоже не устраивает. Иначе просто сложно объяснить их частые атаки на позиции Сирийской арабской армии, которая контролирует периметр демилитаризованной зоны. По факту эта зона так и не создана, так как на отдельных участках имеют место быть регулярные столкновения. Так за последние несколько дней сообщалась о ряде серьезных наступлений боевиков. Все эти атаки были отбиты, но есть потери у правительственных сил. Насчет же боевиков — сообщается, что десятки их были ликвидированы, также имеется множество раненных. Как-то это не похоже на перемирие и заморозку конфликта. Помимо этого как оппозиционные, так и правительственные территории регулярно подвергаются артиллерийскому обстрелу. И важно тут то, что гибнут мирные жители.

Больше похоже на то, что Турция и Россия договорились не противостоять друг другу в Идлибе, а всем остальным дозволяется делать все то, что они делали до сочинской встречи Эрдогана и Путина, то есть — участвовать в вялотекущей войне без перспективы победы той или иной стороны. В Дамаске такой расклад никого не устраивает, и уже ходят слухи, что высшее военное руководство активно разрабатывает план наступления на провинцию, при этом учитывается вероятность нейтралитета РФ и Ирана. Довольно авантюрная затея, если вспомнить, что в Идлибе находятся турецкие военные с тяжелой техникой. Однако такой вариант исключать нельзя, учитывая, что, в принципе, Дамаск и так каждый день воюют с идлибской оппозицией и террористами.

Турецкий эксперт Эндер Имрек считает, что в Идлибе действительно совсем неспокойно, и первоначально все от сделки ждали большего. Вероятность того, что разовые столкновения Сирийской арабской армии и оппозиции перерастут в полноценную войну, всегда присутствует, но сейчас она не самая великая.

— У оппозиции есть проблемы с режимом. Национальный фронт освобождения (протурецкая коалиция идлибской оппозиции — авт.) всегда отказывался от любых сделок с Асадом и его людьми, но так вышло, что за них договорились их представители. Срывать этот договор — это значит подставить Турцию или Россию. Кто бы это ни сделал, для него это будет одной из худших ошибок.

«СП»: — Почему же тогда происходят постоянные столкновения?

— Тут надо обратить внимание на то, против кого армия режима ведет боевые действия. Национальный фронт освобождения принимает условия Турции, которая как все заметили, в том числе и в Кремле, старается максимально придерживаться условий договора. Оружие выведено с той территории, что скоро станет демилитаризованной зоной. Сотни вооруженных людей покинули деревни, соприкасающиеся с районами, контролируемыми режимом. Отдельные инциденты случаются, но они незначительные. Основные проблемы у Асада с группировками, которые считаются террористическими. Наследники Джебхат ан-Нусры* отказались поддерживать кого-либо и заявили, что сочинский договор не имеет силы. Они ведут боевые действия не только с режимом, но и с оппозицией. Это может спровоцировать определенные трудности в регионе, но Турция с Россией будут противодействовать любым столкновениям между своими протеже. Это хрупкий мир, но он есть, и хорошо, что его гарантами выступают Россия и Турция. Если они что-то изменят в своих планах, то сразу все-станет по другому. Но пока предпосылок для этого не наблюдается.

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* Группировка «Джебхат ан-Нусра» решением Верховного суда РФ от 29 декабря 2014 года была признана террористической организацией, ее деятельность на территории России запрещена.